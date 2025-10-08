Pineapple faz o primeiro movimento na jogada de tesouraria de $100m da Injective

A Pineapple executou sua primeira compra no mercado aberto de 678.353 tokens INJ avaliados em $8,9 milhões. A compra lança a tesouraria de $100 milhões da Injective da empresa, que disse que será colocada em stake para gerar rendimento e fortalecer sua presença on-chain.

De acordo com um comunicado à imprensa datado de 7 de outubro, a empresa fintech com sede em Toronto ativou oficialmente sua estratégia de Tesouraria de Ativos Digitais de $100 milhões, financiada por uma colocação privada no mês passado.

A aquisição inicial de 678.353 tokens Injective (INJ) é a primeira parcela de uma série de compras planejadas no mercado, iniciando uma campanha corporativa com o objetivo de se tornar o maior detentor e staker de INJ. Notavelmente, a equipe da Pineapple confirmou que a posição completa será colocada em stake on-chain imediatamente.

Pineapple expandirá sua presença na Injective além da acumulação de tokens

De acordo com o comunicado, a Pineapple pretende integrar profundamente a infraestrutura descentralizada da Injective diretamente em suas linhas de negócios principais. A empresa planeja aproveitar a blockchain para funções críticas de financiamento hipotecário, incluindo gestão de dados, serviço de empréstimos, liquidação e o campo nascente de tokenização de ativos reais.

Isso sugere um futuro onde elementos do processo de empréstimo imobiliário poderiam ser gerenciados on-chain, um empreendimento técnico ambicioso que vai muito além da simples aquisição de tokens.

A mudança da Pineapple chega durante um período de notável momentum institucional para o ecossistema Injective. Apenas dias antes do anúncio da Pineapple, os gestores de ativos Rex Shares e Osprey Funds registraram formalmente na SEC um fundo negociado em bolsa (ETF) de INJ em stake.

Esta movimentação, que coloca o INJ ao lado de outros ativos de infraestrutura digital no ETF Opportunities Trust, sinaliza um crescente reconhecimento da proposta de valor do token nos círculos financeiros tradicionais.

Simultaneamente, a Injective tem expandido seu conjunto de produtos financeiros sofisticados. No início deste mês, o protocolo lançou mercados perpétuos pré-IPO on-chain, permitindo a negociação alavancada de ações sintéticas para grandes empresas privadas como a OpenAI.

Estes mercados, que são totalmente on-chain e descentralizados, representam um esforço direto para conectar as finanças tradicionais com o DeFi, oferecendo acesso global a um segmento de mercado historicamente reservado para grandes instituições. O avanço da Injective em derivativos de ativos reais já viu volume substancial, com o protocolo relatando mais de $1 bilhão em negociação de futuros perpétuos de RWA nas últimas semanas.