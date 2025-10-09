Da esquerda: Samir e Sudhir Mehta.
Mexy Xavier/Forbes India
Os irmãos Sudhir e Samir Mehta estão aproveitando o momentum da ambição da Índia de se tornar a farmácia do mundo. Em junho, a Torrent Pharmaceuticals, a principal empresa do Grupo Torrent sediado em Ahmedabad, concordou em comprar a participação de 46% do gigante americano de private equity KKR na rival JB Chemicals & Pharmaceuticals por 119 mil milhões de rupias (1,3 mil milhões de dólares), avaliando a empresa em 3 mil milhões de dólares. Isto foi seguido por uma oferta pública obrigatória para comprar uma participação adicional de 26% por cerca de 68 mil milhões de rupias, preparando o terreno para fundir a JB Pharma, com sede em Mumbai, com a Torrent.
De acordo com uma declaração de Samir, que preside tanto o negócio farmacêutico quanto o grupo maior, as receitas e lucros da Torrent Pharma receberão um impulso do negócio em rápido crescimento da JB Pharma na Índia e da sua presença internacional. No ano encerrado em 31 de março, a Torrent Pharma registou um modesto aumento de receita de 7% para 115,2 mil milhões de rupias, em comparação com um salto de vendas de 12% na JB Pharma para 39,2 mil milhões de rupias.
O Grupo Torrent, que também tem interesses em energia, foi fundado em 1959 pelo falecido pai dos irmãos, Uttambhai Nathalal Mehta. Os irmãos subiram uma posição para o número 15 no ranking, apesar de uma queda de 14% na sua fortuna combinada para 14,1 mil milhões de dólares.
Fonte: https://www.forbes.com/sites/phisanuphromchanya/2025/10/08/billionaire-brothers-aim-to-scale-up-torrent-pharma-with-13-billion-stake-purchase-in-rival/