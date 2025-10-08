Gigante de Wall Street S&P acaba de lançar um índice das 50 principais criptomoedas – O que acontece a seguir?

Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
S&P Global, a empresa por trás do S&P 500 e do Dow Jones Industrial Average, lançou seu primeiro Preço de referência híbrido combinando criptomoedas e ativos de criptomoedas, um movimento que mostra mais um passo na aceitação gradual de ativos digitais por Wall Street. O novo Preço de referência, chamado S&P Digital Markets 50 Índice, rastreará 50 componentes principais em toda a economia cripto, incluindo 35 empresas negociadas publicamente ligadas a blockchain e operações de ativos digitais, e 15 criptomoedas selecionadas do existente S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index. O índice foi projetado para dar aos investidores uma única métrica para medir o desempenho em ambos os lados do ecossistema cripto: mercados de ativos tradicionais e redes descentralizadas. S&P faz parceria com Dinari para trazer o primeiro Preço de referência de cripto-ações tokenizado on-chain De acordo com o anúncio, o índice foi desenvolvido em colaboração com a Dinari, uma empresa de tokenização baseada nos EUA que fornece acesso on-chain a títulos públicos. A Dinari criará uma versão em token do Preço de referência em sua plataforma dShares, permitindo que os investidores ganhem exposição ao índice diretamente via blockchain. De acordo com a S&P Global, o índice tokenizado estará disponível até o final do ano. "As criptomoedas e a indústria mais ampla de ativos digitais saíram das margens para um papel mais estabelecido nos mercados globais", disse Cameron Drinkwater, Diretor de Produto e Operações da S&P Dow Jones Indices. "Nossa suíte de índices expandida oferece aos participantes do mercado ferramentas consistentes e baseadas em regras para avaliar e ganhar exposição. Da América do Norte à Europa e Ásia, os investidores estão começando a tratar os ativos digitais como parte de seu kit de ferramentas de investimento, seja para diversificação, crescimento ou estratégias de inovação." A S&P disse que o Digital Markets 50 seguirá suas regras padrão de rebalanceamento trimestral e governança, sem que nenhum componente único possa exceder 5% do peso do índice. Os constituintes do índice estarão sujeitos a requisitos mínimos de capitalização de mercado: $100 milhões para ações e $300 milhões para criptomoedas, garantindo que o índice reflita os maiores e mais líquidos ativos no mercado. De acordo com a Barron's, esses limites atualmente cobrem cerca de 276 criptomoedas. A lista final dos 50 componentes será publicada no lançamento. A criação do Digital Markets 50 representa a primeira vez que a S&P combinou ações e criptomoedas em um único Preço de referência. A empresa observou que tal estrutura híbrida não seria viável em finanças tradicionais sem infraestrutura de tokenização como a da Dinari, que permite representação on-chain de ativos digitais e regulados. Anna Wroblewska, Diretora de Negócios da Dinari, disse que a colaboração demonstra como o blockchain pode modernizar Preços de referência confiáveis. "Ao tornar o S&P Digital Markets 50 investível via dShares, não estamos apenas tokenizando um índice; estamos mostrando como a infraestrutura on-chain pode tornar os padrões financeiros mais eficientes, acessíveis e globalmente relevantes. Pela primeira vez, os investidores podem acessar tanto ações dos EUA quanto ativos digitais em um único produto transparente", disse ela. O novo índice da S&P reflete a crescente integração de cripto nos mercados globais O novo índice se soma à crescente suíte de Preços de referência de ativos digitais da S&P, incluindo os S&P Cryptocurrency Indices e S&P Digital Market Indices, ambos os quais se tornaram referências padrão para investidores institucionais que acompanham o desempenho do mercado cripto. A estreia também se alinha com uma tendência crescente de integração de cripto nas finanças convencionais. Em setembro, a corretora de varejo Robinhood foi adicionada ao S&P 500 após um ano de forte crescimento impulsionado tanto por negociações de ações quanto de criptomoedas. Sua inclusão reflete o reconhecimento crescente de empresas ligadas a cripto nos índices dos EUA, junto com adições anteriores como a Coinbase Global. Empresas focadas em cripto também viram fortes altas no mercado em 2025. As ações da Coinbase subiram 55% este ano, enquanto a empresa detentora de Bitcoin Strategy ganhou 24%. O Circle Internet Group, emissor do USDC, completou um dos IPOs mais bem-sucedidos do ano, mostrando o interesse institucional no setor. Enquanto isso, o próprio Bitcoin atingiu um novo recorde histórico no início desta semana, impulsionando a confiança em ações relacionadas a cripto. A S&P Global disse que o Digital Markets 50 dará aos investidores "uma ferramenta consistente e baseada em regras" para medir a relação em evolução entre os mercados financeiros tradicionais e os ativos baseados em blockchain. O design do índice reflete a crença de que as criptomoedas e as empresas ligadas a cripto agora representam dois lados da mesma economia emergente, uma que influencia cada vez mais os mercados de capital globais. Gigante de Wall Street S&P acaba de lançar um índice das 50 principais criptomoedas – O que acontece a seguir?

