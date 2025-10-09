Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
PANews relatou em 9 de outubro que, de acordo com o The Block, a Base, a plataforma Ethereum Layer 2 incubada pela Coinbase, anunciou uma vaga de emprego para um "Especialista em Pesquisa de Token e Governança". As responsabilidades incluem desenvolver potenciais objetivos de token, um roteiro de governança faseado, redigir a "Carta Base", projetar processos de votação e legislativos on-chain, e colaborar com equipas técnicas, jurídicas e comunitárias para avançar a descentralização. A posição será dentro da equipa de Operações de Negócios e Estratégia, e o recrutamento já está ativo. Anteriormente, o chefe da Base, Jesse Pollak, e o cofundador da Coinbase, Brian Armstrong, afirmaram que estão a explorar a emissão de um token de rede Base, mas ainda não têm planos concretos.

A Coinbase L2 Base está a contratar um "Especialista em Investigação de Token e Governança" para avançar as suas iniciativas de token e descentralização.

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/09 07:54
Leu 1 min
PANews informou em 9 de outubro que, de acordo com The Block, Base, a plataforma Ethereum Layer 2 incubada pela Coinbase, anunciou uma vaga de emprego para um "Especialista em Pesquisa de Token e Governança. " As responsabilidades incluem desenvolver potenciais objetivos de token, um roteiro de governança faseado, redigir a "Carta da Base", projetar processos de votação e legislativos on-chain, e colaborar com equipes técnicas, jurídicas e de comunidade para avançar a descentralização. A posição será dentro da equipe de Operações de Negócios e Estratégia, e o recrutamento já está ativo. Anteriormente, o chefe da Base, Jesse Pollak, e o cofundador da Coinbase, Brian Armstrong, afirmaram que estão explorando a emissão de um token de rede Base, mas ainda não têm planos concretos.

