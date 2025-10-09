Previsão do Preço de XLM: Detentores de Stellar Apoiam Nova Altcoin Remittix Após 40.000 Pessoas Aderirem à Pré-venda Viral

Se o preço do XLM conseguir superar a resistência próxima e manter o suporte, uma nova tendência de alta poderá começar. Ao mesmo tempo, muitos detentores de Stellar estão a observar a Remittix (RTX), uma altcoin PayFi com uma pré-venda viral que atraiu mais de 40.000 cadastros.

Preço do XLM Hoje: Momentum Cresce Em Níveis-Chave

Uma ruptura em cunha colocou o preço do XLM de volta em posição favorável. Os analistas observam um fechamento acima da linha de tendência superior com volume crescente, e a média móvel de 50 dias agora está próxima de $0,38, atuando como suporte dinâmico. Se o preço do XLM se mantiver acima desta área e recuperar $0,42, um impulso em direção a $0,48-$0,50 é possível.

Por outro lado, os traders querem que o preço do XLM permaneça acima de $0,38 nos retestes. O Índice de Fluxo Monetário de Chaikin próximo de 0,05 e um histograma de Convergência de Médias Móveis (MACD) positivo indicam uma acumulação constante. A estrutura parece mais saudável do que há semanas, mas o avanço acima de $0,42 ainda é o próximo teste.

Após semanas entre $0,38-$0,42, o preço do XLM agora negocia próximo de $0,40 com amplitude melhorada entre as altcoins. Uma quebra limpa e fechamento diário acima do topo do intervalo seria o primeiro sinal forte. Se isso acontecer com volume, o preço do XLM poderia revisitar a zona de oferta anterior próxima de $0,50. Se o volume diminuir, os bulls podem precisar de mais tempo e outro mínimo mais alto acima de $0,38 para redefinir o momentum.

Remittix: A Altcoin PayFi Que Os Detentores de XLM Estão a Observar

Enquanto o preço do XLM procura confirmação, alguns detentores estão a direcionar parte da sua atenção para a Remittix, um projeto de pagamentos que transforma "cripto de entrada" em "saída bancária". O preço da Remittix é $0,1130, o projeto vendeu mais de 675 milhões de tokens e arrecadou mais de $27,1 milhões.

Destaques da Remittix

#1 no status CertiK irá garantir confiança enquanto a pré-venda viral escala para além de quarenta mil cadastros.

A carteira beta ao vivo suportará pagamentos em mais de 30 países usando sistemas locais para liquidação mais rápida.

Remittix oferece potencial de valorização em estágio inicial antes das principais listagens.

Remittix permite que os usuários enviem criptomoedas que chegam como dinheiro real em contas bancárias em aproximadamente 24 horas.

Estes passos tornam a Remittix fácil de testar na vida real. Se o uso crescer, o volume constante de pagamentos poderia suportar um longo caminho a partir de um ponto de partida abaixo de um dólar.

O Que Observar A Seguir Para Stellar E Remittix

Se o preço do XLM se mantiver acima de $0,38 e ultrapassar $0,42 com volume crescente, abre-se a porta para $0,48-$0,50 e uma tendência mais forte até o final de outubro. Se falhar, espere mais construção de base próximo ao suporte.

Para investidores que desejam tanto crescimento quanto utilidade real, a Remittix oferece uma segunda via: observe a atividade beta da carteira, pagamentos bancários bem-sucedidos e a rapidez com que a pré-venda viral se converte em usuários ativos. Esses sinais dirão se a história de pagamento está a ganhar força.

O post Previsão de Preço do XLM: Detentores de Stellar Apoiam Nova Altcoin Remittix Após 40.000 Pessoas Aderirem à Pré-venda Viral apareceu primeiro no Coindoo.