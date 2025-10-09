Ministério do Comércio da China diz que irá apertar regras sobre exportações de terras raras

O post Ministério do Comércio da China diz que vai apertar as regras de exportação de terras raras apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Ministério do Comércio da China disse na quinta-feira que o país vai apertar as regras sobre exportações de terras raras. Empresas e indivíduos estrangeiros devem obter uma licença de exportação de itens de uso duplo para exportações de terras raras. O oficial ainda afirmou que os exportadores domésticos que enviam certos itens de uso duplo devem indicar o país ou área de destino final conforme necessário. Estas medidas entrarão em vigor a partir de 1 de dezembro. Reação do mercado No momento da escrita, o par AUD/USD está a negociar 0,17% mais alto no dia para negociar a 0,6597. Perguntas frequentes sobre o Dólar Australiano Um dos fatores mais significativos para o Dólar Australiano (AUD) é o nível das taxas de juros definidas pelo Banco de Reserva da Austrália (RBA). Como a Austrália é um país rico em recursos, outro fator-chave é o preço da sua maior exportação, o Minério de Ferro. A saúde da economia chinesa, seu maior parceiro comercial, é um fator, assim como a inflação na Austrália, sua taxa de crescimento e Balança Comercial. O sentimento do mercado – se os investidores estão assumindo ativos mais arriscados (risk-on) ou buscando refúgios seguros (risk-off) – também é um fator, com risk-on positivo para o AUD. O Banco de Reserva da Austrália (RBA) influencia o Dólar Australiano (AUD) definindo o nível das taxas de juros que os bancos australianos podem emprestar entre si. Isso influencia o nível das taxas de juros na economia como um todo. O principal objetivo do RBA é manter uma taxa de inflação estável de 2-3% ajustando as taxas de juros para cima ou para baixo. Taxas de juros relativamente altas em comparação com outros grandes bancos centrais apoiam o AUD, e o oposto para relativamente baixas. O RBA também pode usar flexibilização quantitativa e aperto para influenciar as condições de crédito, sendo o primeiro negativo para o AUD e o último positivo para o AUD. A China é o maior parceiro comercial da Austrália, por isso a saúde da economia chinesa é uma grande influência no valor do dólar australiano... O post Ministério do Comércio da China diz que vai apertar as regras de exportação de terras raras apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Ministério do Comércio da China disse na quinta-feira que o país vai apertar as regras sobre exportações de terras raras. Empresas e indivíduos estrangeiros devem obter uma licença de exportação de itens de uso duplo para exportações de terras raras. O oficial ainda afirmou que os exportadores domésticos que enviam certos itens de uso duplo devem indicar o país ou área de destino final conforme necessário. Estas medidas entrarão em vigor a partir de 1 de dezembro. Reação do mercado No momento da escrita, o par AUD/USD está a negociar 0,17% mais alto no dia para negociar a 0,6597. Perguntas frequentes sobre o Dólar Australiano Um dos fatores mais significativos para o Dólar Australiano (AUD) é o nível das taxas de juros definidas pelo Banco de Reserva da Austrália (RBA). Como a Austrália é um país rico em recursos, outro fator-chave é o preço da sua maior exportação, o Minério de Ferro. A saúde da economia chinesa, seu maior parceiro comercial, é um fator, assim como a inflação na Austrália, sua taxa de crescimento e Balança Comercial. O sentimento do mercado – se os investidores estão assumindo ativos mais arriscados (risk-on) ou buscando refúgios seguros (risk-off) – também é um fator, com risk-on positivo para o AUD. O Banco de Reserva da Austrália (RBA) influencia o Dólar Australiano (AUD) definindo o nível das taxas de juros que os bancos australianos podem emprestar entre si. Isso influencia o nível das taxas de juros na economia como um todo. O principal objetivo do RBA é manter uma taxa de inflação estável de 2-3% ajustando as taxas de juros para cima ou para baixo. Taxas de juros relativamente altas em comparação com outros grandes bancos centrais apoiam o AUD, e o oposto para relativamente baixas. O RBA também pode usar flexibilização quantitativa e aperto para influenciar as condições de crédito, sendo o primeiro negativo para o AUD e o último positivo para o AUD. A China é o maior parceiro comercial da Austrália, por isso a saúde da economia chinesa é uma grande influência no valor do dólar australiano...