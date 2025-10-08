Peter Schiff ridiculariza a subida do Bitcoin, diz que está 15% abaixo do recorde do ouro

Bitcoin negociou acima de $126 mil, mas ainda está 15% abaixo do seu recorde histórico quando cotado em ouro.

Peter Schiff diz que o BTC deve atingir cerca de $148 mil para igualar o seu pico anterior denominado em ouro.

Ele chama a atual recuperação de movimento de mercado de baixa enquanto o ouro se aproxima de $4.000 por onça.

O economista veterano e defensor do ouro Peter Schiff argumentou que a última recuperação do Bitcoin é "apenas um salto do mercado de baixa", mesmo depois de a criptomoeda ter estabelecido um novo máximo histórico em torno de $126.198.

Schiff disse que o Bitcoin (BTC) deve superar o seu recorde histórico cotado em ouro antes de chamá-lo de mercado de alta. Com base nos preços atuais do ouro próximos de $4.000 por onça, ele estimou que o BTC precisaria atingir cerca de $148.000 para igualar o seu pico anterior em termos de ouro; aproximadamente 15% abaixo do seu recorde. No momento da escrita, 1 BTC era trocado por 31,33 onças de ouro, abaixo do seu máximo de dezembro de 2024 de 40 onças.

Fonte: xe

Schiff diz que o ouro em alta torna o alvo do Bitcoin uma meta móvel

Respondendo a uma pergunta no X sobre o preço exato que o Bitcoin precisaria atingir para igualar o movimento do ouro, Schiff disse que o alvo "continua a subir à medida que o ouro continua a subir".

Ele aproveitou o momento para reforçar sua crítica de longa data de que o Bitcoin não pode ser um armazenamento de valor confiável até que supere o ouro em valorização em termos reais.

Schiff mantém que o momentum contínuo do ouro, com preços se aproximando de $4.000 por onça, mostra por que ele continua a favorecer o metal sobre os ativos digitais.

Cenário macro impulsiona o momentum do ouro e a cautela dos investidores

A subida parabólica do ouro ocorreu contra um cenário mais amplo de estresse macroeconómico dos EUA, incluindo o encerramento do governo dos EUA e o aumento dos níveis de dívida pública.

Além disso, Ray Dalio, o fundador da Bridgewater Associates, alertou que o governo dos EUA deve lidar com sua dívida crescente. Notavelmente, o governo dos EUA tem gastado mais do que arrecada, acumulando assim mais dívida.

Essas preocupações têm direcionado capital para ativos de refúgio como o ouro, e secundariamente para o Bitcoin como proteção contra a inflação, embora Schiff acredite que os ganhos do Bitcoin permaneçam especulativos até que supere o ouro em uma base relativa.

Bancos dos EUA ainda lutam com perdas não realizadas

A pressão económica também é visível no setor bancário. De acordo com dados da FDIC, os bancos dos EUA detinham cerca de $395 mil milhões em perdas não realizadas no segundo trimestre de 2025, um nível mais alto do que durante a crise financeira de 2008. Schiff citou isso como evidência de fraqueza sistémica que continua a fortalecer a dominância do ouro.

Fonte: X

Instituições ainda divididas sobre a avaliação do Bitcoin

Grandes bancos e fundos permanecem divididos sobre o próximo movimento do Bitcoin. O Goldman Sachs recentemente elevou sua meta de ouro para 2026 para $4.900 por onça, citando demanda institucional e tensões geopolíticas.

Fonte: X

Enquanto isso, o JPMorgan disse que o Bitcoin estava "subvalorizado em relação ao ouro", prevendo uma potencial rotação do ouro para o BTC à medida que a liquidez retorna aos ativos de risco.

Na semana passada, o Citigroup reduziu sua meta de preço do Bitcoin para o final deste ano de $135 mil para $133 mil. No entanto, o Citi elevou sua meta de preço do BTC para $181 mil até o final do próximo ano.

