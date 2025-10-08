Meanwhile angaria 82 milhões de dólares para expandir soluções de seguro de vida e poupanças baseadas em Bitcoin

Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
A publicação "Meanwhile Arrecada $82 Milhões para Expandir Soluções de Seguro de Vida e Poupanças Baseadas em Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Publicidade &nbsp &nbsp Aviso: O artigo abaixo é patrocinado, e as opiniões nele não representam as da ZyCrypto. Os leitores devem realizar pesquisas independentes antes de tomar quaisquer ações relacionadas ao projeto mencionado neste texto. Este artigo não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. Meanwhile, uma seguradora de vida focada em Bitcoin, completou uma ronda de financiamento de $82 milhões para expandir os seus produtos de seguro e poupanças denominados em Bitcoin. A nova injeção de capital surge em meio à crescente procura global por soluções financeiras que protejam a riqueza contra a inflação e a volatilidade cambial. O financiamento foi co-liderado pela Bain Capital Crypto e Haun Ventures, com participação da Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures e Stillmark. Com esta última ronda, o financiamento total da Meanwhile para 2025 agora é de $122 milhões, após uma ronda Série A de $40 milhões no início deste ano apoiada pela Framework Ventures e Fulgur Ventures. Expandindo Produtos Baseados em Bitcoin A empresa pretende usar o novo financiamento para acelerar o lançamento dos seus produtos de seguro de vida, anuidade, poupanças e títulos de seguro baseados em Bitcoin. Estes instrumentos financeiros são projetados para oferecer estabilidade, proteção e preservação de valor a longo prazo, aproveitando a escassez do Bitcoin e suas propriedades resistentes à inflação. Regulada pela Autoridade Monetária das Bermudas, a Meanwhile garante que as suas operações cumprem os mais altos padrões prudenciais e de solvência esperados de seguradoras globais. Os ativos em Bitcoin sob gestão da Meanwhile cresceram supostamente mais de 200%, refletindo o interesse elevado tanto de investidores individuais quanto de clientes institucionais que procuram soluções financeiras seguras vinculadas ao Bitcoin e opções de gestão de tesouraria. Publicidade &nbsp Comentando sobre o projeto, Zac Townsend, CEO da Meanwhile afirmou: "As seguradoras de vida sempre forneceram o capital estável e de longo prazo que mantém os mercados financeiros em movimento. Estamos trazendo esse mesmo papel para o Bitcoin—ajudando famílias a poupar e proteger riqueza em BTC, enquanto damos às instituições novas formas de obter rendimentos e lançar produtos indexados ao bitcoin que são compatíveis e fáceis de escalar. Este...A publicação "Meanwhile Arrecada $82 Milhões para Expandir Soluções de Seguro de Vida e Poupanças Baseadas em Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Publicidade &nbsp &nbsp Aviso: O artigo abaixo é patrocinado, e as opiniões nele não representam as da ZyCrypto. Os leitores devem realizar pesquisas independentes antes de tomar quaisquer ações relacionadas ao projeto mencionado neste texto. Este artigo não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. Meanwhile, uma seguradora de vida focada em Bitcoin, completou uma ronda de financiamento de $82 milhões para expandir os seus produtos de seguro e poupanças denominados em Bitcoin. A nova injeção de capital surge em meio à crescente procura global por soluções financeiras que protejam a riqueza contra a inflação e a volatilidade cambial. O financiamento foi co-liderado pela Bain Capital Crypto e Haun Ventures, com participação da Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures e Stillmark. Com esta última ronda, o financiamento total da Meanwhile para 2025 agora é de $122 milhões, após uma ronda Série A de $40 milhões no início deste ano apoiada pela Framework Ventures e Fulgur Ventures. Expandindo Produtos Baseados em Bitcoin A empresa pretende usar o novo financiamento para acelerar o lançamento dos seus produtos de seguro de vida, anuidade, poupanças e títulos de seguro baseados em Bitcoin. Estes instrumentos financeiros são projetados para oferecer estabilidade, proteção e preservação de valor a longo prazo, aproveitando a escassez do Bitcoin e suas propriedades resistentes à inflação. Regulada pela Autoridade Monetária das Bermudas, a Meanwhile garante que as suas operações cumprem os mais altos padrões prudenciais e de solvência esperados de seguradoras globais. Os ativos em Bitcoin sob gestão da Meanwhile cresceram supostamente mais de 200%, refletindo o interesse elevado tanto de investidores individuais quanto de clientes institucionais que procuram soluções financeiras seguras vinculadas ao Bitcoin e opções de gestão de tesouraria. Publicidade &nbsp Comentando sobre o projeto, Zac Townsend, CEO da Meanwhile afirmou: "As seguradoras de vida sempre forneceram o capital estável e de longo prazo que mantém os mercados financeiros em movimento. Estamos trazendo esse mesmo papel para o Bitcoin—ajudando famílias a poupar e proteger riqueza em BTC, enquanto damos às instituições novas formas de obter rendimentos e lançar produtos indexados ao bitcoin que são compatíveis e fáceis de escalar. Este...

Meanwhile angaria 82 milhões de dólares para expandir soluções de seguro de vida e poupanças baseadas em Bitcoin

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/08 04:01
Leu 4 min
Notcoin
NOT$0.0003778+4.65%
FUTURECOIN
FUTURE$0.06011-0.85%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

Advertisement

&nbsp

&nbsp

Aviso legal: O artigo abaixo é patrocinado, e as opiniões nele expressas não representam as da ZyCrypto. Os leitores devem realizar pesquisas independentes antes de tomar qualquer ação relacionada ao projeto mencionado neste texto. Este artigo não deve ser considerado como aconselhamento de investimento.

