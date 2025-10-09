Prorrogação de contrato de Connor McDavid não favorece NHL nem jogadores

DALLAS, TEXAS – 23 DE MAIO: Connor McDavid #97 do Edmonton Oilers reage após o seu golo da vitória contra o Dallas Stars durante a segunda prorrogação no Jogo Um da Final da Conferência Oeste dos Playoffs da Stanley Cup 2024 no American Airlines Center em 23 de maio de 2024 em Dallas, Texas. (Foto de Cooper Neill/Getty Images) Getty Images

A potencial bonança de agência livre em torno de Connor McDavid do Edmonton Oilers foi congelada por mais alguns anos esta semana quando a superestrela da NHL concordou com uma extensão de dois anos .

Do ponto de vista de manter os Oilers de mercado pequeno relevantes, certamente funciona. Com apenas 12,5 milhões de dólares por ano, o acordo permite à equipa a flexibilidade para potencialmente rodear McDavid com talento suficiente para ganhar uma Stanley Cup (a equipa perdeu as duas últimas finais).

Ao comprometer-se abaixo do valor de mercado, no entanto – Kiril Kaprisov do Minnesota Wild assinou recentemente um acordo no valor de 17 milhões de dólares por ano – McDavid não só prejudica o seu próprio potencial de ganhos, mas também o potencial de ganhos de outras jovens estrelas da liga, e a capacidade da NHL de gerar interesse numa perseguição de agência livre (mesmo que ele acabasse por apenas renovar com os Oilers).

Empoderamento dos jogadores e a NHL

O teto salarial da NHL, embora significativamente maior do que na temporada passada, ainda é de apenas 95,5 milhões de dólares por equipa; um número bem abaixo do da NFL e NBA, sem nenhuma das soluções alternativas de teto da NBA para retenção de jogadores.

Inerentemente, esse número reduz os salários dos jogadores da NHL por si só. No entanto, isso não deveria impedir que os melhores talentos da liga ganhem o que valem para as suas equipas. Apenas 20 jogadores estão a ganhar mais de 10 milhões de dólares por ano nesta temporada na NHL. Em comparação, 172 jogadores estão a ganhar mais de 10 milhões na NBA.

Por mais que o teto seja um fator nisso (10 milhões de dólares é 10,5% do salário de uma determinada equipa), esses salários também são artificialmente mantidos baixos por acordos como o de McDavid – especialmente logo após o de Kaprisov, desfazendo imediatamente o progresso que tal acordo proporciona.

Jogadores estrela também não se movimentam tanto na NHL quanto em outras ligas, minando ainda mais a influência dos jogadores (enquanto McDavid também minou a sua própria aqui). Dos 12 jogadores nomeados para as equipas All-Star de primeira e segunda linha da NHL no final da temporada passada, 11 estavam com a equipa que os recrutou.

A ideia de que Kaprisov poderia estar interessado nos New York Rangers de grande mercado antes da sua extensão com o Wild foi uma moeda de troca eficaz. No final, porém, foi só isso. Mas a liga perde interesse mais amplo dos fãs por não ter a maior ameaça de movimento de jogadores, como outras ligas (especialmente a NBA) têm. Em parte porque os próprios jogadores estão a remover os seus próprios mecanismos para dias de pagamento maiores que estimulam mais movimento por padrão.

EDMONTON, CANADÁ – 02 DE JUNHO: O Vice-Comissário da NHL Bill Daly parabeniza Connor McDavid #97 do Edmonton Oilers depois que Edmonton venceu o Dallas Stars por 2-1 no Jogo Seis da Final da Conferência Oeste dos Playoffs da Stanley Cup 2024 no Rogers Place em 02 de junho de 2024 em Edmonton, Alberta, Canadá. (Foto de Codie McLachlan/Getty Images) Getty Images

O que seria a disputa por McDavid

De acordo com o SporTrac neste momento , 21 equipas têm pelo menos 25 milhões de dólares em espaço de teto salarial para a próxima offseason, em parte devido à esperança de que uma disputa por McDavid pudesse ocorrer – antes de ele assinar sua extensão de curto prazo.

Considerando o fervor limitado em torno da agência livre da NHL na maioria dos anos, apenas a ideia da perseguição poderia ter desencadeado semanas de relatórios de rumores, cobertura de offseason e entusiasmo que teriam dado à liga um impulso extra.

A mesma coisa poderia acontecer no final desta extensão em 2028, também. Mas mesmo que ele fosse ficar com Edmonton, a liga e os colegas de McDavid beneficiariam da ideia de que ele poderia ir para outro lugar como ponto de interesse.

E à medida que a liga se aproxima do fim do seu atual acordo de direitos de TV dos EUA (conclui quando o novo contrato de McDavid terminar, em 2028), gerar maior interesse do público em 2026 é mais valioso do que em 2028, quando a tinta já estiver seca num novo contrato de media.

Benefício de mercado maior?

A NHL também está numa posição precária em relação aos seus mercados menores e não americanos, assim como a NBA.

Por um lado, ter jogadores estrela em mercados menores e/ou canadianos ajuda o produto geral, já que não concentra o interesse dos fãs e a competitividade em um punhado de grandes cidades dos EUA. No entanto, a falta desses jogadores em grandes mercados também prejudica, já que a NHL potencialmente perde espectadores casuais em Nova York, Filadélfia, Chicago e Los Angeles (entre outros mercados) se a sua equipa não estiver a competir no topo da liga.

Ser capaz de vender o sucesso de equipas de grande mercado é benéfico quando se trata de negociações de TV. Ter uma grande coleção de equipas de pequeno mercado é menos. É por isso que os Rangers e Chicago Blackhawks têm ambos mais de 15 jogos na TV nacional dos EUA nesta temporada, apesar de terem perdido os playoffs no ano passado. Tudo isso enquanto os Ottawa Senators e Winnipeg Jets, que ambos chegaram à pós-temporada, têm zero.

Os Oilers de McDavid estão na TV 16 vezes, então o sucesso da equipa como resultado do seu jogo está a ser reconhecido. Mas os fãs, em última análise, querem vê-lo jogar. E eles provavelmente quereriam vê-lo ainda mais se ele estivesse a jogar numa equipa de grande mercado, o que também abriria novas oportunidades de marketing para torná-lo um rosto mais reconhecível dentro do panorama desportivo dos EUA.

Em última análise, McDavid não precisa de jogar noutro lugar para ajudar a si mesmo, à liga ou aos seus colegas jogadores. Se os seus Oilers ganharem várias Taças com ele no comando, uma maré crescente potencialmente eleva todos os barcos.

No entanto, o melhor resultado possível para a NHL (não para os donos das equipas, note-se) e NHLPA é quase certamente ele maximizar o seu valor com um contrato substancial, não importa qual equipa o assine.