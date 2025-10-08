Proprietário da NYSE vai investir 2 mil milhões de dólares na Polymarket para Inovação Blockchain

Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
Intercontinental Exchange (ICE), a empresa-mãe da New York Stock Exchange (NYSE), anunciou uma parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares com a Polymarket, uma plataforma descentralizada de mercado de previsão. O acordo avalia a Polymarket em 9 mil milhões de dólares, marcando um passo significativo na integração de sistemas baseados em blockchain com as finanças tradicionais. O anúncio atraiu ampla atenção nos setores financeiro e cripto, sublinhando a crescente confiança institucional nas tecnologias Web3. Os analistas veem este movimento como um grande endosso dos mercados de previsão baseados em blockchain e suas potenciais aplicações nas finanças populares. Estamos entusiasmados em anunciar que a Intercontinental Exchange (ICE) — a empresa-mãe da @NYSE, está a fazer um investimento estratégico de 2 mil milhões de dólares a uma avaliação pós-investimento de 9 mil milhões de dólares. Juntos, estamos a construir a próxima evolução dos mercados. Um agradecimento especial a todos aqueles que nos apoiaram... pic.twitter.com/y7Z3koj3IU — Polymarket (@Polymarket) 7 de outubro de 2025 Detalhes da Parceria ICE-Polymarket O interesse na Polymarket deriva do seu modelo único, que conecta a inovação blockchain com estruturas de mercado tradicionais. A empresa, sediada em Manhattan, opera um mercado de previsão baseado em blockchain que permite aos utilizadores especular sobre eventos do mundo real. Os participantes podem prever áreas como política, economia, desporto e entretenimento, enquanto os preços de mercado refletem as expectativas coletivas do público. O acordo de mil milhões de dólares baseia-se nesse modelo, concedendo à ICE direitos globais exclusivos sobre os fluxos de dados baseados em eventos da Polymarket. Isto permitiria à ICE converter previsões geradas pelos utilizadores em informações estruturadas que podem ser distribuídas à sua rede institucional. Para o fundador e CEO da Polymarket, Shayne Coplan, a parceria marca uma mudança fundamental em direção à aceitação mainstream dos mercados baseados em blockchain. Ele afirmou que combinar a infraestrutura financeira da ICE com a tecnologia da Polymarket criará ferramentas inovadoras para análise de dados moderna e tomada de decisões. Coplan também destacou que integrar blockchain com finanças tradicionais requer cooperação entre operadores de mercado estabelecidos e inovadores emergentes. Os seus comentários refletem um movimento mais amplo da indústria em direção ao uso de ferramentas descentralizadas para complementar produtos financeiros regulamentados. O Regresso da Polymarket aos EUA A parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares segue-se ao recente regresso da Polymarket ao mercado dos EUA, após desafios regulatórios terem forçado a empresa a operar offshore em 2022. A Commodity Futures Trading Commission havia anteriormente sancionado a empresa por permitir que residentes dos EUA acedessem a contratos de previsão não registados. A Polymarket reentrou posteriormente no mercado doméstico ao adquirir a QCX, uma pequena corretora de derivativos, um movimento que proporcionou uma rota compatível para operações nos EUA. A aquisição também coincidiu com a adição de Donald Trump Jr. ao conselho consultivo da Polymarket, fortalecendo ainda mais a sua presença estratégica. O post O Proprietário da NYSE Investe 2 Mil Milhões na Polymarket para Inovação Blockchain apareceu primeiro no CoinTab News.Intercontinental Exchange (ICE), a empresa-mãe da New York Stock Exchange (NYSE), anunciou uma parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares com a Polymarket, uma plataforma descentralizada de mercado de previsão. O acordo avalia a Polymarket em 9 mil milhões de dólares, marcando um passo significativo na integração de sistemas baseados em blockchain com as finanças tradicionais. O anúncio atraiu ampla atenção nos setores financeiro e cripto, sublinhando a crescente confiança institucional nas tecnologias Web3. Os analistas veem este movimento como um grande endosso dos mercados de previsão baseados em blockchain e suas potenciais aplicações nas finanças populares. Estamos entusiasmados em anunciar que a Intercontinental Exchange (ICE) — a empresa-mãe da @NYSE, está a fazer um investimento estratégico de 2 mil milhões de dólares a uma avaliação pós-investimento de 9 mil milhões de dólares. Juntos, estamos a construir a próxima evolução dos mercados. Um agradecimento especial a todos aqueles que nos apoiaram... pic.twitter.com/y7Z3koj3IU — Polymarket (@Polymarket) 7 de outubro de 2025 Detalhes da Parceria ICE-Polymarket O interesse na Polymarket deriva do seu modelo único, que conecta a inovação blockchain com estruturas de mercado tradicionais. A empresa, sediada em Manhattan, opera um mercado de previsão baseado em blockchain que permite aos utilizadores especular sobre eventos do mundo real. Os participantes podem prever áreas como política, economia, desporto e entretenimento, enquanto os preços de mercado refletem as expectativas coletivas do público. O acordo de mil milhões de dólares baseia-se nesse modelo, concedendo à ICE direitos globais exclusivos sobre os fluxos de dados baseados em eventos da Polymarket. Isto permitiria à ICE converter previsões geradas pelos utilizadores em informações estruturadas que podem ser distribuídas à sua rede institucional. Para o fundador e CEO da Polymarket, Shayne Coplan, a parceria marca uma mudança fundamental em direção à aceitação mainstream dos mercados baseados em blockchain. Ele afirmou que combinar a infraestrutura financeira da ICE com a tecnologia da Polymarket criará ferramentas inovadoras para análise de dados moderna e tomada de decisões. Coplan também destacou que integrar blockchain com finanças tradicionais requer cooperação entre operadores de mercado estabelecidos e inovadores emergentes. Os seus comentários refletem um movimento mais amplo da indústria em direção ao uso de ferramentas descentralizadas para complementar produtos financeiros regulamentados. O Regresso da Polymarket aos EUA A parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares segue-se ao recente regresso da Polymarket ao mercado dos EUA, após desafios regulatórios terem forçado a empresa a operar offshore em 2022. A Commodity Futures Trading Commission havia anteriormente sancionado a empresa por permitir que residentes dos EUA acedessem a contratos de previsão não registados. A Polymarket reentrou posteriormente no mercado doméstico ao adquirir a QCX, uma pequena corretora de derivativos, um movimento que proporcionou uma rota compatível para operações nos EUA. A aquisição também coincidiu com a adição de Donald Trump Jr. ao conselho consultivo da Polymarket, fortalecendo ainda mais a sua presença estratégica. O post O Proprietário da NYSE Investe 2 Mil Milhões na Polymarket para Inovação Blockchain apareceu primeiro no CoinTab News.

