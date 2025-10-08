Proprietário da NYSE vai investir 2 mil milhões de dólares na Polymarket para Inovação Blockchain

Intercontinental Exchange (ICE), a empresa-mãe da New York Stock Exchange (NYSE), anunciou uma parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares com a Polymarket, uma plataforma descentralizada de mercado de previsão. O acordo avalia a Polymarket em 9 mil milhões de dólares, marcando um passo significativo na integração de sistemas baseados em blockchain com as finanças tradicionais. O anúncio atraiu ampla atenção nos setores financeiro e cripto, sublinhando a crescente confiança institucional nas tecnologias Web3. Os analistas veem este movimento como um grande endosso dos mercados de previsão baseados em blockchain e suas potenciais aplicações nas finanças populares. Estamos entusiasmados em anunciar que a Intercontinental Exchange (ICE) — a empresa-mãe da @NYSE, está a fazer um investimento estratégico de 2 mil milhões de dólares a uma avaliação pós-investimento de 9 mil milhões de dólares. Juntos, estamos a construir a próxima evolução dos mercados. Um agradecimento especial a todos aqueles que nos apoiaram... — Polymarket (@Polymarket) 7 de outubro de 2025 Detalhes da Parceria ICE-Polymarket O interesse na Polymarket deriva do seu modelo único, que conecta a inovação blockchain com estruturas de mercado tradicionais. A empresa, sediada em Manhattan, opera um mercado de previsão baseado em blockchain que permite aos utilizadores especular sobre eventos do mundo real. Os participantes podem prever áreas como política, economia, desporto e entretenimento, enquanto os preços de mercado refletem as expectativas coletivas do público. O acordo de mil milhões de dólares baseia-se nesse modelo, concedendo à ICE direitos globais exclusivos sobre os fluxos de dados baseados em eventos da Polymarket. Isto permitiria à ICE converter previsões geradas pelos utilizadores em informações estruturadas que podem ser distribuídas à sua rede institucional. Para o fundador e CEO da Polymarket, Shayne Coplan, a parceria marca uma mudança fundamental em direção à aceitação mainstream dos mercados baseados em blockchain. Ele afirmou que combinar a infraestrutura financeira da ICE com a tecnologia da Polymarket criará ferramentas inovadoras para análise de dados moderna e tomada de decisões. Coplan também destacou que integrar blockchain com finanças tradicionais requer cooperação entre operadores de mercado estabelecidos e inovadores emergentes. Os seus comentários refletem um movimento mais amplo da indústria em direção ao uso de ferramentas descentralizadas para complementar produtos financeiros regulamentados. O Regresso da Polymarket aos EUA A parceria estratégica de 2 mil milhões de dólares segue-se ao recente regresso da Polymarket ao mercado dos EUA, após desafios regulatórios terem forçado a empresa a operar offshore em 2022. A Commodity Futures Trading Commission havia anteriormente sancionado a empresa por permitir que residentes dos EUA acedessem a contratos de previsão não registados. A Polymarket reentrou posteriormente no mercado doméstico ao adquirir a QCX, uma pequena corretora de derivativos, um movimento que proporcionou uma rota compatível para operações nos EUA. A aquisição também coincidiu com a adição de Donald Trump Jr. ao conselho consultivo da Polymarket, fortalecendo ainda mais a sua presença estratégica. 