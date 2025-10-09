Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Previsão do Preço de XLM: Detentores de Stellar Apoiam Nova Altcoin Remittix Após 40.000 Pessoas Aderirem à Pré-venda Viral

Autor: Coindoo
Fonte: Coindoo
2025/10/09 06:10
Leu 4 min
Stellar
XLM$0.1589+4.40%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.007068+7.30%
Se o preço do XLM conseguir superar a resistência próxima e manter o suporte, uma nova tendência de alta poderá começar. Ao mesmo tempo, muitos detentores de Stellar estão a observar a Remittix (RTX), uma altcoin PayFi com uma pré-venda viral que atraiu mais de 40.000 cadastros.

Preço do XLM Hoje: Momentum Cresce Em Níveis-Chave

Uma ruptura em cunha colocou o preço do XLM de volta em posição favorável. Os analistas observam um fechamento acima da linha de tendência superior com volume crescente, e a média móvel de 50 dias agora está próxima de $0,38, atuando como suporte dinâmico. Se o preço do XLM se mantiver acima desta área e recuperar $0,42, um impulso em direção a $0,48-$0,50 é possível.

Por outro lado, os traders querem que o preço do XLM permaneça acima de $0,38 nos retestes. O Índice de Fluxo Monetário de Chaikin próximo de 0,05 e um histograma de Convergência de Médias Móveis (MACD) positivo indicam uma acumulação constante. A estrutura parece mais saudável do que há semanas, mas o avanço acima de $0,42 ainda é o próximo teste.

Após semanas entre $0,38-$0,42, o preço do XLM agora negocia próximo de $0,40 com amplitude melhorada entre as altcoins. Uma quebra limpa e fechamento diário acima do topo do intervalo seria o primeiro sinal forte. Se isso acontecer com volume, o preço do XLM poderia revisitar a zona de oferta anterior próxima de $0,50. Se o volume diminuir, os bulls podem precisar de mais tempo e outro mínimo mais alto acima de $0,38 para redefinir o momentum.

Remittix: A Altcoin PayFi Que Os Detentores de XLM Estão a Observar

Enquanto o preço do XLM procura confirmação, alguns detentores estão a direcionar parte da sua atenção para a Remittix, um projeto de pagamentos que transforma "cripto de entrada" em "saída bancária". O preço da Remittix é $0,1130, o projeto vendeu mais de 675 milhões de tokens e arrecadou mais de $27,1 milhões.

Destaques da Remittix

  • #1 no status CertiK irá garantir confiança enquanto a pré-venda viral escala para além de quarenta mil cadastros.
  • A carteira beta ao vivo suportará pagamentos em mais de 30 países usando sistemas locais para liquidação mais rápida.
  • Remittix oferece potencial de valorização em estágio inicial antes das principais listagens.
  • Remittix permite que os usuários enviem criptomoedas que chegam como dinheiro real em contas bancárias em aproximadamente 24 horas.

Estes passos tornam a Remittix fácil de testar na vida real. Se o uso crescer, o volume constante de pagamentos poderia suportar um longo caminho a partir de um ponto de partida abaixo de um dólar.

O Que Observar A Seguir Para Stellar E Remittix

Se o preço do XLM se mantiver acima de $0,38 e ultrapassar $0,42 com volume crescente, abre-se a porta para $0,48-$0,50 e uma tendência mais forte até o final de outubro. Se falhar, espere mais construção de base próximo ao suporte.

Para investidores que desejam tanto crescimento quanto utilidade real, a Remittix oferece uma segunda via: observe a atividade beta da carteira, pagamentos bancários bem-sucedidos e a rapidez com que a pré-venda viral se converte em usuários ativos. Esses sinais dirão se a história de pagamento está a ganhar força.

Descubra o futuro do PayFi com Remittix verificando a pré-venda aqui:

Website: https://remittix.io/  Redes sociais: https://linktr.ee/remittix
Sorteio de $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

