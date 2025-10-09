DTCC Lista ETF Canary Trump Coin, Símbolo TRPC

PANews relatou em 9 de outubro que o Crypto Briefing relatou que o DTCC listou o ETF Canary Trump Coin (ticker: TRPC ) na sua plataforma. O produto acompanha o " Trump Coin " meme token baseado em Solana, um ativo cripto com tema político. A listagem do ETF pelo DTCC aproxima-o um passo da disponibilidade para negociação popular, embora ainda exija processos regulatórios e de emissão adicionais.
