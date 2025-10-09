Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
O futuro do panorama regulatório de criptomoedas dos EUA permanece incerto enquanto a paralisação do governo continua no seu oitavo dia, complicando os esforços para aprovar legislação fundamental como a Lei CLARITY. Apesar do impasse no Congresso, os defensores mantêm-se otimistas quanto ao avanço da legislação sobre criptomoedas até ao final de 2023, com o objetivo de clarificar as regras para ativos digitais em meio ao crescimento da indústria

Projeto de Lei sobre Estrutura de Mercado permanece na Pista apesar do Encerramento do Governo

2025/10/09 05:35
Projeto de Lei de Estrutura de Mercado Continua no Caminho Apesar do Encerramento do Governo

O futuro do panorama regulatório de criptomoedas dos EUA permanece incerto enquanto o encerramento do governo continua no seu oitavo dia, complicando os esforços para aprovar legislação-chave como o CLARITY Act. Apesar do impasse no Congresso, os proponentes continuam otimistas quanto ao avanço da legislação cripto até o final de 2023, visando esclarecer as regras para ativos digitais em meio aos crescentes apelos da indústria por certeza regulatória.

  • O Rep. Bryan Steil afirma que o cronograma para aprovar o projeto de lei de estrutura de mercado cripto, o CLARITY Act, continua no caminho apesar do encerramento do governo.
  • Os líderes do Senado visam promulgar uma regulamentação cripto abrangente até 2026, mas o encerramento em curso apresenta desafios para um rápido progresso legislativo.
  • As partes interessadas da indústria percebem a legislação como crucial para fornecer clareza regulatória nos mercados cripto em rápida evolução.
  • O governo dos EUA continua a operar com pessoal limitado, com algumas agências como a SEC ainda funcionais sob condições restritas.
  • As revisões de solicitações de ETF de criptomoedas estão atrasadas, embora os sistemas de arquivamento eletrônico da SEC permaneçam abertos durante o encerramento.

Impulso Legislativo Apesar do Encerramento

O Representante de Wisconsin Bryan Steil, um dos copatrocinadores originais do projeto de lei de estrutura de mercado cripto da Câmara, o CLARITY Act, reafirmou o plano republicano de aprovar a legislação antes do final de 2023, mesmo com a persistência do encerramento do governo. Em uma entrevista recente, Steil enfatizou que o processo legislativo continua em andamento, com líderes partidários no Senado comprometidos em ter o projeto de lei assinado como lei até 2026.

Ele observou,

expressando esperança de que uma vez que o encerramento conclua, os legisladores acelerarão o processo legislativo. Ele acrescentou,

indicando um possível caminho para uma aprovação rápida.

As observações de Steil surgem em meio a debates e atrasos contínuos no Congresso, com o Senado não conseguindo aprovar uma medida de financiamento provisório, estendendo assim o encerramento. O impasse prolongado tem efeitos mensuráveis nas agências federais, incluindo atrasos na SEC, que continua a operar com pessoal limitado, e o adiamento de revisões para muitas solicitações de ETF de criptomoedas.

Enquanto a Câmara aprovou com sucesso sua versão do projeto de lei de regulamentação cripto em julho, etapas legislativas importantes no Senado enfrentaram atrasos. A Senadora Cynthia Lummis indicou que uma votação em sua câmara era esperada para se basear nos esforços da Câmara, embora o progresso permaneça lento em meio ao encerramento.

Impacto na Supervisão e Mercados Cripto

Durante o encerramento, a SEC permanece operacional, mas com níveis de pessoal significativamente reduzidos, dificultando os processos de revisão para várias aplicações relacionadas a cripto. Importante, o sistema de arquivamento eletrônico da agência continua a aceitar submissões, garantindo a participação contínua de empresas cripto apesar dos atrasos.

No geral, o clima político atual sublinha os desafios enfrentados no estabelecimento de estruturas regulatórias claras para criptomoedas, NFTs, DeFi e tecnologia blockchain. As partes interessadas da indústria continuam ansiosas por clareza, vendo-a como essencial para o desenvolvimento justo do mercado e crescimento a longo prazo.

Este artigo foi originalmente publicado como Market Structure Bill Remains on Track Despite Government Shutdown no Crypto Breaking News – sua fonte confiável para notícias cripto, notícias Bitcoin e atualizações blockchain.

