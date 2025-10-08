Ações da Oracle caíram 5% após relatórios de margens fracas de 14% sobre 900 milhões de dólares em vendas de nuvem da Nvidia

Oracle caiu 5% na terça-feira, e não foi aleatório. Os investidores ficaram assustados depois que The Information publicou um relatório expondo alguns cálculos desagradáveis por trás do negócio de computação nuvem da Oracle. O relatório disse que a Oracle planeia comprar chips da Nvidia no valor de bilhões de dólares para alugar a clientes de IA como a OpenAI.

Isso parece enorme até que se olhe para os lucros. Documentos internos mostraram que a Oracle obteve apenas 14% de margem bruta em vendas de $900 milhões da operação de nuvem de IA alimentada pela Nvidia durante o último trimestre encerrado em agosto. Compare isso com a margem habitual de 70% da Oracle.

Essa diferença é brutal. Isso coloca um grande ponto de interrogação na ousada mudança para IA da empresa. A Oracle quer passar de tecnologia empresarial tradicional para grande rei da infraestrutura de IA. Mas esses chips da Nvidia não são baratos. E pior, a empresa está precificando seus aluguéis de chips de IA muito baixo para proteger as margens. Basicamente, estão gastando muito e ganhando pouco. Os investidores odeiam essa combinação. É por isso que as ações foram massacradas.

Oracle luta para convencer investidores sobre margens de IA

O relatório também atingiu a Oracle exatamente onde dói, sua narrativa futura. Em setembro, a Oracle gabou-se de que suas obrigações de desempenho restantes, ou seja, seu backlog de nuvem, havia explodido 359% ano a ano. Eles também apresentaram alguns números enormes: uma previsão de $144 bilhões em receita de infraestrutura de nuvem até 2030, acima de pouco mais de $10 bilhões em 2025.

Uma grande parte desse dinheiro esperado está ligada ao papel da Oracle no Projeto Stargate. Essa é a mega parceria com a OpenAI para construir cinco gigantescos centros de dados carregados com chips de IA da Nvidia. A aposta em nuvem da Oracle está essencialmente vinculada à expansão da OpenAI e ao hardware da Nvidia.

Se essa aposta der errado, o mesmo acontece com todo o discurso de crescimento da Oracle. E com margens brutas de 14% em um segmento de quase um bilhão de dólares, Wall Street não está impressionada.

A ação do mercado de terça-feira provou isso. O S&P 500 caiu 0,4%, e o Nasdaq deslizou 0,7%, arrastado em parte pelo fraco desempenho da Oracle. Até o Dow caiu 147 pontos, ou 0,3%. A queda da Oracle foi uma das maiores razões para essa queda. Os investidores de tecnologia estavam empolgados com os lucros da IA. Mas este relatório mostrou que os números podem não corresponder ao marketing.

Paralisação do governo adiciona pressão à venda de ações da Oracle

Depois há a confusão de Washington. A paralisação do governo dos EUA entrou em sua segunda semana na terça-feira, adicionando ainda mais incerteza. Donald Trump, agora de volta aos holofotes, recorreu ao Truth Social na noite de segunda-feira para mirar nos Democratas.

Ele escreveu: "feliz em trabalhar com os Democratas em suas Políticas de Saúde Fracassadas, ou qualquer outra coisa, mas primeiro eles devem permitir que nosso Governo reabra." Mais cedo naquele dia, ele disse a repórteres no Salão Oval que estavam acontecendo conversas que poderiam "levar a coisas muito boas" na saúde.

Mas o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, não estava aceitando isso. Ele respondeu no X (anteriormente Twitter): "ISSO NÃO É VERDADE." Ele também disse que os Democratas estão "prontos para fazer acontecer" se os Republicanos realmente quiserem falar sobre saúde para as famílias.

Os mercados não gostam de caos, e é exatamente isso que esse vai e vem é. Os investidores correram para ativos mais seguros. Os futuros do ouro subiram para $4.000 por onça, um recorde histórico. Enquanto isso, ações com forte presença na nuvem como Oracle foram despejadas.

Quanto mais tempo a paralisação se arrasta, pior fica. Trabalhadores federais, como agentes da TSA e controladores de tráfego aéreo, estão perdendo seus salários. Até militares em serviço ativo poderiam ficar sem pagamento se o Congresso não resolver isso em breve. Quando perguntado se trabalhadores em licença receberiam pagamento retroativo, Trump disse: "depende de quem estamos falando."

