Contagem regressiva para a decisão sobre o ETF de XRP: Ripple, MAGACOIN FINANCE e Avalanche nomeadas como as melhores criptomoedas para comprar antes da ruptura do Q4

Autor: Blockonomi
Fonte: Blockonomi
2025/10/08 04:30
Leu 4 min
XRP
AVAX
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

As próximas semanas poderão moldar o panorama cripto à medida que a decisão sobre o ETF XRP se aproxima. Neste contexto, MAGACOIN FINANCE e Avalanche (AVAX) estão a atrair o interesse dos traders que procuram a melhor cripto para comprar antes da ruptura do quarto trimestre.

Revisão do ETF XRP Entra na Fase Final

Potenciais emissores, incluindo Grayscale, Bitwise e Franklin, prepararam as suas alterações finais para os registos do ETF spot XRP. De acordo com Nate Geraci da ETF Store, as submissões poderão ser concluídas esta semana, iniciando a contagem regressiva final para o lançamento.

Notavelmente, estes emissores têm vindo a atualizar os seus registos desde julho, com o objetivo de se alinharem com os novos padrões de listagem da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Os fundos propostos permitem flexibilidade na criação e resgate de ações usando XRP ou dinheiro. Esta abordagem segue o mesmo caminho que os ETFs de Bitcoin e Ethereum seguiram antes da aprovação.

A decisão da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está prevista para outubro, coincidindo com o cronograma para os ETFs de Solana. Se aprovado, o ETF XRP abriria a porta para uma exposição regulamentada, provavelmente atraindo novos fluxos tanto de investidores de retalho como institucionais que procuram a melhor cripto para comprar no quarto trimestre.

Atrasos do ETF XRP Prolongam a Janela de Acumulação

Apesar do otimismo, a aprovação do ETF XRP pode enfrentar atrasos devido ao atual encerramento do governo dos EUA. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está a operar com pessoal limitado, suspendendo ações de rotina como aprovações de ETF.

O analista de ETF Zack Rector descreveu a situação como "uma janela prolongada" para aqueles que pretendem posicionar-se antecipadamente. A pausa dá aos traders mais tempo para construir exposição antes da entrada de dinheiro institucional.

Dados da Santiment mostram grandes detentores a acumular mais de 250 milhões de XRP nos últimos dias, sinalizando confiança no caso de longo prazo do XRP.

Para aqueles que avaliam a melhor cripto para comprar, este atraso temporário pode proporcionar uma zona de entrada de baixo risco antes da próxima onda, uma vez que as aprovações sejam retomadas.

MAGACOIN FINANCE: Altcoin Estratégica Com Apelo de Escassez

Em meio à agitação, MAGACOIN FINANCE está a ganhar força como uma das melhores altcoins para comprar antes do quarto trimestre. A sua auditoria detalhada da HashEx confirma que todos os contratos funcionam como pretendido, livrando o projeto de quaisquer preocupações de fraude e fortalecendo a confiança.

Os analistas destacam o recente anúncio de listagem CEX, que alimentou a crescente procura. Quase 20.000 detentores já aderiram, com whales a acumular posições iniciais. Os traders estão a enquadrar MAGACOIN como um ativo impulsionado pela escassez, com fornecimento limitado e uma estrutura transparente que espelha projetos virais em estágio inicial.

Por que MAGACOIN FINANCE se destaca:
  • Anúncio de listagem CEX impulsionando a entrada de investidores
  • Verificado pela HashEx como seguro e funcional
  • Atividade de whales confirmando acumulação estratégica
  • Narrativa de fornecimento limitado adicionando apelo de escassez

À medida que a emoção aumenta, o FOMO está a espalhar-se pelos canais sociais, colocando MAGACOIN FINANCE firmemente sob os holofotes para aqueles que procuram a melhor cripto para comprar neste trimestre.

Avalanche Visa Níveis Mais Altos no Quarto Trimestre

Avalanche (AVAX) continua a recuperar impulso, subindo acima de $30 e atraindo traders que observam uma tendência de alta sustentada. Os analistas destacam a sua estrutura em melhoria e o volume de negociação consistente como sinais de que AVAX poderia visar a faixa de $35 a $47 no curto prazo.

Gráficos compartilhados por analistas como Quine e The Value Trader mostram que AVAX ultrapassou a sua barreira anterior, preparando o terreno para outra perna ascendente. Enquanto isso, o volume de negociação cumulativo atingiu $946 mil milhões, sinalizando atividade sólida dentro da sua rede.

Este marco adiciona credibilidade à força da Avalanche como um ecossistema capaz de suportar DeFi e projetos blockchain mais amplos. À medida que mais liquidez flui para o mercado, AVAX permanece entre as melhores criptos para comprar entrando no último trimestre do ano.

Como os Traders Podem se Preparar

Com a decisão do ETF XRP se aproximando, e ativos como MAGACOIN FINANCE e Avalanche esquentando, este trimestre oferece uma configuração oportuna para aqueles prontos para agir. O posicionamento estratégico agora poderia ajudar os traders a manterem-se à frente antes da próxima onda de capital entrar no mercado. Para explorar MAGACOIN FINANCE e juntar-se cedo:

  • Website: https://magacoinfinance.com
  • X: https://x.com/magacoinfinance
  • Telegram: https://t.me/magacoinfinance

O post Contagem Regressiva para Decisão do ETF XRP: Ripple, MAGACOIN FINANCE e Avalanche Nomeadas Melhores Criptos para Comprar Antes da Ruptura do Quarto Trimestre apareceu primeiro no Blockonomi.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

