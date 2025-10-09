Bitcoin Core recebe lançamento importante, o que mudou?

O Bitcoin Core recebeu o lançamento principal v 30.0, que chega meses após o último lançamento principal, v29.0.
De acordo com a conta oficial X do Projeto Bitcoin Core, um novo candidato a lançamento do Bitcoin Core, v30.0rc3, está disponível para testes. v30.0 é um novo lançamento principal e segue o v29.0, que foi lançado em abril deste ano.
O lançamento do Bitcoin Core 30.0 introduz uma série de atualizações e melhorias em redes, política de mempool, mineração, RPCs e comportamento geral do sistema.
Estas incluem aumento do "Datacarriersize", mudanças de P2P e rede que adicionam um novo comando Bitcoin e removem a opção "maxorphantx", RPCs atualizados, mudanças de instalação e suporte para transações TRUC, entre outros.
O que mudou?
O Bitcoin Core 30.0 aumentou o -datacarriersize para 100.000 por padrão, o que efetivamente remove o limite (já que o limite máximo de tamanho de transação será atingido primeiro).
Uma nova ferramenta de linha de comando Bitcoin foi introduzida no Bitcoin Core 30.0 para tornar os recursos mais detectáveis e convenientes de usar. A ferramenta Bitcoin chama outros executáveis e não implementa nenhuma funcionalidade por conta própria.
O Bitcoin Core 30.0 introduz a pasta "libexec", que contém binários que normalmente não são invocados diretamente pelos usuários.
A atualização para RPCs permite Bumpfee sem sinalização BIP-125. Foi adicionado suporte para gastar transações TRUC recebidas pela carteira, bem como criar transações TRUC, garantindo que as regras de política TRUC sejam cumpridas.
O novo comando Bitcoin suporta um novo recurso: uma Interface de Mineração IPC (experimental) que permite que o nó trabalhe com Stratum v2 ou outro software cliente de mineração.
No Bitcoin Core 30.0, a opção "maxorphantx" não tem mais efeito, já que o "orphanage" não limita mais o número de transações únicas.
Fonte: https://u.today/bitcoin-core-welcomes-major-release-whats-changed