Zilliqa – A desbloquear a Web3 para todos

Autor: Brave Newcoin
Fonte: Brave Newcoin
2025/10/08 02:53
Leu 1 min
Alexander Zahnd é o CEO Interino e Diretor Financeiro da Zilliqa, uma plataforma blockchain Layer 1 líder

Por que deve ouvir

A Zilliqa é uma plataforma blockchain Layer 1 de alto desempenho construída para alimentar aplicativos descentralizados escaláveis, seguros e interoperáveis. Como a primeira blockchain pública a implementar fragmentação (sharding), a Zilliqa tem consistentemente expandido os limites da infraestrutura blockchain. Com o lançamento da Zilliqa 2.0, a plataforma está evoluindo para atender às necessidades de instituições, empresas e desenvolvedores que buscam infraestrutura de alta capacidade com a confiança, transparência e flexibilidade necessárias para adoção no mundo real.

Links de apoio

Carreiras Cripto Fidelity 

Zilliqa

Andy no Twitter 

Brave New Coin no Twitter

Brave New Coin

 

Se gostou do programa, subscreva o Crypto Conversation e dê-nos uma classificação de 5 estrelas e uma avaliação positiva em qualquer aplicação de podcast que esteja a utilizar.

 

