Meanwhile angaria 82 milhões de dólares para expandir soluções de seguro de vida e poupanças baseadas em Bitcoin

Aviso legal: O artigo abaixo é patrocinado, e as opiniões nele expressas não representam as da ZyCrypto. Os leitores devem realizar pesquisas independentes antes de tomar qualquer ação relacionada ao projeto mencionado neste texto. Este artigo não deve ser considerado como aconselhamento de investimento.

Entretanto, uma seguradora de vida focada em Bitcoin concluiu uma ronda de financiamento de 82 milhões de dólares para expandir os seus produtos de seguros e poupanças denominados em Bitcoin.

A nova injeção de capital surge em meio à crescente procura global por soluções financeiras que protejam a riqueza contra a inflação e a volatilidade cambial. O financiamento foi co-liderado pela Bain Capital Crypto e Haun Ventures, com a participação da Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures e Stillmark. Com esta última ronda, o financiamento total da Meanwhile para 2025 situa-se agora em 122 milhões de dólares, após uma ronda de Financiamento Série A de 40 milhões de dólares no início deste ano apoiada pela Framework Ventures e Fulgur Ventures.

Expansão de Produtos Baseados em Bitcoin

A empresa pretende utilizar o novo financiamento para acelerar o lançamento dos seus produtos de seguro de vida, anuidade, poupança e títulos de seguro baseados em Bitcoin. Estes instrumentos financeiros são concebidos para oferecer estabilidade, proteção e preservação de valor a longo prazo, aproveitando a escassez do Bitcoin e as suas propriedades resistentes à inflação. Regulada pela Autoridade Monetária das Bermudas, a Meanwhile garante que as suas operações cumprem os mais elevados padrões prudenciais e de solvência esperados das seguradoras globais.

Os ativos em Bitcoin sob gestão da Meanwhile cresceram alegadamente mais de 200%, refletindo o maior interesse tanto de investidores individuais como de clientes institucionais que procuram soluções financeiras seguras ligadas ao Bitcoin e opções de gestão de tesouraria.

Comentando sobre o projeto, Zac Townsend, CEO da Meanwhile afirmou:

"As seguradoras de vida sempre forneceram o capital estável e de longo prazo que mantém os mercados financeiros em movimento. Estamos a trazer esse mesmo papel para o Bitcoin—ajudando famílias a poupar e proteger riqueza em BTC, enquanto damos às instituições novas formas de obter rendimentos e lançar produtos indexados ao Bitcoin que são conformes e fáceis de escalar. Esta angariação permite-nos construir sobre o que está a funcionar e expandi-lo com parceiros em todo o mundo."

Redefinindo o Seguro na Era do Bitcoin

A Meanwhile emergiu como pioneira na fusão das finanças tradicionais com a inovação do Bitcoin. Tornou-se a primeira seguradora de vida do mundo totalmente denominada em Bitcoin e a primeira a obter uma licença de seguro de longo prazo nas Bermudas especificamente para operações baseadas em cripto. A empresa também foi pioneira nas primeiras demonstrações financeiras auditadas em Bitcoin, um marco que sublinha o seu compromisso com a transparência e conformidade regulatória. Através dos seus produtos de seguro de vida em Bitcoin, a Meanwhile está a transformar um setor que representa quase três por cento do PIB global.

A empresa obtém rendimentos sustentáveis através do envolvimento em crédito privado conservador e empréstimos de Bitcoin a longo prazo, com prazos de empréstimo que se estendem para além de seis meses. Esta estratégia posiciona a Meanwhile como uma das maiores credoras de BTC de longa duração a nível global, proporcionando tanto geração de rendimento como estabilidade financeira aos seus segurados.

Apoiando o Futuro dos Mercados de Capital do Bitcoin

Os investidores veem o modelo de negócio da Meanwhile como um componente crítico da infraestrutura financeira de longo prazo do Bitcoin. Chris Ahn, Parceiro da Haun Ventures, afirmou que a economia do Bitcoin requer mais do que apenas bolsas e plataformas de negociação; necessita das mesmas instituições fundamentais que sustentam o sistema financeiro tradicional, como seguros, pensões e hipotecas. Ele descreveu a Meanwhile como pioneira no estabelecimento destes produtos financeiros de longa duração para a economia do Bitcoin.

Da mesma forma, Stefan Cohen, Parceiro da Bain Capital Crypto, elogiou a Meanwhile pela sua abordagem orientada para a conformidade e prática. Ele afirmou que a empresa está a fornecer produtos de poupança e reforma ligados ao Bitcoin que cumprem os padrões institucionais de segurança e escalabilidade.

Co-fundada pelos empreendedores de fintech Zac Townsend e Max Gasner, e apoiada por investidores proeminentes incluindo Sam Altman, a Meanwhile visa ajudar indivíduos e instituições a poupar, proteger e construir riqueza geracional em Bitcoin.