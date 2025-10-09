Jupiter e Ethena Labs lançam nova Stablecoin alimentada por Solana

Jupiter, um proeminente agregador de câmbio descentralizado na Solana, anunciou planos para lançar seu stablecoin nativo, JupUSD, em meados do Q4 de 2025. O token será integrado em todos os produtos Jupiter, funcionando como garantia em sua bolsa de futuros perpétuos, um ativo de liquidez dentro dos pools de empréstimo da Jupiter, e como par de negociação.
O stablecoin terá garantia de 100% pelo USDtb da Ethena Labs, que está indexado ao dólar americano e garantido por ativos do Tesouro dos EUA de curto prazo. Com o tempo, espera-se que o dólar sintético da Ethena, USDe, se junte como garantia para melhorar as oportunidades de rendimento entre os ativos de garantia.Fonte:Jupiter Exchange
O projeto é um esforço conjunto com a Ethena Labs, a emissora por trás dos stablecoins USDe e USDtb, que têm uma capitalização de mercado combinada de aproximadamente $16,6 bilhões, de acordo com a DefiLlama. A infraestrutura da Ethena permite a rápida emissão de stablecoins de marca através de sua plataforma de stablecoin como serviço de marca branca.
A Ethena Labs confirmou a parceria em uma postagem no X, enfatizando que o JupUSD funcionará como a principal garantia no Jupiter Perps, com cerca de $750 milhões da liquidez existente de stablecoin gradualmente transitando para o JupUSD.Fonte: Ethena Labs
À medida que os stablecoins ultrapassam uma capitalização de mercado de $300 bilhões em meio ao aumento da regulamentação e adoção mainstream, a indústria está testemunhando um aumento nas soluções de marca branca. Estas plataformas permitem que as empresas emitam seus próprios stablecoins sem desenvolver infraestrutura proprietária ou garantir licenças complicadas.
Recentemente, o Grupo SUI anunciou o próximo lançamento do suiUSDe e USDi, os primeiros stablecoins nativos na blockchain Sui, desenvolvidos através da infraestrutura da Ethena Labs. O USDi será totalmente garantido por ações tokenizadas do fundo BUIDL da BlackRock, enquanto o suiUSDe operará como um dólar sintético usando uma estratégia de cobertura delta-neutra.
Além disso, Dakota do Norte está planeando introduzir seu próprio stablecoin com garantia em dólar chamado Roughrider Coin, em parceria com a empresa fintech Fiserv. Esta iniciativa baseia-se nas soluções existentes de stablecoin de marca branca da Fiserv para bancos locais, introduzidas no início deste ano.
Mais empresas, incluindo startups como Bastion e grandes provedores de pagamento como Stripe, estão aproveitando a infraestrutura de stablecoin da Ethena para facilitar a emissão comercial de seus próprios stablecoins sem problemas, sem necessidade de licenciamento especializado.
Este panorama em evolução da tecnologia de stablecoin enfatiza a importância da conformidade, escalabilidade e suporte de infraestrutura, que são impulsionadores críticos na expansão contínua dos mercados cripto e integração financeira mainstream. Com clareza regulatória e inovação tecnológica, os stablecoins estão posicionados para se tornarem ainda mais integrais aos sistemas monetários globais no futuro próximo.
