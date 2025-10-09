ETFs de Bitcoin (BTC) registam entradas de $876M num só dia apesar da queda nos preços Spot

Os preços do Bitcoin BTC$122.672,68 e do ether ETH$4.507,80 caíram acentuadamente na terça-feira, mas isso não impediu os investidores de injetarem dinheiro em fundos cripto.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) Spot de bitcoin receberam $876 milhões, de acordo com dados da Farside Investors. Combinados com $1,2 mil milhões em entradas na segunda-feira, quando os investidores reagiram ao novo preço recorde durante o fim de semana, os fundos BTC atraíram $2 mil milhões novos em apenas os dois primeiros dias da semana.

Enquanto isso, os ETFs de Ether também viram uma onda de procura, atraindo $420 milhões na terça-feira, o seu dia mais forte de entradas este mês. Nos dois primeiros dias da semana, os fundos ETH atraíram mais de $600 milhões.

A onda de dinheiro surgiu enquanto os preços caíam acentuadamente, com o bitcoin a cair 2,7% e o ether 5%.