Ministério do Comércio da China diz que irá apertar regras sobre exportações de terras raras

O Ministério do Comércio da China disse na quinta-feira que o país vai apertar as regras sobre exportações de terras raras. Empresas e indivíduos estrangeiros devem obter uma licença de exportação de itens de uso duplo para exportações de terras raras.
O oficial ainda afirmou que os exportadores domésticos que enviam certos itens de uso duplo devem indicar o país ou área de destino final conforme necessário. Estas medidas entrarão em vigor a partir de 1 de dezembro.
Reação do mercado
No momento da escrita, o par AUD/USD está a negociar 0,17% mais alto no dia para negociar a 0,6597.
Perguntas frequentes sobre o Dólar Australiano
Um dos fatores mais significativos para o Dólar Australiano (AUD) é o nível das taxas de juros definidas pelo Banco de Reserva da Austrália (RBA). Como a Austrália é um país rico em recursos, outro fator-chave é o preço da sua maior exportação, o Minério de Ferro. A saúde da economia chinesa, seu maior parceiro comercial, é um fator, assim como a inflação na Austrália, sua taxa de crescimento e Balança Comercial. O sentimento do mercado – se os investidores estão assumindo ativos mais arriscados (risk-on) ou buscando refúgios seguros (risk-off) – também é um fator, com risk-on positivo para o AUD.
O Banco de Reserva da Austrália (RBA) influencia o Dólar Australiano (AUD) definindo o nível das taxas de juros que os bancos australianos podem emprestar entre si. Isso influencia o nível das taxas de juros na economia como um todo. O principal objetivo do RBA é manter uma taxa de inflação estável de 2-3% ajustando as taxas de juros para cima ou para baixo. Taxas de juros relativamente altas em comparação com outros grandes bancos centrais apoiam o AUD, e o oposto para relativamente baixas. O RBA também pode usar flexibilização quantitativa e aperto para influenciar as condições de crédito, com o primeiro sendo negativo para o AUD e o último positivo para o AUD.
A China é o maior parceiro comercial da Austrália, por isso a saúde da economia chinesa é uma grande influência no valor do Dólar Australiano (AUD). Quando a economia chinesa está indo bem, ela compra mais matérias-primas, bens e serviços da Austrália, elevando a demanda pelo AUD e aumentando seu valor. O oposto ocorre quando a economia chinesa não está crescendo tão rápido quanto o esperado. Surpresas positivas ou negativas nos dados de crescimento chinês, portanto, frequentemente têm um impacto direto no Dólar Australiano e seus pares.
O Minério de Ferro é a maior exportação da Austrália, representando $118 bilhões por ano de acordo com dados de 2021, com a China como seu principal destino. O preço do Minério de Ferro, portanto, pode ser um impulsionador do Dólar Australiano. Geralmente, se o preço do Minério de Ferro sobe, o AUD também sobe, à medida que a demanda agregada pela moeda aumenta. O oposto ocorre se o preço do Minério de Ferro cai. Preços mais altos do Minério de Ferro também tendem a resultar em uma maior probabilidade de uma Balança Comercial positiva para a Austrália, o que também é positivo para o AUD.
A Balança Comercial, que é a diferença entre o que um país ganha com suas exportações versus o que paga por suas importações, é outro fator que pode influenciar o valor do Dólar Australiano. Se a Austrália produz exportações altamente procuradas, então sua moeda ganhará valor puramente pela demanda excedente criada por compradores estrangeiros que buscam adquirir suas exportações versus o que gasta para comprar importações. Portanto, uma Balança Comercial líquida positiva fortalece o AUD, com o efeito oposto se a Balança Comercial for negativa.
Fonte: https://www.fxstreet.com/news/chinas-commerce-ministry-says-will-tighten-rules-on-rare-earths-exports-202510090118