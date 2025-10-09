O post Irmãos bilionários pretendem expandir a Torrent Pharma com compra de stake de $1,3 mil milhões em rival apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Da esquerda: Samir e Sudhir Mehta. Mexy Xavier/Forbes India Esta história faz parte da cobertura da Forbes sobre os mais ricos da Índia em 2025. Veja a lista completa aqui. Os irmãos Sudhir e Samir Mehta estão aproveitando o impulso da ambição da Índia de se tornar a farmácia do mundo. Em junho, a Torrent Pharmaceuticals, carro-chefe do Grupo Torrent sediado em Ahmedabad, concordou em comprar os 46% de stake do gigante americano de private equity KKR na rival JB Chemicals & Pharmaceuticals por 119 mil milhões de rupias ($1,3 mil milhões), avaliando a empresa em $3 mil milhões. Isso foi seguido por uma oferta pública obrigatória para comprar um stake adicional de 26% por cerca de 68 mil milhões de rupias, preparando o terreno para fundir a JB Pharma, com sede em Mumbai, com a Torrent. De acordo com uma declaração de Samir, que preside tanto o negócio farmacêutico quanto o grupo maior, as receitas e lucros da Torrent Pharma receberão um impulso do negócio indiano em rápido crescimento da JB Pharma e da sua presença internacional. No ano até 31 de março, a Torrent Pharma registou um modesto aumento de receita de 7% para 115,2 mil milhões de rupias, em comparação com um salto de vendas de 12% na JB Pharma para 39,2 mil milhões de rupias. O Grupo Torrent, que também tem interesses em energia, foi fundado em 1959 pelo falecido pai dos irmãos, Uttambhai Nathalal Mehta. Os irmãos subiram uma posição para o nº 15 no ranking, apesar de uma queda de 14% na sua fortuna combinada para $14,1 mil milhões. Fonte: https://www.forbes.com/sites/phisanuphromchanya/2025/10/08/billionaire-brothers-aim-to-scale-up-torrent-pharma-with-13-billion-stake-purchase-in-rival/ O post Irmãos bilionários pretendem expandir a Torrent Pharma com compra de stake de $1,3 mil milhões em rival apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Da esquerda: Samir e Sudhir Mehta. Mexy Xavier/Forbes India Esta história faz parte da cobertura da Forbes sobre os mais ricos da Índia em 2025. Veja a lista completa aqui. Os irmãos Sudhir e Samir Mehta estão aproveitando o impulso da ambição da Índia de se tornar a farmácia do mundo. Em junho, a Torrent Pharmaceuticals, carro-chefe do Grupo Torrent sediado em Ahmedabad, concordou em comprar os 46% de stake do gigante americano de private equity KKR na rival JB Chemicals & Pharmaceuticals por 119 mil milhões de rupias ($1,3 mil milhões), avaliando a empresa em $3 mil milhões. Isso foi seguido por uma oferta pública obrigatória para comprar um stake adicional de 26% por cerca de 68 mil milhões de rupias, preparando o terreno para fundir a JB Pharma, com sede em Mumbai, com a Torrent. De acordo com uma declaração de Samir, que preside tanto o negócio farmacêutico quanto o grupo maior, as receitas e lucros da Torrent Pharma receberão um impulso do negócio indiano em rápido crescimento da JB Pharma e da sua presença internacional. No ano até 31 de março, a Torrent Pharma registou um modesto aumento de receita de 7% para 115,2 mil milhões de rupias, em comparação com um salto de vendas de 12% na JB Pharma para 39,2 mil milhões de rupias. O Grupo Torrent, que também tem interesses em energia, foi fundado em 1959 pelo falecido pai dos irmãos, Uttambhai Nathalal Mehta. Os irmãos subiram uma posição para o nº 15 no ranking, apesar de uma queda de 14% na sua fortuna combinada para $14,1 mil milhões. Fonte: https://www.forbes.com/sites/phisanuphromchanya/2025/10/08/billionaire-brothers-aim-to-scale-up-torrent-pharma-with-13-billion-stake-purchase-in-rival/