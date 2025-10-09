Analista insta todos os investidores de XRP a prestarem atenção a esta conexão que ninguém fez antes

Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
A comunidade XRP foi chamada à atenção após uma nova análise que ligou a trajetória de preços da criptomoeda a uma poderosa força de mercado que muitos negligenciaram. Uma recente análise do analista de criptomoedas Austin Hilton destacou uma conexão direta entre XRP e Bitcoin que poderia moldar como os investidores se posicionam antes do que poderia ser uma das corridas de altcoins mais explosivas em anos. Como o Desempenho do Bitcoin Poderia Ditar o Próximo Movimento do XRP Hilton compartilhou uma análise em vídeo na rede social X, discutindo uma correlação simples, mas poderosa, que mostra que a ação do preço do Bitcoin tende a influenciar a direção de negociação do XRP. No momento da sua análise, o XRP estava sendo negociado por volta de $3, registando um aumento de 1,65%, enquanto a capitalização total do mercado cripto estava em aproximadamente $4,21 triliões, com alta de 1,3%. Leitura Relacionada: XRP Fica Verde Pela Primeira Vez Desde 2017, Especialista Prevê Alta de 500% Dentro deste mercado massivo, o Bitcoin sozinho representava aproximadamente $2,45 triliões, o que representa 58% de toda a capitalização do mercado de criptomoedas. Hilton observou que esta dominância esmagadora posiciona o BTC como o ponto central de gravidade do ecossistema cripto. Segundo ele, quando o preço do Bitcoin sobe, o XRP tipicamente segue, e quando cai, o XRP tende a mover-se na mesma direção. Ele afirmou que a razão está na estrutura de capital do mercado. O Bitcoin continua sendo o ativo digital mais reconhecível, ostentando a mais forte liquidez institucional e de varejo. Seus movimentos de preço influenciam como o fluxo de capital flui para outras grandes criptomoedas, particularmente o XRP, que consistentemente manteve a posição de terceira maior capitalização de mercado. Adicionando peso significativo à análise de Hilton está o crescente envolvimento de grandes instituições financeiras no mercado cripto. Tanto o JP Morgan quanto o Citigroup recentemente fizeram previsões públicas, projetando que o Bitcoin poderia subir para entre $133.000 e mais de $200.000 até o final do ano. Isso representa uma dramática reversão da posição do JP Morgan de um ano atrás, quando seu CEO, Jamie Dimon, descartou o BTC como um "esquema ponzi", mesmo enquanto o banco estava silenciosamente investindo na criptomoeda e seu ETF. Hilton afirmou que esses endossos institucionais apontam para uma potencial corrida de alta histórica em formação. Além disso, porque o XRP está tão fortemente correlacionado com o desempenho do Bitcoin, uma alta para $200.000 poderia acender um forte momentum ascendente. Fluxo de Liquidez Para Empurrar o Preço do XRP Além de $20 Em sua análise em vídeo, Hilton enfatizou que entender os fluxos de liquidez em cripto é crucial para os detentores de XRP. O Bitcoin, como o ativo dominante, atrai a maior parte do novo capital que entra no mercado. Uma vez que essa liquidez flui para o BTC, ela naturalmente se desloca para outros ativos principais, como Ethereum e XRP. Leitura Relacionada: Analista Adverte Que Não Importa Qual Direção o Preço do XRP Tome, o Resultado Final Ainda é o Mesmo Com a capitalização de mercado do ETH em aproximadamente $546 bilhões e XRP em $179 bilhões, Hilton observa que o XRP está em uma posição privilegiada para beneficiar diretamente deste movimento de capital. Como resultado, se o Bitcoin saltar para $200.000 no Q4, o analista prevê