2025/10/08 03:42
A S&P Global, a empresa por trás do S&P 500 e do Dow Jones Industrial Average, lançou o seu primeiro preço de referência híbrido combinando criptomoedas e ativos de garantia ligados a cripto, um movimento que mostra mais um passo na adoção gradual de ativos digitais por Wall Street.

O novo preço de referência, chamado S&P Digital Markets 50 Índice, irá acompanhar 50 componentes principais em toda a economia cripto, incluindo 35 empresas negociadas publicamente ligadas a operações de blockchain e ativos digitais, e 15 criptomoedas selecionadas do existente S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index.

O índice foi projetado para dar aos investidores uma única métrica para medir o desempenho em ambos os lados do ecossistema cripto: mercados de ativos tradicionais e redes descentralizadas.

S&P Faz Parceria Com Dinari Para Trazer o Primeiro Preço de Referência Tokenizado de Cripto-Ações On-Chain

De acordo com o anúncio, o índice foi desenvolvido em colaboração com a Dinari, uma empresa de tokenização baseada nos EUA que fornece acesso on-chain a títulos públicos.

A Dinari irá criar uma versão em token do preço de referência na sua plataforma dShares, permitindo que os investidores ganhem exposição ao índice diretamente via blockchain. De acordo com a S&P Global, o índice tokenizado estará disponível até o final do ano.

"As criptomoedas e a indústria mais ampla de ativos digitais saíram das margens para um papel mais estabelecido nos mercados globais", disse Cameron Drinkwater, Diretor de Produto e Operações da S&P Dow Jones Indices.

"Nossa suíte de índices expandida oferece aos participantes do mercado ferramentas consistentes e baseadas em regras para avaliar e ganhar exposição.

Da América do Norte à Europa e à Ásia, os investidores estão começando a tratar os ativos digitais como parte de seu kit de ferramentas de investimento, seja para diversificação, crescimento ou estratégias de inovação."

A S&P disse que o Digital Markets 50 seguirá suas regras padrão de reequilíbrio trimestral e governança, sem que nenhum componente único possa exceder 5% do peso do índice.

Os constituintes do índice estarão sujeitos a requisitos mínimos de capitalização de mercado: $100 milhões para ações e $300 milhões para criptomoedas, garantindo que o índice reflita os maiores e mais líquidos ativos no mercado.

De acordo com a Barron's, esses limites atualmente cobrem cerca de 276 criptomoedas. A lista final dos 50 componentes será publicada no lançamento.

A criação do Digital Markets 50 representa a primeira vez que a S&P combinou ações e criptomoedas em um único preço de referência.

A empresa observou que tal estrutura híbrida não seria viável nas finanças tradicionais sem uma infraestrutura de tokenização como a da Dinari, que permite a representação on-chain de ativos digitais e regulados.

Anna Wroblewska, Diretora de Negócios da Dinari, disse que a colaboração demonstra como o blockchain pode modernizar preços de referência confiáveis.

"Ao tornar o S&P Digital Markets 50 investível via dShares, não estamos apenas tokenizando um índice; estamos mostrando como a infraestrutura on-chain pode tornar os padrões financeiros mais eficientes, acessíveis e globalmente relevantes.

Pela primeira vez, os investidores podem acessar tanto ações dos EUA quanto ativos digitais em um único produto transparente", disse ela.

Novo Índice da S&P Reflete a Crescente Integração das Criptomoedas nos Mercados Globais

O novo índice se soma à crescente suíte de preços de referência de ativos digitais da S&P, incluindo os S&P Cryptocurrency Indices e S&P Digital Market Indices, ambos os quais se tornaram referências padrão para investidores institucionais que acompanham o desempenho do mercado cripto.

A estreia também se alinha com uma tendência crescente de integração cripto nas finanças convencionais. Em setembro, a corretora de varejo Robinhood foi adicionada ao S&P 500 após um ano de forte crescimento impulsionado tanto por negociações de ações quanto de criptomoedas.

Sua inclusão reflete o reconhecimento crescente de empresas ligadas a cripto nos índices dos EUA, junto com adições anteriores como a Coinbase Global.

Empresas focadas em cripto também viram fortes altas no mercado em 2025. As ações da Coinbase subiram 55% este ano, enquanto a empresa detentora de Bitcoin Strategy ganhou 24%.

O Circle Internet Group, emissor do USDC, completou um dos IPOs mais bem-sucedidos do ano, mostrando o interesse institucional no setor.

Enquanto isso, o próprio Bitcoin atingiu um novo recorde histórico no início desta semana, impulsionando a confiança em ações relacionadas a cripto.

A S&P Global disse que o Digital Markets 50 dará aos investidores "uma ferramenta consistente e baseada em regras" para medir a relação em evolução entre os mercados financeiros tradicionais e os ativos baseados em blockchain.

O design do índice reflete a crença de que as criptomoedas e as empresas ligadas a cripto agora representam dois lados da mesma economia emergente, uma que influencia cada vez mais os mercados de capital globais.

