BNY Mellon testa depósitos em Blockchain para reformular processamento de pagamentos de 2,5 biliões de dólares

O Bank of New York Mellon (BK), o maior banco custodial do mundo com 55,8 trilhões de dólares em ativos sob custódia, está a testar depósitos tokenizados numa tentativa de modernizar a sua infraestrutura de pagamentos global e acompanhar a crescente mudança para finanças baseadas em blockchain.

O esforço, ainda em fase exploratória, visa permitir que os clientes façam pagamentos usando versões tokenizadas dos seus depósitos, relata a Bloomberg.

Estes depósitos tokenizados mover-se-iam através de uma blockchain, permitindo liquidação quase instantânea e potencialmente reduzindo os custos de transação. O BNY atualmente processa cerca de 2,5 trilhões de dólares em pagamentos diariamente.

Carl Slabicki do BNY disse à Bloomberg que a tecnologia poderia ajudar os bancos a "superar restrições legadas", permitindo-lhes mover dinheiro mais rapidamente dentro das suas próprias redes e eventualmente em todo o sistema financeiro mais amplo.

O BNY Mellon junta-se a uma lista crescente de grandes bancos que experimentam fundos tokenizados. O JPMorgan começou a testar o seu token JPMD em junho na blockchain Base da Coinbase, enquanto na Europa, nove bancos estão a desenvolver uma stablecoin em euro compatível com MiCA.

Durante o verão, o BNY Mellon e o Goldman Sachs uniram-se para lançar fundos do mercado monetário tokenizados para clientes. O CEO da instituição financeira, Robin Vince, disse no passado que o banco não seria tão agressivo como outros credores na tentativa de obter depósitos cripto.