que o XRP poderia disparar para $10-$20 ou mais até o final do ano. Imagem em destaque do Adobe Stock, gráfico do Tradingview.comA comunidade XRP foi chamada à atenção após uma nova análise que ligou a trajetória de preços da criptomoeda a uma poderosa força de mercado que muitos negligenciaram. Uma recente análise do analista de criptomoedas Austin Hilton destacou uma conexão direta entre XRP e Bitcoin que poderia moldar como os investidores se posicionam antes do que poderia ser uma das corridas de altcoins mais explosivas em anos. Como o Desempenho do Bitcoin Poderia Ditar o Próximo Movimento do XRP Hilton compartilhou uma análise em vídeo na rede social X, discutindo uma correlação simples, mas poderosa, que mostra que a ação do preço do Bitcoin tende a influenciar a direção de negociação do XRP. No momento da sua análise, o XRP estava sendo negociado por volta de $3, registando um aumento de 1,65%, enquanto a capitalização total do mercado cripto estava em aproximadamente $4,21 triliões, com alta de 1,3%. Leitura Relacionada: XRP Fica Verde Pela Primeira Vez Desde 2017, Especialista Prevê Alta de 500% Dentro deste mercado massivo, o Bitcoin sozinho representava aproximadamente $2,45 triliões, o que representa 58% de toda a capitalização do mercado de criptomoedas. Hilton observou que esta dominância esmagadora posiciona o BTC como o ponto central de gravidade do ecossistema cripto. Segundo ele, quando o preço do Bitcoin sobe, o XRP tipicamente segue, e quando cai, o XRP tende a mover-se na mesma direção. Ele afirmou que a razão está na estrutura de capital do mercado. O Bitcoin continua sendo o ativo digital mais reconhecível, ostentando a mais forte liquidez institucional e de varejo. Seus movimentos de preço influenciam como o fluxo de capital flui para outras grandes criptomoedas, particularmente o XRP, que consistentemente manteve a posição de terceira maior capitalização de mercado. Adicionando peso significativo à análise de Hilton está o crescente envolvimento de grandes instituições financeiras no mercado cripto. Tanto o JP Morgan quanto o Citigroup recentemente fizeram previsões públicas, projetando que o Bitcoin poderia subir para entre $133.000 e mais de $200.000 até o final do ano. Isso representa uma dramática reversão da posição do JP Morgan de um ano atrás, quando seu CEO, Jamie Dimon, descartou o BTC como um "esquema ponzi", mesmo enquanto o banco estava silenciosamente investindo na criptomoeda e seu ETF. Hilton afirmou que esses endossos institucionais apontam para uma potencial corrida de alta histórica em formação. Além disso, porque o XRP está tão fortemente correlacionado com o desempenho do Bitcoin, uma alta para $200.000 poderia acender um forte momentum ascendente. Fluxo de Liquidez Para Empurrar o Preço do XRP Além de $20 Em sua análise em vídeo, Hilton enfatizou que entender os fluxos de liquidez em cripto é crucial para os detentores de XRP. O Bitcoin, como o ativo dominante, atrai a maior parte do novo capital que entra no mercado. Uma vez que essa liquidez flui para o BTC, ela naturalmente se desloca para outros ativos principais, como Ethereum e XRP. Leitura Relacionada: Analista Adverte Que Não Importa Qual Direção o Preço do XRP Tome, o Resultado Final Ainda é o Mesmo Com a capitalização de mercado do ETH em aproximadamente $546 bilhões e XRP em $179 bilhões, Hilton observa que o XRP está em uma posição privilegiada para beneficiar diretamente deste movimento de capital. Como resultado, se o Bitcoin saltar para $200.000 no Q4, o analista prevê que o XRP poderia disparar para $10-$20 ou mais até o final do ano. Imagem em destaque do Adobe Stock, gráfico do Tradingview.com

