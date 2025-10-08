Principais criptomoedas para investir enquanto Dogecoin (DOGE) e Mutuum Finance (MUTM) aquecem

O Dogecoin (DOGE) testemunhou uma grande recuperação nas últimas semanas, impulsionada pelo renovado interesse de retalho combinado com o frenesi das redes sociais. A recuperação, no entanto, enfrenta ventos contrários à medida que os investidores iniciais começam a vender e o ceticismo sobre a sustentabilidade do seu indicador de momentum continua a dominar. Enquanto isso, a Mutuum Finance (MUTM), na sua pré-venda de Estágio 6, está a emergir como um investimento mais forte. Suportada pela sua arquitetura de empréstimo dupla inovadora baseada nos modelos Peer-to-Contract (P2C) e Peer-to-Peer (P2P), a Mutuum Finance oferece uma alternativa de investimento melhor estruturada e focada em utilidade no ecossistema DeFi. Enquanto o mercado pede projetos com aplicações do mundo real e potencial de crescimento a longo prazo, a Mutuum Finance destaca-se como um concorrente para investidores que procuram diversificar para além das meme coins.

Dogecoin Aponta para os $0,30

O Dogecoin (DOGE) mostrou força renovada depois de recuperar do nível de suporte de $0,25, o que mostra que os compradores estão a intervir para defender níveis significativos. Se este nível se mantiver, o momentum pode impulsionar o DOGE para $0,28, com uma possível retestagem da zona de $0,30 num futuro próximo.

Por outro lado, uma quebra pode causar recuos subsequentes, e os traders permaneceriam cautelosos em manter os ganhos. À medida que a ação do DOGE atrai cada vez mais atenção, um número crescente de investidores está a afluir para projetos mais recentes com maior utilidade e potencial de crescimento em estágios iniciais, como a Mutuum Finance (MUTM), que está a ganhar força no Q4 com o seu modelo de empréstimo distintivo e forte pré-venda.

Momentum da Pré-venda do MUTM Ganha Força

Os tokens MUTM estão com preço de $0,035 durante a Rodada 6 da pré-venda, um aumento de 16,17% em relação à rodada anterior. O apetite dos investidores permanece elevado, com mais de 16.770 contribuidores investindo mais de $16,9 milhões até agora.

O protocolo é construído sobre uma sólida gestão de garantia, que garante a segurança dos participantes e da rede. Limites de depósito ilimitados, capacidade de empréstimo e rácios de garantia fornecem salvaguardas essenciais. Mecanismos de remediação em tempo real, como penalidades e taxas sobre posições subcapitalizadas, estabilizam a plataforma e reduzem o risco sistémico.

A Mutuum Finance está a revolucionar as finanças descentralizadas em três pilares principais: sustentabilidade a longo prazo, confiança e simplicidade. O seu protocolo seguro e escalável de empréstimos atenderá aos interesses de investidores de retalho e institucionais em igual medida, tornando o DeFi mainstream.

Protocolo de Empréstimos da Próxima Geração da Mutuum Finance

A Mutuum Finance anunciou o desenvolvimento do seu protocolo de empréstimos de próxima geração, reafirmando o seu compromisso com o crescimento de produtos de finanças descentralizadas. A Versão 1 (V1) será lançada na Testnet Sepolia no Q4 de 2025 e incluirá elementos-chave como pool de liquidez, mtToken, token de dívida, bot liquidador, entre outros.

No lançamento, USDT e ETH serão suportados para empréstimos e colateralização como base para uma plataforma DeFi próspera, segura e eficaz.

Para implementar segurança excepcional, a Mutuum Finance fez parceria com a CertiK para lançar um Programa de Recompensa por Bugs de $50.000 USDT. Desenvolvedores e hackers white-hat podem submeter bugs, que são divididos em quatro níveis de severidade - crítico, maior, menor e baixo - para ajudar a detectar e resolver falhas a tempo.

A eficiência sustenta o protocolo da Mutuum Finance. Ao empregar rácios de Empréstimo-Valor (LTV) otimizados e uso sobrecolateralizado de posições, a plataforma otimiza a utilização de capital com fortes proteções. Os requisitos de reserva atuam como amortecedores de stress no mercado, e as reservas excedentes podem ser empregadas contra posições mais arriscadas para proteger contra potencial volatilidade, tornando o ecossistema DeFi estável, resiliente e sustentável.

A Vantagem DeFi da Mutuum Finance

Enquanto o Dogecoin (DOGE) dispara com o hype de retalho, a tomada de lucros antecipada e a ausência de momentum definem os riscos das jogadas de memes. Enquanto isso, a Mutuum Finance (MUTM), avaliada em $0,035 com mais de 60% da pré-venda do Estágio 6 esgotada e mais de 16.770 investidores, fornece uma alternativa medida e focada em utilidade dentro do DeFi. Com seu mecanismo duplo de empréstimo Peer-to-Contract e Peer-to-Peer, protocolo de empréstimo de próxima geração, suporte para pares ETH/USDT e sofisticada gestão de risco e segurança de garantia, o MUTM combina escalabilidade, segurança e mecanismos de rendimento real. Juntamente com medidas proativas como um Programa de Recompensa por Bugs CertiK de $50.000, o projeto é uma jogada de investimento de longo prazo com alto potencial para investidores que buscam exposição além das meme coins à medida que o ecossistema cripto mais amplo cresce no Q4 de 2025.

Para mais informações sobre a Mutuum Finance (MUTM), utilize os seguintes links:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance