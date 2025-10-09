Por que o Bitcoin está a recuperar? Tudo o que aconteceu no mundo cripto hoje

O Bitcoin subiu 1,75% nas últimas 24 horas para $123.250 no momento da publicação, impulsionado por entradas sustentadas de ETF spot, pela alta do ouro a novos recordes e por uma orientação mais suave das taxas da Reserva Federal.
Os ETFs spot de Bitcoin dos EUA adicionaram $2,1 bilhões em entradas líquidas entre 6 e 7 de outubro, de acordo com a Farside Investors. O movimento estendeu uma sequência de sete sessões de fluxos positivos até 7 de outubro.
Os fundos absorveram $875,6 milhões apenas em 7 de outubro, apesar do Bitcoin ter experimentado uma correção de 2,4% e ter perdido brevemente o nível de $121.000 antes do mercado se recuperar.
A demanda contínua dos canais de ETF proporcionou um preço-piso e reforçou o apetite institucional por exposição através de instrumentos regulados.
Além disso, a alta do ouro acima de $4.000 por onça amplificou a narrativa de ativos duros que frequentemente eleva o Bitcoin junto com o metal precioso.
O movimento validou a tese do "comércio de desvalorização", que postula que os investidores rotacionam capital para ativos escassos quando surgem preocupações sobre a dívida governamental e a credibilidade da moeda. Como resultado, o movimento do ouro ajudou o Bitcoin a subir.
A força do dólar, causada pelo aumento dos rendimentos dos títulos do governo japonês, foi intermitentemente limitada. No entanto, a oferta de hedge compartilhada compensou essa pressão.
As novas atas da Reserva Federal divulgadas em 8 de outubro sinalizaram que cortes adicionais nas taxas em 2025 permanecem na mesa, mantendo a pressão da taxa real leve e apoiando o apetite por risco.
O tom mais suave nos documentos aliviou as preocupações sobre condições financeiras mais rígidas e deu às ações e criptomoedas espaço para avançar.
Rendimentos reais mais baixos reduzem o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento, como o Bitcoin, tornando a negociação mais atraente em relação ao dinheiro e títulos de curta duração.
Os mercados cripto mais amplos acompanharam os ganhos do Bitcoin. O Ethereum subiu 1,4% para $4.514,72, enquanto o XRP subiu 1,9% para $2,90. O Solana registrou um avanço de 4,2% para $229,52, e o Dogecoin ganhou 5% para atingir $0,2594.
O Cardano adicionou 2,3% para negociar a $0,8387, e o BNB subiu 1% para $1.316,87.
A combinação de fluxos de ETF, ventos favoráveis macroeconômicos e o desempenho recorde do ouro criou condições favoráveis para o Bitcoin se recuperar de sua correção recente.
Dados de Mercado do Bitcoin
No momento da publicação 00:03 UTC em 9 de outubro de 2025, o Bitcoin está classificado em #1 por capitalização de mercado e o preço está em alta 1,03% nas últimas 24 horas. O Bitcoin tem uma capitalização de mercado de $2,46 trilhões com um volume de negociação em 24h de $66,38 bilhões. Saiba mais sobre o Bitcoin ›
Resumo do Mercado Cripto
No momento da publicação 00:03 UTC em 9 de outubro de 2025, o mercado cripto total está avaliado em $4,22 trilhões com um volume em 24h de $197,09 bilhões. A dominância do Bitcoin está atualmente em 58,24%. Saiba mais sobre o mercado cripto ›
Fonte: https://cryptoslate.com/why-is-bitcoin-recovering-everything-that-happened-in-crypto-today/