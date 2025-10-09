Previsão do Preço de XLM: Detentores de Stellar Apoiam Nova Altcoin Remittix Após 40.000 Pessoas Aderirem à Pré-venda Viral

Se o preço do XLM conseguir superar a resistência próxima e manter o suporte, uma nova tendência de alta poderá começar. Ao mesmo tempo, muitos detentores de Stellar estão a observar a Remittix (RTX), uma altcoin PayFi com uma pré-venda viral que atraiu mais de 40.000 cadastros.
Uma ruptura em cunha colocou o preço do XLM de volta em posição favorável. Os analistas observam um fechamento acima da linha de tendência superior com volume crescente, e a média móvel de 50 dias agora está próxima de $0,38, atuando como suporte dinâmico. Se o preço do XLM se mantiver acima desta área e recuperar $0,42, um impulso em direção a $0,48-$0,50 é possível.
Por outro lado, os traders querem que o preço do XLM permaneça acima de $0,38 nos retestes. O Índice de Fluxo Monetário de Chaikin próximo de 0,05 e um histograma de Convergência de Médias Móveis (MACD) positivo indicam uma acumulação constante. A estrutura parece mais saudável do que há semanas, mas o avanço acima de $0,42 ainda é o próximo teste.
Após semanas entre $0,38-$0,42, o preço do XLM agora negocia próximo de $0,40 com amplitude melhorada entre as altcoins. Uma quebra limpa e fechamento diário acima do topo do intervalo seria o primeiro sinal forte. Se isso acontecer com volume, o preço do XLM poderia revisitar a zona de oferta anterior próxima de $0,50. Se o volume diminuir, os bulls podem precisar de mais tempo e outro mínimo mais alto acima de $0,38 para redefinir o momentum.
Enquanto o preço do XLM procura confirmação, alguns detentores estão a direcionar parte da sua atenção para a Remittix, um projeto de pagamentos que transforma "cripto de entrada" em "saída bancária". O preço da Remittix é $0,1130, o projeto vendeu mais de 675 milhões de tokens e arrecadou mais de $27,1 milhões.
Estes passos tornam a Remittix fácil de testar na vida real. Se o uso crescer, o volume constante de pagamentos poderia suportar um longo caminho a partir de um ponto de partida abaixo de um dólar.
Se o preço do XLM se mantiver acima de $0,38 e ultrapassar $0,42 com volume crescente, abre-se a porta para $0,48-$0,50 e uma tendência mais forte até o final de outubro. Se falhar, espere mais construção de base próximo ao suporte.
Para investidores que desejam tanto crescimento quanto utilidade real, a Remittix oferece uma segunda via: observe a atividade beta da carteira, pagamentos bancários bem-sucedidos e a rapidez com que a pré-venda viral se converte em usuários ativos. Esses sinais dirão se a história de pagamento está a ganhar força.