Analista insta todos os investidores de XRP a prestarem atenção a esta conexão que ninguém fez antes

Autor: NewsBTC
Fonte: NewsBTC
2025/10/09 06:00
Leu 3 min
XRP
XRP$1.4291+5.28%
Movement
MOVE$0.0226+3.95%
4
4$0.009397-0.32%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

A comunidade XRP foi chamada à atenção após uma nova análise que ligou a trajetória da criptomoeda a uma poderosa força de mercado que muitos negligenciaram. Uma recente análise do analista de criptomoedas Austin Hilton destacou uma conexão direta entre XRP e Bitcoin que poderia moldar como os investidores se posicionam antes do que poderia ser uma das corridas de altcoins mais explosivas em anos. 

Como o Desempenho do Bitcoin Poderia Ditar o Próximo Movimento do XRP

Hilton partilhou uma análise em vídeo na rede social X, discutindo uma correlação simples mas poderosa que mostra que a ação do preço do Bitcoin tende a influenciar a direção do XRP. No momento da sua análise, o XRP estava a ser negociado por volta de $3, registando um aumento de 1,65%, enquanto a capitalização total do mercado cripto estava em aproximadamente $4,21 triliões, com um aumento de 1,3%. 

Dentro deste mercado massivo, o Bitcoin sozinho representava aproximadamente $2,45 triliões, o que representa 58% de toda a capitalização do mercado de criptomoedas. Hilton observou que esta dominância esmagadora posiciona o BTC como o ponto central de gravidade do ecossistema cripto. De acordo com ele, quando o preço do Bitcoin sobe, o XRP tipicamente segue, e quando cai, o XRP tende a mover-se na mesma direção. Ele afirmou que a razão está na estrutura de capital do mercado. 

O Bitcoin continua a ser o ativo digital mais reconhecível, ostentando a mais forte liquidez institucional e de retalho. Os seus movimentos de preço influenciam como o fluxo de capital flui para outras criptomoedas importantes, particularmente o XRP, que tem consistentemente mantido a posição de terceira maior capitalização de mercado. 

Adicionando peso significativo à análise de Hilton está o crescente envolvimento de grandes instituições financeiras no mercado cripto. Tanto o JP Morgan como o Citigroup fizeram recentemente previsões públicas, projetando que o Bitcoin poderia subir para entre $133.000 e mais de $200.000 até ao final do ano. Isto representa uma dramática reversão da posição do JP Morgan de há um ano, quando o seu CEO, Jamie Dimon, descartou o BTC como um "esquema ponzi", mesmo enquanto o banco estava silenciosamente a investir na criptomoeda e no seu ETF. 

Hilton afirmou que estes endossos institucionais apontam para uma potencial corrida de alta histórica em formação. Adicionalmente, porque o XRP está tão fortemente correlacionado com o desempenho do Bitcoin, uma subida para $200.000 poderia desencadear um forte impulso ascendente. 

Fluxo de Liquidez Para Empurrar o Preço do XRP Para Além de $20

Na sua análise em vídeo, Hilton enfatizou que compreender os fluxos de liquidez em cripto é crucial para os detentores de XRP. O Bitcoin, como o ativo dominante, atrai a maior parte do novo capital que entra no mercado. Uma vez que essa liquidez flui para o BTC, naturalmente desloca-se para outros ativos de topo, como Ethereum e XRP. 

Com a capitalização de mercado do ETH em aproximadamente $546 mil milhões e o XRP em $179 mil milhões, Hilton observa que o XRP está numa posição privilegiada para beneficiar diretamente deste movimento de capital. Como resultado, se o Bitcoin saltar para $200.000 no Q4, o analista prevê que o XRP poderia disparar para $10-$20 ou mais até ao final do ano.

XRP
Oportunidade de mercado
Logo de XRP
Cotação XRP (XRP)
$1.4291
$1.4291$1.4291
-2.29%
USD
Gráfico de preço em tempo real de XRP (XRP)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Ganhos passaram de R$ 631 milhões no mesmo período de 2024 para R$ 678 milhões nos 3 últimos meses de 2025
Compartilhar
Poder3602026/03/05 06:33
CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

Cuối tuần vừa qua, các “đường ray” giao dịch on-chain như Hyperliquid và tài sản vàng mã hóa Tether Gold (XAUT) đã trở thành công cụ phòng hộ theo thời gian thự
Compartilhar
TintucBitcoin2026/03/05 06:10
O sistema de satélites e hélices invisíveis que crava um navio petroleiro gigantesco no exato mesmo lugar do oceano em meio a furacões

O sistema de satélites e hélices invisíveis que crava um navio petroleiro gigantesco no exato mesmo lugar do oceano em meio a furacões

Os sistemas de Posicionamento Dinâmico (DP) são tecnologia de precisão essencial em navios‑sonda e embarcações offshore que mantêm uma posição exata no oceano d
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 06:37