OpenAI proíbe contas ChatGPT ligadas a entidades governamentais chinesas por solicitarem ferramentas de vigilância de redes sociais

A OpenAI anunciou na terça-feira que encerrou várias contas do ChatGPT supostamente ligadas a organizações governamentais chinesas. As contas foram desativadas depois que os usuários tentaram obter ajuda para criar ferramentas para rastrear e monitorar atividades nas redes sociais.

A empresa divulgou seu mais recente relatório público de ameaças explicando que algumas pessoas haviam pedido ao chatbot para projetar ferramentas de "escuta" de redes sociais e outros sistemas de monitoramento. Essas solicitações violaram as regras de segurança nacional da OpenAI. As descobertas da empresa de São Francisco apontam para preocupações sobre como a IA generativa pode ser usada indevidamente enquanto os Estados Unidos e a China competem para controlar como a tecnologia se desenvolve e quais regulamentações a governam.

A OpenAI também fechou várias contas que usavam o idioma chinês e haviam empregado o ChatGPT para ajudar com ataques de phishing e operações de malware. Essas contas haviam pedido ao modelo de IA para investigar mais formas de automatizar tarefas usando o sistema DeepSeek da China.

Múltiplas redes maliciosas interrompidas

A empresa disse que também desativou contas ligadas a supostas organizações criminosas de língua russa que usavam o chatbot para ajudar a construir certos tipos de malware, segundo a Reuters. Desde que a OpenAI começou a publicar relatórios públicos de ameaças em fevereiro do ano passado, a empresa apoiada pela Microsoft interrompeu e relatou mais de 40 redes. Seus modelos de IA recusaram solicitações claramente prejudiciais, disse a empresa.

"Não encontramos evidências de novas táticas ou de que nossos modelos forneceram aos agentes de ameaças novas capacidades ofensivas", afirmou a empresa no relatório.

A OpenAI agora atende mais de 800 milhões de pessoas que usam o ChatGPT semanalmente. Na semana passada, a empresa tornou-se a startup mais valiosa do mundo após concluir uma venda secundária de ações que a avaliou em 500 mil milhões de dólares. Isso representa um aumento em relação ao seu valor anterior de 300 mil milhões de dólares, mostrando o quão rapidamente a OpenAI aumentou seu número de usuários e receita.

O acordo permitiu que funcionários da OpenAI vendessem suas ações para um grupo de investidores. Este grupo incluiu Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX de Abu Dhabi e T. Rowe Price, de acordo com uma fonte que não pôde falar publicamente sobre o assunto.

A empresa permitiu que mais de 10 mil milhões de dólares em ações fossem vendidos no mercado secundário, disse a fonte. A venda de ações segue o investimento da SoftBank na rodada de financiamento primário anterior da OpenAI de 40 mil milhões de dólares. A OpenAI gerou cerca de 4,3 mil milhões de dólares em receita durante o primeiro semestre de 2025, aproximadamente 16% a mais do que o que ganhou durante todo o ano passado, informou o Information esta semana.

A venda acontece enquanto as principais empresas de tecnologia disputam arduamente por talentos em IA, oferecendo pacotes de remuneração caros. A Meta está investindo milhares de milhões na Scale AI e contratou seu líder de 28 anos, Alexandr Wang, para dirigir sua nova divisão de superinteligência.

