A Coinbase L2 Base está a contratar um "Especialista em Investigação de Token e Governança" para avançar as suas iniciativas de token e descentralização.

PANews relatou em 9 de outubro que, de acordo com o The Block, a Base, a plataforma Ethereum Layer 2 incubada pela Coinbase, anunciou uma vaga de emprego para um "Especialista em Pesquisa de Token e Governança". As responsabilidades incluem desenvolver potenciais objetivos de token, um roteiro de governança faseado, redigir a "Carta Base", projetar processos de votação e legislativos on-chain, e colaborar com equipas técnicas, jurídicas e comunitárias para avançar a descentralização. A posição será dentro da equipa de Operações de Negócios e Estratégia, e o recrutamento já está ativo. Anteriormente, o chefe da Base, Jesse Pollak, e o cofundador da Coinbase, Brian Armstrong, afirmaram que estão a explorar a emissão de um token de rede Base, mas ainda não têm planos concretos.