CoinDesk Indices apresenta sua atualização diária de mercado, destacando o desempenho dos líderes e retardatários no Índice CoinDesk 20. O CoinDesk 20 está atualmente negociando a 4230,81, com alta de 0,4% (+15,88) desde as 16:00 ET de terça-feira. Cinco dos 20 ativos estão negociando em alta. Líderes: BTC (+1,0%) e AAVE (+1,0%). Retardatários: APT (-3,0%) e ADA (-0,5%). O CoinDesk 20 é um índice amplo negociado em múltiplas plataformas em várias regiões globalmente. Fonte: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/10/08/coindesk-20-performance-update-bitcoin-btc-rises-1-leading-index-higher

Preço do Bitcoin (BTC) sobe 1%, liderando o Índice em alta

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/09 06:36
Leu 1 min
Bitcoin
BTC$72,891.09+6.85%
Index Cooperative
INDEX$0.3094+4.84%
4
4$0.009418-0.42%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

CoinDesk Indices apresenta a sua atualização diária de mercado, destacando o desempenho dos líderes e retardatários no Índice CoinDesk 20.

O CoinDesk 20 está atualmente a negociar a 4230,81, com alta de 0,4% (+15,88) desde as 16:00 ET de terça-feira.

Cinco dos 20 ativos estão a negociar em alta.

Líderes: BTC (+1,0%) e AAVE (+1,0%).

Retardatários: APT (-3,0%) e ADA (-0,5%).

O CoinDesk 20 é um índice de base ampla negociado em múltiplas plataformas em várias regiões globalmente.

Fonte: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/10/08/coindesk-20-performance-update-bitcoin-btc-rises-1-leading-index-higher

Oportunidade de mercado
Logo de Bitcoin
Cotação Bitcoin (BTC)
$72,891.09
$72,891.09$72,891.09
-0.68%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Bitcoin (BTC)
