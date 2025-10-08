Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
O preço do Ethereum (ETH) vai atingir os 5.000 dólares? O que é necessário para um grande rali?

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/08 03:52
Ethereum
ETH$2,125.36+7.29%
Ethereum (ETH), enquanto se aproxima de um novo recorde histórico recentemente, alguns analistas preveem que o preço pode ultrapassar os 5.000 dólares. Javier Rodriguez-Alarcón, Diretor de Investimentos da empresa de investimento em ativos digitais XBTO, disse que esta subida dependerá da continuação da procura institucional, do progresso na próxima atualização "Fusaka" e de condições macroeconómicas favoráveis. Rodriguez-Alarcón, na sua declaração, "O caminho do Ethereum para os 5.000 dólares; a continuação da procura institucional [...]

Fonte: Bitcoinsistemi.com

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

