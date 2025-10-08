Tesouraria de Bitcoin (BTC) NAKA procura impulso de financiamento

KindlyMD (NAKA) anunciou uma parceria com a Antalpha para criar uma linha de crédito de dívida conversível garantida de $250 milhões.

Através da sua subsidiária Nakomoto Holdings, a KindlyMD aproveitará a experiência da Antalpha em financiamento de ativos digitais para criar uma nova ferramenta de tesouraria para empresas focadas em bitcoin, de acordo com o anúncio.

O acordo não vinculativo descreve uma emissão de nota conversível de cinco anos para a Antalpha, com os rendimentos destinados a refinanciar uma linha de crédito anterior de $203 milhões garantida por bitcoin da Two Prime Lending e aumentar as holdings de bitcoin.

Pendente de financialização, a Antalpha também estenderá um empréstimo provisório garantido por bitcoin à KindlyMD.

A KindlyMD detém 5.765 BTC, e suas ações estão sendo negociadas pouco acima de $1, representando uma queda de aproximadamente 95% da máxima histórica alcançada em maio.