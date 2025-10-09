Preço do Bitcoin (BTC) sobe 1%, liderando o Índice em alta

CoinDesk Indices apresenta a sua atualização diária de mercado, destacando o desempenho dos líderes e retardatários no Índice CoinDesk 20.
O CoinDesk 20 está atualmente a negociar a 4230,81, com alta de 0,4% (+15,88) desde as 16:00 ET de terça-feira.
Cinco dos 20 ativos estão a negociar em alta.
Líderes: BTC (+1,0%) e AAVE (+1,0%).
Retardatários: APT (-3,0%) e ADA (-0,5%).
O CoinDesk 20 é um índice de base ampla negociado em múltiplas plataformas em várias regiões globalmente.
