CruTrade lança Marketplace de NFT de vinho na Avalanche para recompensar produtores

Uma nova plataforma chamada CruTrade lançou um marketplace secundário para vinhos finos na blockchain Avalanche AVAX $28.35 volatilidade de preços em 24h: 8.0% Capitalização de mercado: $11.97 B Volume em 24h: $984.67 M . Anunciado de Londres em 7 de outubro de 2025, o marketplace permite que colecionadores negociem garrafas de vinho tokenizadas peer-to-peer. O destaque da plataforma é o compromisso de devolver 25% de cada taxa de negociação aos produtores originais de vinho.

CruTrade é construído sobre a base da Crurated, um clube digital de vinhos exclusivo para membros. A Crurated obtém vinho diretamente dos produtores e depois cria um non-fungible token (NFT) para cada garrafa para certificar sua origem e rastrear seu histórico na blockchain.

De acordo com um anúncio da AVAX, este sistema garante uma procedência transparente. Permite aos usuários negociar os NFTs instantaneamente. Ao mesmo tempo, o vinho físico permanece seguro na instalação de armazenamento especializada da Crurated em Borgonha.

Um Novo Modelo para Revenda de Vinhos

A empresa visa resolver um sistema quebrado no mercado secundário de vinhos. Tradicionalmente, revendedores enfrentam altas taxas, desafios logísticos e o risco de deterioração da garrafa durante o envio. Para colecionadores, verificar a procedência de um vinho pode ser difícil, tornando o mercado suscetível a fraudes. CruTrade contorna esses problemas tokenizando as garrafas, permitindo negociações seguras e eficientes. Esta abordagem é parte de um movimento maior em direção à tokenização de ativos reais, refletindo as crescentes tendências do mercado RWA em finanças tradicionais.

O marketplace é lançado com acesso exclusivo ao inventário da Crurated, que é avaliado em mais de $60 milhões. Esta coleção existente proporciona liquidez imediata e muitas opções para colecionadores desde o primeiro dia.

John Nahas, Diretor de Negócios da Ava Labs, comentou sobre o lançamento, destacando seu potencial para trazer mais casos de uso do mundo real para a blockchain. A integração com a rede Avalanche foi uma escolha estratégica, aproveitando as capacidades da blockchain para transações rápidas e de baixo custo. Esta decisão reflete a crescente confiança dos investidores na Avalanche, que tem atraído vários projetos.

O lançamento diversifica ainda mais o crescente ecossistema da Avalanche, que inclui projetos que vão desde jogos até finanças descentralizadas e até mesmo stablecoins nacionais. CruTrade oferece um exemplo convincente de como a tecnologia blockchain pode refinar mercados de luxo estabelecidos, criando um modelo econômico mais justo que beneficia os criadores.

