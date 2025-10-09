Trump anuncia assinatura da primeira fase do acordo de paz entre Israel e Hamas

PANews relatou em 9 de outubro que Trump publicou no Truth Social, "Israel e Hamas assinaram a Fase Um do nosso plano de paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve, e Israel retirará as suas forças para a linha acordada. Todas as partes serão tratadas com justiça! Agradecemos aos mediadores do Qatar, Egito e Turquia que trabalharam connosco para tornar este evento histórico e sem precedentes possível." PANews relatou em 9 de outubro que Trump publicou no Truth Social, "Israel e Hamas assinaram a Fase Um do nosso plano de paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve, e Israel retirará as suas forças para a linha acordada. Todas as partes serão tratadas com justiça! Agradecemos aos mediadores do Qatar, Egito e Turquia que trabalharam connosco para tornar este evento histórico e sem precedentes possível."