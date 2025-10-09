Analista insta todos os investidores de XRP a prestarem atenção a esta conexão que ninguém fez antes

A comunidade XRP foi chamada à atenção após uma nova análise que ligou a trajetória de preços da criptomoeda a uma poderosa força de mercado que muitos negligenciaram. Uma recente análise do analista de criptomoedas Austin Hilton destacou uma conexão direta entre XRP e Bitcoin que poderia moldar como os investidores se posicionam antes do que poderia ser uma das corridas de altcoins mais explosivas em anos. Como o Desempenho do Bitcoin Poderia Ditar o Próximo Movimento do XRP Hilton compartilhou uma análise em vídeo na rede social X, discutindo uma correlação simples, mas poderosa, que mostra que a ação do preço do Bitcoin tende a influenciar a direção de negociação do XRP. No momento da sua análise, o XRP estava sendo negociado por volta de $3, registando um aumento de 1,65%, enquanto a capitalização total do mercado cripto estava em aproximadamente $4,21 triliões, com alta de 1,3%. Leitura Relacionada: XRP Fica Verde Pela Primeira Vez Desde 2017, Especialista Prevê Alta de 500% Dentro deste mercado massivo, o Bitcoin sozinho representava aproximadamente $2,45 triliões, o que representa 58% de toda a capitalização do mercado de criptomoedas. Hilton observou que esta dominância esmagadora posiciona o BTC como o ponto central de gravidade do ecossistema cripto. Segundo ele, quando o preço do Bitcoin sobe, o XRP tipicamente segue, e quando cai, o XRP tende a mover-se na mesma direção. Ele afirmou que a razão está na estrutura de capital do mercado. O Bitcoin continua sendo o ativo digital mais reconhecível, ostentando a mais forte liquidez institucional e de varejo. Seus movimentos de preço influenciam como o fluxo de capital flui para outras grandes criptomoedas, particularmente o XRP, que consistentemente manteve a posição de terceira maior capitalização de mercado. Adicionando peso significativo à análise de Hilton está o crescente envolvimento de grandes instituições financeiras no mercado cripto. Tanto o JP Morgan quanto o Citigroup recentemente fizeram previsões públicas, projetando que o Bitcoin poderia subir para entre $133.000 e mais de $200.000 até o final do ano. Isso representa uma dramática reversão da posição do JP Morgan de um ano atrás, quando seu CEO, Jamie Dimon, descartou o BTC como um "esquema ponzi", mesmo enquanto o banco estava silenciosamente investindo na criptomoeda e seu ETF. Hilton afirmou que esses endossos institucionais apontam para uma potencial corrida de alta histórica em formação. Além disso, porque o XRP está tão fortemente correlacionado com o desempenho do Bitcoin, uma alta para $200.000 poderia acender um forte momentum ascendente. Fluxo de Liquidez Para Empurrar o Preço do XRP Além de $20 Em sua análise em vídeo, Hilton enfatizou que entender os fluxos de liquidez em cripto é crucial para os detentores de XRP. O Bitcoin, como o ativo dominante, atrai a maior parte do novo capital que entra no mercado. Uma vez que essa liquidez flui para o BTC, ela naturalmente se desloca para outros ativos principais, como Ethereum e XRP. Leitura Relacionada: Analista Adverte Que Não Importa Qual Direção o Preço do XRP Tome, o Resultado Final Ainda é o Mesmo Com a capitalização de mercado do ETH em aproximadamente $546 bilhões e XRP em $179 bilhões, Hilton observa que o XRP está em uma posição privilegiada para beneficiar diretamente deste movimento de capital. Como resultado, se o Bitcoin saltar para $200.000 no Q4, o analista prevê que o XRP poderia disparar para $10-$20 ou mais até o final do ano. 