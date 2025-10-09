Analista insta todos os investidores de XRP a prestarem atenção a esta conexão que ninguém fez antes

A comunidade XRP foi chamada à atenção após uma nova análise que ligou a trajetória da criptomoeda a uma poderosa força de mercado que muitos negligenciaram. Uma recente análise do analista de criptomoedas Austin Hilton destacou uma conexão direta entre XRP e Bitcoin que poderia moldar como os investidores se posicionam antes do que poderia ser uma das corridas de altcoins mais explosivas em anos.
Hilton partilhou uma análise em vídeo na rede social X, discutindo uma correlação simples mas poderosa que mostra que a ação do preço do Bitcoin tende a influenciar a direção do XRP. No momento da sua análise, o XRP estava a ser negociado por volta de $3, registando um aumento de 1,65%, enquanto a capitalização total do mercado cripto estava em aproximadamente $4,21 triliões, com um aumento de 1,3%.
Dentro deste mercado massivo, o Bitcoin sozinho representava aproximadamente $2,45 triliões, o que representa 58% de toda a capitalização do mercado de criptomoedas. Hilton observou que esta dominância esmagadora posiciona o BTC como o ponto central de gravidade do ecossistema cripto. De acordo com ele, quando o preço do Bitcoin sobe, o XRP tipicamente segue, e quando cai, o XRP tende a mover-se na mesma direção. Ele afirmou que a razão está na estrutura de capital do mercado.
O Bitcoin continua a ser o ativo digital mais reconhecível, ostentando a mais forte liquidez institucional e de retalho. Os seus movimentos de preço influenciam como o fluxo de capital flui para outras criptomoedas importantes, particularmente o XRP, que tem consistentemente mantido a posição de terceira maior capitalização de mercado.
Adicionando peso significativo à análise de Hilton está o crescente envolvimento de grandes instituições financeiras no mercado cripto. Tanto o JP Morgan como o Citigroup fizeram recentemente previsões públicas, projetando que o Bitcoin poderia subir para entre $133.000 e mais de $200.000 até ao final do ano. Isto representa uma dramática reversão da posição do JP Morgan de há um ano, quando o seu CEO, Jamie Dimon, descartou o BTC como um "esquema ponzi", mesmo enquanto o banco estava silenciosamente a investir na criptomoeda e no seu ETF.
Hilton afirmou que estes endossos institucionais apontam para uma potencial corrida de alta histórica em formação. Adicionalmente, porque o XRP está tão fortemente correlacionado com o desempenho do Bitcoin, uma subida para $200.000 poderia desencadear um forte impulso ascendente.
Na sua análise em vídeo, Hilton enfatizou que compreender os fluxos de liquidez em cripto é crucial para os detentores de XRP. O Bitcoin, como o ativo dominante, atrai a maior parte do novo capital que entra no mercado. Uma vez que essa liquidez flui para o BTC, naturalmente desloca-se para outros ativos de topo, como Ethereum e XRP.
Com a capitalização de mercado do ETH em aproximadamente $546 mil milhões e o XRP em $179 mil milhões, Hilton observa que o XRP está numa posição privilegiada para beneficiar diretamente deste movimento de capital. Como resultado, se o Bitcoin saltar para $200.000 no Q4, o analista prevê que o XRP poderia disparar para $10-$20 ou mais até ao final do ano.