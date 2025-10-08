Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Grayscale permite staking para produtos negociados em bolsa de Ethereum à vista nos EUA

Autor: Cryptodaily
Fonte: Cryptodaily
2025/10/08 02:34
Leu 3 min
Ethereum
Movement
O gestor de ativos cripto Grayscale habilitou o staking para os seus produtos ETF Ethereum Trust dos EUA (ETHE) e ETF Ethereum Mini Trust (ETH). Esta medida permite aos investidores obter rendimento adicional sobre as suas participações. 

A Grayscale também ativou o staking para o seu Grayscale Solana Trust (GSOL), que ainda não foi convertido em ETF. 

Grayscale Lança Staking Para ETPs dos EUA 

A Grayscale anunciou na segunda-feira que os seus ETFs de Ethereum, o Grayscale Ethereum Mini Trust ETF e o Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE), são agora os primeiros fundos cripto spot listados nos EUA a oferecer staking. O gestor de ativos chamou ao desenvolvimento um "marco pioneiro". A empresa também habilitou o staking no seu fundo Grayscale Solana Trust (GSOL), que aguarda aprovação regulatória para conversão em ETP. Se aprovado, tornar-se-ia um dos primeiros ETPs spot de Solana a permitir staking. Ao habilitar o staking nos seus produtos Ethereum e Solana, a Grayscale pode dar aos investidores exposição à "acumulação de valor a longo prazo destas redes, mantendo os objetivos principais dos fundos".

Inovação Pioneira 

O staking de uma parte das suas participações em Ethereum e Solana permite à Grayscale dar aos seus clientes exposição a ETH e SOL, enquanto ganha recompensas de rede. A Grayscale fará stake das suas participações passivamente através de custódios institucionalizados e parceiros validadores para ajudar a proteger protocolos e apoiar a resiliência da rede a longo prazo. O CEO da Grayscale, Peter Mintzberg, afirmou, 

ETHE e ETH são produtos negociados em bolsa sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, em vez da Lei das Companhias de Investimento de 1940, tornando-os estruturalmente distintos dos ETFs regidos pela Lei das Companhias de Investimento. No entanto, seguem o mesmo quadro legal utilizado para ETFs spot de Bitcoin. 

Indústria Aguarda Aprovações de ETF de Staking 

O desenvolvimento ocorre enquanto a indústria aguarda que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprove os primeiros ETFs de staking de Ether listados nos EUA. Tal aprovação poderia trazer capital institucional substancial para a indústria. O chefe de pesquisa da 10x Research, Markus Thielen, afirmou, 

Também ocorre três meses após o ETF de staking REX-Osprey Solana estrear na Cboe BZX Exchange, registrando $33 milhões em volume de negociação e $12 milhões em entradas no dia de abertura. O fundo foi o primeiro ETF de staking de Solana sob a Lei das Companhias de Investimento de 1940. A Lei das Companhias de Investimento permite que ETFs cripto mantenham a maioria dos seus ativos diretamente e distribuam recompensas de staking quando aplicável.

Aviso: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou destinado a ser usado como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento, financeiro ou outro

