Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
CruTrade estreia um marketplace secundário de vinhos na blockchain Avalanche, permitindo aos colecionadores negociar garrafas tokenizadas enquanto devolve 25% das taxas aos produtores. A publicação CruTrade Lança Marketplace NFT de Vinhos na Avalanche para Recompensar Produtores apareceu primeiro no Coinspeaker.CruTrade estreia um marketplace secundário de vinhos na blockchain Avalanche, permitindo aos colecionadores negociar garrafas tokenizadas enquanto devolve 25% das taxas aos produtores. A publicação CruTrade Lança Marketplace NFT de Vinhos na Avalanche para Recompensar Produtores apareceu primeiro no Coinspeaker.

CruTrade lança Marketplace de NFT de vinho na Avalanche para recompensar produtores

Autor: Coinspeaker
Fonte: Coinspeaker
2025/10/08 02:06
Leu 3 min
AINFT
NFT$0.0000003347+0.26%
Polytrade
TRADE$0.03598+4.47%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

Uma nova plataforma chamada CruTrade lançou um marketplace secundário para vinhos finos na blockchain Avalanche AVAX $28.35 volatilidade de preços em 24h: 8.0% Capitalização de mercado: $11.97 B Volume em 24h: $984.67 M . Anunciado de Londres em 7 de outubro de 2025, o marketplace permite que colecionadores negociem garrafas de vinho tokenizadas peer-to-peer. O destaque da plataforma é o compromisso de devolver 25% de cada taxa de negociação aos produtores originais de vinho.

CruTrade é construído sobre a base da Crurated, um clube digital de vinhos exclusivo para membros. A Crurated obtém vinho diretamente dos produtores e depois cria um non-fungible token (NFT) para cada garrafa para certificar sua origem e rastrear seu histórico na blockchain.

De acordo com um anúncio da AVAX, este sistema garante uma procedência transparente. Permite aos usuários negociar os NFTs instantaneamente. Ao mesmo tempo, o vinho físico permanece seguro na instalação de armazenamento especializada da Crurated em Borgonha.

Um Novo Modelo para Revenda de Vinhos

A empresa visa resolver um sistema quebrado no mercado secundário de vinhos. Tradicionalmente, revendedores enfrentam altas taxas, desafios logísticos e o risco de deterioração da garrafa durante o envio. Para colecionadores, verificar a procedência de um vinho pode ser difícil, tornando o mercado suscetível a fraudes. CruTrade contorna esses problemas tokenizando as garrafas, permitindo negociações seguras e eficientes. Esta abordagem é parte de um movimento maior em direção à tokenização de ativos reais, refletindo as crescentes tendências do mercado RWA em finanças tradicionais.

Screenshot of the CruTrade.io platform

Captura de tela da plataforma CruTrade.io

O marketplace é lançado com acesso exclusivo ao inventário da Crurated, que é avaliado em mais de $60 milhões. Esta coleção existente proporciona liquidez imediata e muitas opções para colecionadores desde o primeiro dia.

John Nahas, Diretor de Negócios da Ava Labs, comentou sobre o lançamento, destacando seu potencial para trazer mais casos de uso do mundo real para a blockchain. A integração com a rede Avalanche foi uma escolha estratégica, aproveitando as capacidades da blockchain para transações rápidas e de baixo custo. Esta decisão reflete a crescente confiança dos investidores na Avalanche, que tem atraído vários projetos.

O lançamento diversifica ainda mais o crescente ecossistema da Avalanche, que inclui projetos que vão desde jogos até finanças descentralizadas e até mesmo stablecoins nacionais. CruTrade oferece um exemplo convincente de como a tecnologia blockchain pode refinar mercados de luxo estabelecidos, criando um modelo econômico mais justo que beneficia os criadores.

next

O post CruTrade Lança Marketplace de NFT de Vinho na Avalanche para Recompensar Produtores apareceu primeiro no Coinspeaker.

Oportunidade de mercado
Logo de AINFT
Cotação AINFT (NFT)
$0.0000003347
$0.0000003347$0.0000003347
+0.20%
USD
Gráfico de preço em tempo real de AINFT (NFT)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Ganhos passaram de R$ 631 milhões no mesmo período de 2024 para R$ 678 milhões nos 3 últimos meses de 2025
Compartilhar
Poder3602026/03/05 06:33
CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

Cuối tuần vừa qua, các “đường ray” giao dịch on-chain như Hyperliquid và tài sản vàng mã hóa Tether Gold (XAUT) đã trở thành công cụ phòng hộ theo thời gian thự
Compartilhar
TintucBitcoin2026/03/05 06:10
O sistema de satélites e hélices invisíveis que crava um navio petroleiro gigantesco no exato mesmo lugar do oceano em meio a furacões

O sistema de satélites e hélices invisíveis que crava um navio petroleiro gigantesco no exato mesmo lugar do oceano em meio a furacões

Os sistemas de Posicionamento Dinâmico (DP) são tecnologia de precisão essencial em navios‑sonda e embarcações offshore que mantêm uma posição exata no oceano d
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 06:37