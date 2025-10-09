Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
PANews informou em 9 de outubro que Elon Musk e a Empresa X chegaram a uma liquidação com quatro ex-executivos do Twitter, incluindo o ex-CEO Parag Agrawal. Eles haviam processado anteriormente, alegando que não receberam 128 milhões de dólares em indenizações prometidas após Musk adquirir a empresa de mídia social e demiti-los. Os termos específicos da liquidação não foram divulgados. O acordo foi divulgado pela primeira vez na semana passada em um processo no tribunal federal de São Francisco. Um juiz federal adiou o prazo de apresentação e audiência do caso em 1 de outubro para permitir que as partes finalizassem a liquidação.PANews informou em 9 de outubro que Elon Musk e a Empresa X chegaram a uma liquidação com quatro ex-executivos do Twitter, incluindo o ex-CEO Parag Agrawal. Eles haviam processado anteriormente, alegando que não receberam 128 milhões de dólares em indenizações prometidas após Musk adquirir a empresa de mídia social e demiti-los. Os termos específicos da liquidação não foram divulgados. O acordo foi divulgado pela primeira vez na semana passada em um processo no tribunal federal de São Francisco. Um juiz federal adiou o prazo de apresentação e audiência do caso em 1 de outubro para permitir que as partes finalizassem a liquidação.

Empresa X de Musk resolve processo de indemnização de 128 milhões de dólares com ex-executivos do Twitter

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/09 08:25
Leu 1 min
Dogelon Mars
ELON$0.00000003921+8.67%
Notcoin
NOT$0.0003777+4.82%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

A PANews informou em 9 de outubro que Elon Musk e a Empresa X chegaram a um acordo com quatro ex-executivos do Twitter, incluindo o ex-CEO Parag Agrawal. Eles haviam processado anteriormente, alegando que não receberam 128 milhões de dólares em indemnizações prometidas após Musk adquirir a empresa de redes sociais e os despedir. Os termos específicos do acordo não foram divulgados. O acordo foi divulgado pela primeira vez na semana passada num processo no tribunal federal de São Francisco. Um juiz federal adiou o prazo de apresentação e a audiência do caso em 1 de outubro para permitir que as partes finalizassem o acordo.

Oportunidade de mercado
Logo de Dogelon Mars
Cotação Dogelon Mars (ELON)
$0.00000003921
$0.00000003921$0.00000003921
+1.16%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Dogelon Mars (ELON)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

A residência de 49 metros quadrados que utiliza “fôrmas de alumínio” para concretagem total: paredes e teto prontos em um único dia

A residência de 49 metros quadrados que utiliza “fôrmas de alumínio” para concretagem total: paredes e teto prontos em um único dia

A residência de 49 m² construída com paredes de concreto moldadas in loco utiliza fôrmas metálicas para executar paredes e teto em um único ciclo de concretagem
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 07:07
Revolut lança cartão Ultra em parceria com a Visa e plano de benefícios para cartão de débito

Revolut lança cartão Ultra em parceria com a Visa e plano de benefícios para cartão de débito

 Glauber Mota, CEO do Revolut para o Brasil Divulgação Em evento realizado nesta noite em São Paulo, a fintech com sede em Londres, que iniciou suas operaçõ
Compartilhar
Epocanefocios2026/03/05 07:21
Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias

Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias

Benefício passará dos atuais 5 dias para 20 dias a partir de 2029; texto segue para sanção presidencial
Compartilhar
Poder3602026/03/05 07:42