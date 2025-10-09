Fundação Ethereum expande trabalho de privacidade com nova iniciativa de Cluster

TLDR

A Ethereum Foundation lançou o Privacy Cluster para priorizar a privacidade no ecossistema Ethereum.

Igor Barinov, fundador da Blockscout, lidera o Privacy Cluster, que compreende 47 pesquisadores e engenheiros.

A iniciativa baseia-se no trabalho de privacidade iniciado pela equipe PSE em 2018.

O Privacy Cluster se alinhará com projetos como Private Reads, Private Proving e Institutional Privacy Task Force.

Kohaku, uma carteira e SDK de preservação de privacidade, é um foco principal do cluster.

A Ethereum Foundation lançou uma nova iniciativa chamada "Privacy Cluster" para melhorar a privacidade dentro do ecossistema Ethereum. Esta iniciativa é liderada por 47 pesquisadores e engenheiros, incluindo o fundador da Blockscout, Igor Barinov. A fundação visa tornar a privacidade uma característica fundamental em todos os projetos e desenvolvimentos do Ethereum.

Coordenando a Visão de Privacidade do Ethereum

A Ethereum Foundation afirma que o Ethereum deve suportar confiança digital e privacidade em seu núcleo. Portanto, o novo Privacy Cluster coordenará esforços e projetos em curso para atingir este objetivo. De acordo com a EF, "A privacidade merece ser uma propriedade de primeira classe do ecossistema Ethereum."

Esta iniciativa reúne Privacy Stewards do Ethereum e da EF. Também se baseia no trabalho fundamental da equipe PSE, que está ativa desde 2018. O cluster suporta privacidade individual e institucional em várias camadas da stack do Ethereum.

A EF compartilhou que o Privacy Cluster não substituirá a equipe PSE, mas trabalhará junto com ela. Enquanto o PSE se concentrará em pesquisas iniciais, o Privacy Cluster se alinhará com objetivos mais amplos do ecossistema. O objetivo é conectar pesquisa, infraestrutura e aplicações de usuário.

Ethereum Foundation Prioriza Privacidade e Inovação

A Ethereum Foundation confirmou que o Privacy Cluster apoiará projetos como Private Reads, Private Writes e Private Identities. Também trabalhará em Private Proving, Privacy Experience e Institutional Privacy Task Force. Estes projetos abordam questões-chave de privacidade em toda a infraestrutura do Ethereum.

Um foco especial será dado ao Kohaku, uma carteira focada em privacidade e SDK de código aberto. A EF vê isso como crítico para testar a privacidade em aplicações do mundo real. Kohaku ajudará a melhorar a segurança das interações dos usuários com o Ethereum.

A Ethereum Foundation enfatizou que a privacidade deve funcionar em toda a experiência do usuário, necessidades institucionais e infraestrutura central. A pesquisa em criptografia e ferramentas como Semaphore e endereços stealth continuará. Estas ferramentas suportarão privacidade aprimorada para pagamentos, governança e gestão de identidade.

A Ethereum Foundation acredita que uma forte privacidade melhorará setores-chave como gestão de ativos, governança e conformidade na cadeia. Áreas como ativos do mundo real, negociação e oráculos se beneficiarão diretamente. A fundação vê a privacidade como essencial para o crescimento de longo prazo do Ethereum.

A equipe também explorará pilotos institucionais para garantir que as soluções atendam às necessidades do mundo real. As ferramentas desenvolvidas suportarão tanto transparência quanto confidencialidade. A EF permanece comprometida em apoiar a visão do Ethereum através de tecnologia com foco em privacidade.

