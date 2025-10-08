Proprietário da NYSE vai investir 2 mil milhões de dólares na Polymarket para Inovação Blockchain

A Intercontinental Exchange (ICE), empresa-mãe da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), anunciou uma parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares com a Polymarket, uma plataforma descentralizada de mercado de previsão. O acordo avalia a Polymarket em 9 mil milhões de dólares, marcando um passo significativo na integração de sistemas baseados em blockchain com as finanças tradicionais.
O anúncio atraiu ampla atenção nos setores financeiro e cripto, sublinhando a crescente confiança institucional nas tecnologias Web3. Os analistas veem este movimento como um grande endosso dos mercados de previsão baseados em blockchain e suas potenciais aplicações nas finanças convencionais.
O interesse na Polymarket deriva do seu modelo único, que conecta a inovação blockchain com estruturas de mercado tradicionais. A empresa, com sede em Manhattan, opera um mercado de previsão baseado em blockchain que permite aos usuários especular sobre eventos do mundo real. Os participantes podem fazer previsões em áreas como política, economia, esportes e entretenimento, enquanto os preços de mercado refletem as expectativas coletivas do público.
O acordo bilionário baseia-se nesse modelo, concedendo à ICE direitos operacionais globais exclusivos para os fluxos de dados baseados em eventos da Polymarket. Isso permitiria à ICE converter previsões geradas pelos usuários em informações estruturadas que podem ser distribuídas à sua rede institucional.
Para o fundador e CEO da Polymarket, Shayne Coplan, a parceria marca uma mudança fundamental em direção à aceitação mainstream dos mercados baseados em blockchain. Ele afirmou que combinar a infraestrutura financeira da ICE com a tecnologia da Polymarket criará ferramentas inovativas para análise de dados moderna e tomada de decisões.
Coplan também destacou que integrar blockchain com finanças tradicionais requer cooperação entre operadores de mercado estabelecidos e inovadores emergentes. Seus comentários refletem um movimento mais amplo do setor em direção ao uso de ferramentas descentralizadas para complementar produtos financeiros regulamentados.
A parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares segue o recente retorno da Polymarket ao mercado dos EUA, após desafios regulatórios terem forçado a empresa a operar offshore em 2022. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities havia anteriormente sancionado a empresa por permitir que residentes dos EUA acessassem contratos de previsão não registrados.
A Polymarket posteriormente reentrou no mercado doméstico ao adquirir a QCX, uma pequena corretora de derivativos, um movimento que proporcionou uma rota compatível para operações nos EUA. A aquisição também coincidiu com a adição de Donald Trump Jr. ao conselho consultivo da Polymarket, fortalecendo ainda mais sua presença estratégica.