Entretanto, uma seguradora de vida focada em Bitcoin concluiu uma ronda de financiamento de 82 milhões de dólares para expandir os seus produtos de seguros e poupanças denominados em Bitcoin.

A nova injeção de capital surge em meio à crescente procura global por soluções financeiras que protejam a riqueza contra a inflação e a volatilidade cambial. O financiamento foi co-liderado pela Bain Capital Crypto e Haun Ventures, com a participação da Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures e Stillmark. Com esta última ronda, o financiamento total da Meanwhile para 2025 situa-se agora em 122 milhões de dólares, após uma ronda de Financiamento Série A de 40 milhões de dólares no início deste ano apoiada pela Framework Ventures e Fulgur Ventures.

Expansão de Produtos Baseados em Bitcoin

A empresa pretende utilizar o novo financiamento para acelerar o lançamento dos seus produtos de seguro de vida, anuidade, poupança e títulos de seguro baseados em Bitcoin. Estes instrumentos financeiros são concebidos para oferecer estabilidade, proteção e preservação de valor a longo prazo, aproveitando a escassez do Bitcoin e as suas propriedades resistentes à inflação. Regulada pela Autoridade Monetária das Bermudas, a Meanwhile garante que as suas operações cumprem os mais elevados padrões prudenciais e de solvência esperados das seguradoras globais.

Os ativos em Bitcoin sob gestão da Meanwhile cresceram alegadamente mais de 200%, refletindo o maior interesse tanto de investidores individuais como de clientes institucionais que procuram soluções financeiras seguras ligadas ao Bitcoin e opções de gestão de tesouraria.

Advertisement

&nbsp

Comentando sobre o projeto, Zac Townsend, CEO da Meanwhile afirmou:

"As seguradoras de vida sempre forneceram o capital estável e de longo prazo que mantém os mercados financeiros em movimento. Estamos a trazer esse mesmo papel para o Bitcoin—ajudando famílias a poupar e proteger riqueza em BTC, enquanto damos às instituições novas formas de obter rendimentos e lançar produtos indexados ao Bitcoin que são conformes e fáceis de escalar. Esta angariação permite-nos construir sobre o que está a funcionar e expandi-lo com parceiros em todo o mundo."

Redefinindo o Seguro na Era do Bitcoin

A Meanwhile emergiu como pioneira na fusão das finanças tradicionais com a inovação do Bitcoin. Tornou-se a primeira seguradora de vida do mundo totalmente denominada em Bitcoin e a primeira a obter uma licença de seguro de longo prazo nas Bermudas especificamente para operações baseadas em cripto. A empresa também foi pioneira nas primeiras demonstrações financeiras auditadas em Bitcoin, um marco que sublinha o seu compromisso com a transparência e conformidade regulatória. Através dos seus produtos de seguro de vida em Bitcoin, a Meanwhile está a transformar um setor que representa quase três por cento do PIB global.

A empresa obtém rendimentos sustentáveis através do envolvimento em crédito privado conservador e empréstimos de Bitcoin a longo prazo, com prazos de empréstimo que se estendem para além de seis meses. Esta estratégia posiciona a Meanwhile como uma das maiores credoras de BTC de longa duração a nível global, proporcionando tanto geração de rendimento como estabilidade financeira aos seus segurados.

Apoiando o Futuro dos Mercados de Capital do Bitcoin

Os investidores veem o modelo de negócio da Meanwhile como um componente crítico da infraestrutura financeira de longo prazo do Bitcoin. Chris Ahn, Parceiro da Haun Ventures, afirmou que a economia do Bitcoin requer mais do que apenas bolsas e plataformas de negociação; necessita das mesmas instituições fundamentais que sustentam o sistema financeiro tradicional, como seguros, pensões e hipotecas. Ele descreveu a Meanwhile como pioneira no estabelecimento destes produtos financeiros de longa duração para a economia do Bitcoin.

Da mesma forma, Stefan Cohen, Parceiro da Bain Capital Crypto, elogiou a Meanwhile pela sua abordagem orientada para a conformidade e prática. Ele afirmou que a empresa está a fornecer produtos de poupança e reforma ligados ao Bitcoin que cumprem os padrões institucionais de segurança e escalabilidade.

Co-fundada pelos empreendedores de fintech Zac Townsend e Max Gasner, e apoiada por investidores proeminentes incluindo Sam Altman, a Meanwhile visa ajudar indivíduos e instituições a poupar, proteger e construir riqueza geracional em Bitcoin.


Fonte: https://zycrypto.com/meanwhile-raises-82-million-to-expand-bitcoin-based-life-insurance-and-savings-solutions/

Oportunidade de mercado
Logo de Notcoin
Cotação Notcoin (NOT)
$0.0003778
$0.0003778$0.0003778
-3.17%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Notcoin (NOT)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

A residência de 49 metros quadrados que utiliza “fôrmas de alumínio” para concretagem total: paredes e teto prontos em um único dia

A residência de 49 metros quadrados que utiliza “fôrmas de alumínio” para concretagem total: paredes e teto prontos em um único dia

A residência de 49 m² construída com paredes de concreto moldadas in loco utiliza fôrmas metálicas para executar paredes e teto em um único ciclo de concretagem
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 07:07
Revolut lança cartão Ultra em parceria com a Visa e plano de benefícios para cartão de débito

Revolut lança cartão Ultra em parceria com a Visa e plano de benefícios para cartão de débito

 Glauber Mota, CEO do Revolut para o Brasil Divulgação Em evento realizado nesta noite em São Paulo, a fintech com sede em Londres, que iniciou suas operaçõ
Compartilhar
Epocanefocios2026/03/05 07:21
Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias

Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias

Benefício passará dos atuais 5 dias para 20 dias a partir de 2029; texto segue para sanção presidencial
Compartilhar
Poder3602026/03/05 07:42