Proprietário da NYSE vai investir 2 mil milhões de dólares na Polymarket para Inovação Blockchain

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/08 03:13
Leu 3 min
Movement
MOVE$0.02273+4.26%
Major
MAJOR$0.05936-3.80%
RealLink
REAL$0.05957+10.29%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

A Intercontinental Exchange (ICE), empresa-mãe da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), anunciou uma parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares com a Polymarket, uma plataforma descentralizada de mercado de previsão. O acordo avalia a Polymarket em 9 mil milhões de dólares, marcando um passo significativo na integração de sistemas baseados em blockchain com as finanças tradicionais.

O anúncio atraiu ampla atenção nos setores financeiro e cripto, sublinhando a crescente confiança institucional nas tecnologias Web3. Os analistas veem este movimento como um grande endosso dos mercados de previsão baseados em blockchain e suas potenciais aplicações nas finanças convencionais.

Detalhes da Parceria ICE-Polymarket

O interesse na Polymarket deriva do seu modelo único, que conecta a inovação blockchain com estruturas de mercado tradicionais. A empresa, com sede em Manhattan, opera um mercado de previsão baseado em blockchain que permite aos usuários especular sobre eventos do mundo real. Os participantes podem fazer previsões em áreas como política, economia, esportes e entretenimento, enquanto os preços de mercado refletem as expectativas coletivas do público.

O acordo bilionário baseia-se nesse modelo, concedendo à ICE direitos operacionais globais exclusivos para os fluxos de dados baseados em eventos da Polymarket. Isso permitiria à ICE converter previsões geradas pelos usuários em informações estruturadas que podem ser distribuídas à sua rede institucional.

Para o fundador e CEO da Polymarket, Shayne Coplan, a parceria marca uma mudança fundamental em direção à aceitação mainstream dos mercados baseados em blockchain. Ele afirmou que combinar a infraestrutura financeira da ICE com a tecnologia da Polymarket criará ferramentas inovativas para análise de dados moderna e tomada de decisões.

Coplan também destacou que integrar blockchain com finanças tradicionais requer cooperação entre operadores de mercado estabelecidos e inovadores emergentes. Seus comentários refletem um movimento mais amplo do setor em direção ao uso de ferramentas descentralizadas para complementar produtos financeiros regulamentados.

O Retorno da Polymarket aos EUA

A parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares segue o recente retorno da Polymarket ao mercado dos EUA, após desafios regulatórios terem forçado a empresa a operar offshore em 2022. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities havia anteriormente sancionado a empresa por permitir que residentes dos EUA acessassem contratos de previsão não registrados.

A Polymarket posteriormente reentrou no mercado doméstico ao adquirir a QCX, uma pequena corretora de derivativos, um movimento que proporcionou uma rota compatível para operações nos EUA. A aquisição também coincidiu com a adição de Donald Trump Jr. ao conselho consultivo da Polymarket, fortalecendo ainda mais sua presença estratégica.

O post Proprietário da NYSE vai investir 2 mil milhões em Polymarket para inovação Blockchain apareceu primeiro no CoinTab News.

Oportunidade de mercado
Logo de Movement
Cotação Movement (MOVE)
$0.02273
$0.02273$0.02273
-0.82%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Movement (MOVE)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

A residência de 49 metros quadrados que utiliza “fôrmas de alumínio” para concretagem total: paredes e teto prontos em um único dia

A residência de 49 metros quadrados que utiliza “fôrmas de alumínio” para concretagem total: paredes e teto prontos em um único dia

A residência de 49 m² construída com paredes de concreto moldadas in loco utiliza fôrmas metálicas para executar paredes e teto em um único ciclo de concretagem
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 07:07
Revolut lança cartão Ultra em parceria com a Visa e plano de benefícios para cartão de débito

Revolut lança cartão Ultra em parceria com a Visa e plano de benefícios para cartão de débito

 Glauber Mota, CEO do Revolut para o Brasil Divulgação Em evento realizado nesta noite em São Paulo, a fintech com sede em Londres, que iniciou suas operaçõ
Compartilhar
Epocanefocios2026/03/05 07:21
Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias

Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias

Benefício passará dos atuais 5 dias para 20 dias a partir de 2029; texto segue para sanção presidencial
Compartilhar
Poder3602026/03/05 07:42