Empresa X de Musk resolve processo de indemnização de 128 milhões de dólares com ex-executivos do Twitter

PANews informou em 9 de outubro que Elon Musk e a Empresa X chegaram a uma liquidação com quatro ex-executivos do Twitter, incluindo o ex-CEO Parag Agrawal. Eles haviam processado anteriormente, alegando que não receberam 128 milhões de dólares em indenizações prometidas após Musk adquirir a empresa de mídia social e demiti-los. Os termos específicos da liquidação não foram divulgados. O acordo foi divulgado pela primeira vez na semana passada em um processo no tribunal federal de São Francisco. Um juiz federal adiou o prazo de apresentação e audiência do caso em 1 de outubro para permitir que as partes finalizassem a liquidação.