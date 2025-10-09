Por que o Bitcoin está a recuperar? Tudo o que aconteceu no mundo cripto hoje

A publicação "Por que o Bitcoin está se recuperando? Tudo o que aconteceu na cripto hoje" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin subiu 1,75% nas últimas 24 horas para $123.250 no momento da publicação, impulsionado por entradas sustentadas de ETFs à vista, o rally do ouro para novos recordes e orientações mais brandas sobre taxas da Reserva Federal. Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA adicionaram $2,1 bilhões em entradas líquidas entre 6 e 7 de outubro, segundo a Farside Investors. O movimento estendeu uma sequência de sete sessões de fluxos positivos até 7 de outubro. Os fundos absorveram $875,6 milhões apenas em 7 de outubro, apesar do Bitcoin experimentar uma correção de 2,4% e perder brevemente o nível de $121.000 antes do mercado se recuperar. A demanda contínua dos canais de ETF proporcionou um preço-piso e reforçou o apetite institucional por exposição através de instrumentos regulados. Além disso, a alta do ouro acima de $4.000 por onça amplificou a narrativa de ativos duros que frequentemente eleva o Bitcoin junto com o metal precioso. O movimento validou a tese do "comércio de desvalorização", que postula que os investidores rotacionam capital para ativos escassos quando surgem preocupações sobre dívida governamental e credibilidade da moeda. Como resultado, o movimento do ouro ajudou o Bitcoin a subir. A força do dólar, causada pelo aumento dos rendimentos dos títulos governamentais japoneses, foi intermitentemente limitada. No entanto, a oferta de hedge compartilhada compensou essa pressão. As novas atas da Reserva Federal divulgadas em 8 de outubro sinalizaram que cortes adicionais nas taxas em 2025 permanecem na mesa, mantendo a pressão da taxa real leve e apoiando o apetite por risco. O tom mais suave nos documentos aliviou preocupações sobre condições financeiras mais rígidas e deu espaço para ações e criptomoedas avançarem. Rendimentos reais mais baixos reduzem o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento, como o Bitcoin, tornando a negociação mais atrativa em relação a dinheiro e títulos de curta duração. Os mercados de criptomoedas mais amplos acompanharam os ganhos do Bitcoin. O Ethereum subiu 1,4% para $4.514,72, enquanto o XRP subiu 1,9% para $2,90. Solana registrou um avanço de 4,2% para $229,52, e o Dogecoin ganhou 5% para alcançar $0,2594. Cardano adicionou 2,3% para negociar a $0,8387, e o BNB... A publicação "Por que o Bitcoin está se recuperando? Tudo o que aconteceu na cripto hoje" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin subiu 1,75% nas últimas 24 horas para $123.250 no momento da publicação, impulsionado por entradas sustentadas de ETFs à vista, o rally do ouro para novos recordes e orientações mais brandas sobre taxas da Reserva Federal. Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA adicionaram $2,1 bilhões em entradas líquidas entre 6 e 7 de outubro, segundo a Farside Investors. O movimento estendeu uma sequência de sete sessões de fluxos positivos até 7 de outubro. Os fundos absorveram $875,6 milhões apenas em 7 de outubro, apesar do Bitcoin experimentar uma correção de 2,4% e perder brevemente o nível de $121.000 antes do mercado se recuperar. A demanda contínua dos canais de ETF proporcionou um preço-piso e reforçou o apetite institucional por exposição através de instrumentos regulados. Além disso, a alta do ouro acima de $4.000 por onça amplificou a narrativa de ativos duros que frequentemente eleva o Bitcoin junto com o metal precioso. O movimento validou a tese do "comércio de desvalorização", que postula que os investidores rotacionam capital para ativos escassos quando surgem preocupações sobre dívida governamental e credibilidade da moeda. Como resultado, o movimento do ouro ajudou o Bitcoin a subir. A força do dólar, causada pelo aumento dos rendimentos dos títulos governamentais japoneses, foi intermitentemente limitada. No entanto, a oferta de hedge compartilhada compensou essa pressão. As novas atas da Reserva Federal divulgadas em 8 de outubro sinalizaram que cortes adicionais nas taxas em 2025 permanecem na mesa, mantendo a pressão da taxa real leve e apoiando o apetite por risco. O tom mais suave nos documentos aliviou preocupações sobre condições financeiras mais rígidas e deu espaço para ações e criptomoedas avançarem. Rendimentos reais mais baixos reduzem o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento, como o Bitcoin, tornando a negociação mais atrativa em relação a dinheiro e títulos de curta duração. Os mercados de criptomoedas mais amplos acompanharam os ganhos do Bitcoin. O Ethereum subiu 1,4% para $4.514,72, enquanto o XRP subiu 1,9% para $2,90. Solana registrou um avanço de 4,2% para $229,52, e o Dogecoin ganhou 5% para alcançar $0,2594. Cardano adicionou 2,3% para negociar a $0,8387, e o BNB...