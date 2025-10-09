ETFs de Bitcoin (BTC) registam entradas de $876M num só dia apesar da queda nos preços Spot

Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
A publicação ETFs de Bitcoin (BTC) registam entradas de $876M num único dia apesar da queda nos preços Spot apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os preços do Bitcoin BTC$122.672,68 e do ether ETH$4.507,80 caíram acentuadamente na terça-feira, mas isso não impediu os investidores de injetarem dinheiro em fundos cripto. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin spot receberam $876 milhões, de acordo com dados da Farside Investors. Combinado com $1,2 mil milhões em entradas na segunda-feira, à medida que os investidores reagiram ao novo preço recorde durante o fim de semana, os fundos BTC atraíram $2 mil milhões novos em apenas os primeiros dois dias da semana. Os ETFs de Ether, entretanto, também viram uma onda de procura, atraindo $420 milhões na terça-feira, o seu dia mais forte de entradas este mês. Nos primeiros dois dias da semana, os fundos ETH atraíram mais de $600 milhões. A onda de dinheiro surgiu enquanto os preços caíam acentuadamente, com o bitcoin a cair 2,7% e o ether 5%. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/08/bitcoin-etfs-see-usd876m-in-one-day-inflows-despite-drop-in-spot-pricesA publicação ETFs de Bitcoin (BTC) registam entradas de $876M num único dia apesar da queda nos preços Spot apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os preços do Bitcoin BTC$122.672,68 e do ether ETH$4.507,80 caíram acentuadamente na terça-feira, mas isso não impediu os investidores de injetarem dinheiro em fundos cripto. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin spot receberam $876 milhões, de acordo com dados da Farside Investors. Combinado com $1,2 mil milhões em entradas na segunda-feira, à medida que os investidores reagiram ao novo preço recorde durante o fim de semana, os fundos BTC atraíram $2 mil milhões novos em apenas os primeiros dois dias da semana. Os ETFs de Ether, entretanto, também viram uma onda de procura, atraindo $420 milhões na terça-feira, o seu dia mais forte de entradas este mês. Nos primeiros dois dias da semana, os fundos ETH atraíram mais de $600 milhões. A onda de dinheiro surgiu enquanto os preços caíam acentuadamente, com o bitcoin a cair 2,7% e o ether 5%. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/08/bitcoin-etfs-see-usd876m-in-one-day-inflows-despite-drop-in-spot-prices

ETFs de Bitcoin (BTC) registam entradas de $876M num só dia apesar da queda nos preços Spot

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/09 09:18
Leu 1 min
Bitcoin
BTC$72,920.83+6.89%
Ethereum
ETH$2,134.54+7.90%
4
4$0.009421-0.39%
Threshold
T$0.006585+1.47%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

Os preços do Bitcoin BTC$122.672,68 e do ether ETH$4.507,80 caíram acentuadamente na terça-feira, mas isso não impediu os investidores de injetarem dinheiro em fundos cripto.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) Spot de bitcoin receberam $876 milhões, de acordo com dados da Farside Investors. Combinados com $1,2 mil milhões em entradas na segunda-feira, quando os investidores reagiram ao novo preço recorde durante o fim de semana, os fundos BTC atraíram $2 mil milhões novos em apenas os dois primeiros dias da semana.

Enquanto isso, os ETFs de Ether também viram uma onda de procura, atraindo $420 milhões na terça-feira, o seu dia mais forte de entradas este mês. Nos dois primeiros dias da semana, os fundos ETH atraíram mais de $600 milhões.

A onda de dinheiro surgiu enquanto os preços caíam acentuadamente, com o bitcoin a cair 2,7% e o ether 5%.

Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/08/bitcoin-etfs-see-usd876m-in-one-day-inflows-despite-drop-in-spot-prices

Oportunidade de mercado
Logo de Bitcoin
Cotação Bitcoin (BTC)
$72,920.83
$72,920.83$72,920.83
-0.64%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Bitcoin (BTC)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Ganhos passaram de R$ 631 milhões no mesmo período de 2024 para R$ 678 milhões nos 3 últimos meses de 2025
Compartilhar
Poder3602026/03/05 06:33
CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

Cuối tuần vừa qua, các “đường ray” giao dịch on-chain như Hyperliquid và tài sản vàng mã hóa Tether Gold (XAUT) đã trở thành công cụ phòng hộ theo thời gian thự
Compartilhar
TintucBitcoin2026/03/05 06:10
O sistema de satélites e hélices invisíveis que crava um navio petroleiro gigantesco no exato mesmo lugar do oceano em meio a furacões

O sistema de satélites e hélices invisíveis que crava um navio petroleiro gigantesco no exato mesmo lugar do oceano em meio a furacões

Os sistemas de Posicionamento Dinâmico (DP) são tecnologia de precisão essencial em navios‑sonda e embarcações offshore que mantêm uma posição exata no oceano d
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 06:37