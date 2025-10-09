DDC garante 124 milhões de dólares com prémio de 16% para potenciar tesouraria de 10.000 Bitcoin — Conseguirá entrar no top 10?

A DDC Enterprise anunciou uma ronda de financiamento de capital de 124 milhões de dólares, marcando outro passo importante na sua agressiva iniciativa para construir uma das maiores reservas corporativas de Bitcoin do mundo.
A nova ronda de financiamento, avaliada em 10,00 dólares por ação de Classe A, representa um prémio de 16% sobre o preço de fechamento da DDC em 7 de outubro e aproxima-se do preço médio de negociação da empresa nos últimos 15 dias.
O financiamento foi liderado pelo PAG Pegasus Fund e pela Mulana Investment Management, com a participação da OKG Financial Services Limited, uma subsidiária da OKG Technology Holdings; o financiamento fortalece o arsenal da DDC para a sua estratégia de acumulação de Bitcoin.
A fundadora, presidente e CEO Norma Chu também investiu pessoalmente 3 milhões de dólares na ronda, sublinhando o seu compromisso de longo prazo com a visão da empresa.
Todos os investidores, incluindo Chu, concordaram com um período de bloqueio de 180 dias a partir da data de encerramento, refletindo uma crença compartilhada na trajetória da empresa e no seu foco na exposição institucional ao Bitcoin.
Os rendimentos financiarão principalmente o programa de reserva de Bitcoin da DDC, que visa construir uma reserva de 10.000 BTC e posicionar a empresa entre os principais detentores públicos do ativo digital.
Chu descreveu o investimento como "um forte endosso da nossa visão e da crescente importância das reservas públicas de Bitcoin", acrescentando que a parceria com investidores institucionais estabelecidos fornece tanto capital quanto "valor estratégico substancial".
O anúncio segue uma série de compras de Bitcoin que expandiram constantemente as participações da DDC ao longo do último ano. A empresa revelou pela primeira vez a sua estratégia de acumulação de Bitcoin em maio, comprometendo-se a adquirir 100 BTC imediatamente e 5.000 BTC dentro de 36 meses.
Até junho de 2025, tinha aumentado as suas participações para 138 BTC a um preço médio de compra de 78.582 dólares por moeda, representando um valor total estimado de 10,8 milhões de dólares na época.
No mesmo mês, a DDC estabeleceu uma parceria estratégica com a empresa de investimento Web3 Animoca Brands para supervisionar e gerar rendimento das reservas de Bitcoin da Animoca.
Sob o acordo, a Animoca alocou até 100 milhões de dólares em BTC para a DDC gerir, consolidando ainda mais a reputação da DDC como operadora especializada de reservas corporativas de Bitcoin.
Norma Chu descreveu o Bitcoin como uma reserva de valor e uma proteção contra a volatilidade macroeconómica, chamando o plano de acumulação da empresa de "uma pedra angular da nossa estratégia de criação de valor a longo prazo".
Ela disse que a equipa dedicada à reserva de Bitcoin e o conselho consultivo nativo de cripto garantiriam uma abordagem "disciplinada e consciente dos riscos" para as aquisições de BTC.
O impulso financeiro da empresa sustenta essa confiança. A DDC reportou 37,4 milhões de dólares em receita para 2024, um aumento de 33% ano a ano, com margens brutas subindo de 25% para 28,4%. O desempenho foi impulsionado principalmente por aquisições estratégicas nos EUA e disciplina de custos.
A expansão da DDC para o Bitcoin reflete movimentos corporativos anteriores de empresas como Strategy e Metaplanet, que transformaram a acumulação de criptomoedas em estratégias de tesouraria de longo prazo.
Dados da Bitcoin.net mostram que 345 empresas públicas coletivamente detêm 3,9 milhões de BTC em reservas, com o top 10 liderado pelos 640.000 BTC da MicroStrategy e 52.850 BTC da Marathon Holdings.Fonte: Bitcoin.net
Se a DDC atingir sua meta de 10.000 BTC, provavelmente se juntará a essa lista do top 10, colocando-a ao lado de grandes players de reserva de Bitcoin como Coinbase, CleanSpark e Trump Media.
O interesse corporativo no Bitcoin como ativo de tesouraria continua a crescer, com várias empresas globais revelando importantes estratégias de acumulação nos últimos meses.
A empresa de criptomoedas holandesa Amdax anunciou em 7 de outubro que havia arrecadado 30 milhões de euros (35 milhões de dólares) para lançar a Amsterdam Bitcoin Treasury Strategy (AMBTS), uma entidade dedicada que visa adquirir até 1% do suprimento total de Bitcoin. O cofundador Lucas Wensing chamou a iniciativa de "marco" no avanço da adoção institucional do Bitcoin.
Anteriormente, em 15 de setembro, a Hyperscale Data, com sede nos EUA, lançou um programa de reserva de Bitcoin de 100 milhões de dólares como parte de sua mudança para inteligência artificial e ativos digitais.
A empresa planeia financiar o esforço através de vendas de ativos de centros de dados e ofertas de capital, enquanto expande suas operações em Michigan para IA e computação nuvem.
Na Ásia, a empresa de entretenimento chinesa CPOP divulgou a compra de 300 BTC no valor de 33 milhões de dólares em 11 de setembro, aumentando o preço de suas ações antes de uma breve correção de mercado. Um dia antes, a QMMM anunciou planos para uma tesouraria de criptomoedas de 100 milhões de dólares abrangendo Bitcoin, Ethereum e Solana.
As participações institucionais aumentaram globalmente. De acordo com o relatório de 2025 da River, as empresas públicas agora controlam 1,3 milhão de BTC, mais do dobro do total detido no início de 2024.
Os principais detentores incluem Marathon Holdings, Twenty One Company e a japonesa Metaplanet, enquanto a Strategy permanece como a maior com aproximadamente 80 mil milhões de dólares em reservas de Bitcoin.
