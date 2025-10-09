Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
A Coinbase partilhou recentemente notícias de que as pessoas em Nova Iorque podem agora fazer stake das suas criptomoedas. Isto inclui moedas lucrativas importantes como Ethereum (ETH) e Solana (SOL). A mudança ocorreu após receber luz verde dos reguladores estaduais. Parece uma grande mudança para o mundo cripto. Especialmente porque Nova Iorque tem algumas das [...]

Coinbase ganha grande em 2025: Serviços de Staking disponíveis em Nova Iorque

2025/10/09 06:20
Coinbase
  • A Coinbase pode agora oferecer serviços de staking aos residentes de Nova Iorque, permitindo-lhes ganhar recompensas em ativos como Ethereum e Solana após obter aprovação dos reguladores estaduais.
  • Esta decisão surge depois de vários estados dos EUA terem retirado processos contra a Coinbase sobre alegações de que os seus serviços de staking violavam as leis de valores mobiliários.
  • A Coinbase planeia expandir os serviços de staking mais amplamente nos EUA, potencialmente desbloqueando mais de 130 milhões de dólares em recompensas perdidas para utilizadores em estados como Califórnia, Nova Jersey, Maryland e Wisconsin, onde o staking está atualmente proibido.

A Coinbase partilhou recentemente que as pessoas em Nova Iorque podem agora fazer stake das suas criptomoedas. Isto inclui moedas rentáveis importantes como Ethereum (ETH) e Solana (SOL). A mudança ocorreu após receber luz verde dos reguladores estaduais.

Parece uma grande mudança para o mundo cripto. Especialmente porque Nova Iorque tem algumas das regras mais rigorosas. Eles pretendem implementar o staking mais amplamente nos EUA com este passo.

Superando Desafios Regulatórios

Funcionários estaduais nos EUA tinham levantado preocupações sobre staking anteriormente. Alguns pensavam que poderia violar regras de valores mobiliários. Surgiram processos em cerca de 10 estados em 2023. Mas este ano, estados como Carolina do Sul, Alabama, Kentucky, Vermont e Illinois decidiram retirar os seus casos.

coinbaseFonte: Yahoo Finance

Isso abriu caminho e eles mantiveram-se firmes, discutindo as questões com os reguladores. Agora podem oferecer staking sem essas preocupações em Nova Iorque.

Leia também: Custódia da Coinbase Preparada para Crescer com Proposta de Carta OCC

Benefícios para Investidores Locais

Para pessoas em Nova Iorque que possuem cripto, isto abre potencial de ganhos. Podem fazer stake de ativos e receber recompensas. É outra forma de obter retorno dos seus investimentos.

A Coinbase destacou que em estados como Califórnia, Nova Jersey, Maryland e Wisconsin, as pessoas perderam mais de 130 milhões de dólares em recompensas devido a proibições. A empresa continua a pressionar para levar o staking a mais áreas. Isso poderia ajudar mais utilizadores a participar.

Leia também: Coinbase, Sony e Samsung Impulsionam Startup de Stablecoin Inovadora Bastion com 14,6 Milhões de Dólares

Visões de Liderança sobre Conformidade

Ryan VanGrack, vice-presidente jurídico da Coinbase, falou sobre manter-se do lado certo das regras. Ele disse num tweet que esta aprovação mostra que o staking pode funcionar dentro da lei.

A equipa planeia expandir estes serviços a nível nacional. Continuarão a coordenar com os reguladores para cumprir todos os requisitos. Parece uma abordagem constante para construir confiança.

Implicações Mais Amplas para a Indústria

Permitir que a Coinbase faça stake em Nova Iorque faz avançar as coisas para todos no setor financeiro. Dá aos locais uma oportunidade de aceder a serviços que antes não podiam. À medida que o mundo cripto continua a mudar, outros estados também podem flexibilizar. Poderiam oferecer diretrizes mais claras sobre staking.

A Coinbase parece pronta para liderar aqui. Os utilizadores obtêm mais formas de interagir com ativos digitais. No final, aponta para uma inclusão mais ampla ao longo do tempo.

Leia também: Samsung e Coinbase: Adoção Explosiva de Cripto em 2025

