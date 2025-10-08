Preço do Bitcoin recua do recorde histórico para a faixa dos $122.000

O Bitcoin caiu hoje, recuando de um recorde histórico enquanto o encerramento do governo dos EUA entrou em seu sétimo dia. O Bitcoin desceu para a faixa de $121.000, e permanece abaixo do pico histórico de segunda-feira de $126.296, segundo dados da Bitbio.
Apesar do pequeno recuo de mercado, o Bitcoin subiu aproximadamente 30% desde o início do ano e está em alta cerca de 9% na última semana.
O ouro, enquanto isso, continuou sua alta histórica, ultrapassando brevemente $4.000 por onça durante a noite, com futuros negociando a $3.980 no início de terça-feira, refletindo um ganho de 50% para o ano.
No momento da escrita, o bitcoin está sendo negociado a $122.096.
Os mercados parecem amplamente imperturbáveis pelo encerramento, mesmo depois que o Senado não conseguiu aprovar um projeto de lei republicano na segunda-feira para reabrir as operações governamentais.
Quedas do Bitcoin são para comprar
Os analistas dizem que a correção recente do Bitcoin — da sua máxima histórica para cerca de $122.000 — é saudável e pode estar preparando o terreno para ganhos adicionais. O nível de $120.000 atualmente atua como suporte chave, enquanto a resistência é vista próxima a $135.000.
"No geral, quedas são para comprar", disse o analista de mercado Mags no X, observando que um fechamento diário acima de $123.300 poderia desencadear alta adicional.
Dados on-chain sublinham forte momento de compra. A Glassnode relata que o índice de força relativa do Bitcoin subiu de 44 para 66 na última semana, sinalizando crescente confiança do mercado.
A Glassnode também observou que o interesse aberto em futuros de bitcoin aumentou à medida que os traders adicionaram posições de long durante a quebra para novos máximos. O recuo atual está testando essas posições, e observar onde os compradores entram revelará se os níveis de suporte podem atrair demanda renovada.
O atual impasse fiscal dos EUA pode estar alimentando ainda mais a demanda por ativos percebidos como refúgio seguro.
Geoffrey Kendrick, chefe de ativos digitais do Standard Chartered, sugeriu na semana passada que o Bitcoin poderia atingir $135.000 em breve e possivelmente $200.000 até o final do ano se as condições atuais persistirem.
Como mencionado anteriormente, o ouro continua sua alta, apoiado por compras de bancos centrais, fraqueza do dólar e expectativas de futuro afrouxamento do Fed.
Os investidores parecem estar se posicionando para um período prolongado de incerteza política, com tanto o bitcoin quanto os refúgios tradicionais se beneficiando da nervosidade do mercado.
Source: https://bitcoinmagazine.com/markets/bitcoin-price-pulls-back-from-highs