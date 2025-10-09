DTCC Lista ETF Canary Trump Coin, Símbolo TRPC

PANews relatou em 9 de outubro que o Crypto Briefing informou que a DTCC listou o ETF Canary Trump Coin (ticker: TRPC) na sua plataforma. O produto acompanha o token meme "Trump Coin" baseado em Solana, um ativo cripto de temática política. A listagem na DTCC aproxima o ETF um passo da disponibilidade para negociação nas criptomoedas populares, embora ainda exija processos regulatórios e de emissão adicionais. PANews relatou em 9 de outubro que o Crypto Briefing informou que a DTCC listou o ETF Canary Trump Coin (ticker: TRPC) na sua plataforma. O produto acompanha o token meme "Trump Coin" baseado em Solana, um ativo cripto de temática política. A listagem na DTCC aproxima o ETF um passo da disponibilidade para negociação nas criptomoedas populares, embora ainda exija processos regulatórios e de emissão adicionais.