BNY Mellon testa depósitos em Blockchain para reformular processamento de pagamentos de 2,5 biliões de dólares

Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
O post BNY Mellon Testa Depósitos on-chain para Reformular Processamento de Pagamentos de $2,5T apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bank of New York Mellon (BK), o maior banco custodial do mundo com $55,8 trilhões em ativos sob custódia, está testando depósitos tokenizados numa tentativa de modernizar sua infraestrutura de pagamento global e acompanhar a crescente mudança em direção às finanças baseadas em blockchain. O esforço, ainda em fase exploratória, visa permitir que os clientes façam pagamentos usando versões tokenizadas de seus depósitos, relata a Bloomberg. Estes depósitos tokenizados se moveriam através de uma blockchain, permitindo liquidação quase instantânea e potencialmente reduzindo custos de transação. O BNY atualmente processa cerca de $2,5 trilhões em pagamentos diariamente. Carl Slabicki do BNY disse à Bloomberg que a tecnologia poderia ajudar os bancos a "superar restrições legadas", permitindo-lhes mover dinheiro mais rapidamente dentro de suas próprias redes e eventualmente em todo o sistema financeiro mais amplo. O BNY Mellon junta-se a uma crescente lista de grandes bancos que experimentam fundos tokenizados. O JPMorgan começou a testar seu token JPMD em junho no Blockchain Base da Coinbase, enquanto na Europa, nove bancos estão construindo uma stablecoin em euro compatível com MiCA. Durante o verão, BNY Mellon e Goldman Sachs uniram-se para lançar fundos do mercado monetário tokenizados para clientes. O CEO da instituição financeira, Robin Vince, disse no passado que o banco não seria tão agressivo quanto outros credores na tentativa de obter depósitos cripto. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/10/07/bny-mellon-trials-blockchain-deposits-to-overhaul-usd2-5t-payments-processingO post BNY Mellon Testa Depósitos on-chain para Reformular Processamento de Pagamentos de $2,5T apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bank of New York Mellon (BK), o maior banco custodial do mundo com $55,8 trilhões em ativos sob custódia, está testando depósitos tokenizados numa tentativa de modernizar sua infraestrutura de pagamento global e acompanhar a crescente mudança em direção às finanças baseadas em blockchain. O esforço, ainda em fase exploratória, visa permitir que os clientes façam pagamentos usando versões tokenizadas de seus depósitos, relata a Bloomberg. Estes depósitos tokenizados se moveriam através de uma blockchain, permitindo liquidação quase instantânea e potencialmente reduzindo custos de transação. O BNY atualmente processa cerca de $2,5 trilhões em pagamentos diariamente. Carl Slabicki do BNY disse à Bloomberg que a tecnologia poderia ajudar os bancos a "superar restrições legadas", permitindo-lhes mover dinheiro mais rapidamente dentro de suas próprias redes e eventualmente em todo o sistema financeiro mais amplo. O BNY Mellon junta-se a uma crescente lista de grandes bancos que experimentam fundos tokenizados. O JPMorgan começou a testar seu token JPMD em junho no Blockchain Base da Coinbase, enquanto na Europa, nove bancos estão construindo uma stablecoin em euro compatível com MiCA. Durante o verão, BNY Mellon e Goldman Sachs uniram-se para lançar fundos do mercado monetário tokenizados para clientes. O CEO da instituição financeira, Robin Vince, disse no passado que o banco não seria tão agressivo quanto outros credores na tentativa de obter depósitos cripto. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/10/07/bny-mellon-trials-blockchain-deposits-to-overhaul-usd2-5t-payments-processing

BNY Mellon testa depósitos em Blockchain para reformular processamento de pagamentos de 2,5 biliões de dólares

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/08 03:37
Leu 2 min
Lorenzo Protocol
BANK$0.03965+8.77%
CreatorBid
BID$0.009353+6.12%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

O Bank of New York Mellon (BK), o maior banco custodial do mundo com 55,8 trilhões de dólares em ativos sob custódia, está a testar depósitos tokenizados numa tentativa de modernizar a sua infraestrutura de pagamentos global e acompanhar a crescente mudança para finanças baseadas em blockchain.

O esforço, ainda em fase exploratória, visa permitir que os clientes façam pagamentos usando versões tokenizadas dos seus depósitos, relata a Bloomberg.

Estes depósitos tokenizados mover-se-iam através de uma blockchain, permitindo liquidação quase instantânea e potencialmente reduzindo os custos de transação. O BNY atualmente processa cerca de 2,5 trilhões de dólares em pagamentos diariamente.

Carl Slabicki do BNY disse à Bloomberg que a tecnologia poderia ajudar os bancos a "superar restrições legadas", permitindo-lhes mover dinheiro mais rapidamente dentro das suas próprias redes e eventualmente em todo o sistema financeiro mais amplo.

O BNY Mellon junta-se a uma lista crescente de grandes bancos que experimentam fundos tokenizados. O JPMorgan começou a testar o seu token JPMD em junho na blockchain Base da Coinbase, enquanto na Europa, nove bancos estão a desenvolver uma stablecoin em euro compatível com MiCA.

Durante o verão, o BNY Mellon e o Goldman Sachs uniram-se para lançar fundos do mercado monetário tokenizados para clientes. O CEO da instituição financeira, Robin Vince, disse no passado que o banco não seria tão agressivo como outros credores na tentativa de obter depósitos cripto.

Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/10/07/bny-mellon-trials-blockchain-deposits-to-overhaul-usd2-5t-payments-processing

Oportunidade de mercado
Logo de Lorenzo Protocol
Cotação Lorenzo Protocol (BANK)
$0.03965
$0.03965$0.03965
+4.56%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Lorenzo Protocol (BANK)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Ganhos passaram de R$ 631 milhões no mesmo período de 2024 para R$ 678 milhões nos 3 últimos meses de 2025
Compartilhar
Poder3602026/03/05 06:33
CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

Cuối tuần vừa qua, các “đường ray” giao dịch on-chain như Hyperliquid và tài sản vàng mã hóa Tether Gold (XAUT) đã trở thành công cụ phòng hộ theo thời gian thự
Compartilhar
TintucBitcoin2026/03/05 06:10
O sistema de satélites e hélices invisíveis que crava um navio petroleiro gigantesco no exato mesmo lugar do oceano em meio a furacões

O sistema de satélites e hélices invisíveis que crava um navio petroleiro gigantesco no exato mesmo lugar do oceano em meio a furacões

Os sistemas de Posicionamento Dinâmico (DP) são tecnologia de precisão essencial em navios‑sonda e embarcações offshore que mantêm uma posição exata no oceano d
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 06:37