KindlyMD (NAKA) anunciou uma parceria com a Antalpha para criar uma linha de crédito convertível garantida de $250 milhões. Através da sua subsidiária Nakomoto Holdings, a KindlyMD aproveitará a experiência da Antalpha em financiamento de ativos digitais para criar uma nova ferramenta de tesouraria para empresas focadas em bitcoin, de acordo com o anúncio. O acordo não vinculativo descreve uma emissão de nota convertível de cinco anos para a Antalpha, com os rendimentos destinados a refinanciar uma linha de crédito anterior de $203 milhões garantida por bitcoin da Two Prime Lending e aumentar as holdings de bitcoin. Pendente de financialização, a Antalpha também estenderá um empréstimo provisório garantido por bitcoin à KindlyMD. A KindlyMD detém 5.765 BTC, e suas ações estão sendo negociadas pouco acima de $1, representando uma queda de aproximadamente 95% da máxima histórica alcançada em maio. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/07/kindlymd-partners-with-antalpha-on-usd250m-bitcoin-backed-financing-deal

Tesouraria de Bitcoin (BTC) NAKA procura impulso de financiamento

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/08 05:25
KindlyMD (NAKA) anunciou uma parceria com a Antalpha para criar uma linha de crédito de dívida conversível garantida de $250 milhões.

Através da sua subsidiária Nakomoto Holdings, a KindlyMD aproveitará a experiência da Antalpha em financiamento de ativos digitais para criar uma nova ferramenta de tesouraria para empresas focadas em bitcoin, de acordo com o anúncio.

O acordo não vinculativo descreve uma emissão de nota conversível de cinco anos para a Antalpha, com os rendimentos destinados a refinanciar uma linha de crédito anterior de $203 milhões garantida por bitcoin da Two Prime Lending e aumentar as holdings de bitcoin.
Pendente de financialização, a Antalpha também estenderá um empréstimo provisório garantido por bitcoin à KindlyMD.

A KindlyMD detém 5.765 BTC, e suas ações estão sendo negociadas pouco acima de $1, representando uma queda de aproximadamente 95% da máxima histórica alcançada em maio.

Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/07/kindlymd-partners-with-antalpha-on-usd250m-bitcoin-backed-financing-deal

