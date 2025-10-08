Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Zoniqx e One World Petroleum lançam o primeiro fundo de petróleo tokenizado na Hedera. O fundo tokenizado combina aquisições de ativos de petróleo com empréstimos seguros para campos petrolíferos, impulsionado pela plataforma z360 da Zoniqx. A Zoniqx estabeleceu parceria com a One World Petroleum (OWP) para lançar o primeiro fundo tokenizado de petróleo e gás upstream na blockchain Hedera.

Hedera impulsiona o primeiro fundo tokenizado de petróleo e gás upstream

Autor: Crypto News Flash
Fonte: Crypto News Flash
2025/10/08 01:38
  • Zoniqx e One World Petroleum lançam o primeiro fundo de petróleo tokenizado na Hedera.
  • O fundo tokenizado combina aquisições de ativos petrolíferos com empréstimos seguros para campos petrolíferos, impulsionado pela plataforma z360 da Zoniqx.

A Zoniqx estabeleceu parceria com a One World Petroleum (OWP) para lançar o primeiro fundo tokenizado de petróleo e gás upstream na blockchain Ethereum. Este fundo inovador é uma combinação de aquisição de ativos petrolíferos e empréstimos seguros para campos petrolíferos, utilizando a plataforma z360 e o zProtocol da Zoniqx para gerir todo o ciclo de vida da emissão de tokens. O Fundo converte ativos petrolíferos tradicionais e empréstimos em tokens de segurança na blockchain, garantindo total conformidade com as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

O interesse de propriedade de cada investidor é representado por um token de segurança que garante conformidade automatizada, verificação de investidor e gestão contínua. Esta solução inovadora permite investimentos em energia para um público mais amplo, democratizando os investimentos em petróleo enquanto preserva as proteções institucionais. 

Primeiro Fundo de Petróleo e Gás Upstream do Mundo

O fundo de petróleo tokenizado opera sobre o ledger público da Hedera, e vários benefícios surgem desta configuração em comparação com sistemas tradicionais. A Hedera oferece velocidade melhorada, transparência e eficiência neutra em carbono, fatores diretamente relacionados ao crescente interesse em investimentos ambientalmente conscientes. O uso da tecnologia blockchain também garante registros imutáveis de transações, levando a um nível mais alto de confiança do investidor e confiabilidade de dados.

O Fundador e CEO da Zoniqx observou,  "O primeiro fundo de Petróleo e Gás upstream do mundo prova que ativos reais podem ser trazidos on-chain com conformidade e escala institucional no centro."

Este desenvolvimento é um marco importante no setor de energia, pois preenche a lacuna entre o investimento tradicional em petróleo e as tecnologias modernas usando blockchain. Ao utilizar uma plataforma descentralizada, o fundo garante que as transações sejam seguras e transparentes, aumentando assim a confiança geral no sistema.

Em um desenvolvimento separado, a Hedera está atraindo o interesse de grandes instituições. A Arrow Electronics, uma empresa global de tecnologia de $28 bilhões, tornou-se membro do Conselho Governante da Hedera.

A Arrow Electronics anunciou recentemente a integração do HBAR para ajudar a otimizar cadeias de suprimentos e conectar fornecedores globais on-chain. Esta adoção marca uma mudança significativa, à medida que as finanças tradicionais e grandes corporações começam a explorar o potencial da tecnologia blockchain em aplicações do mundo real. 

Tendências Voláteis Mas Promissoras de Stablecoin na Hedera

O fornecimento de stablecoin da Hedera tem experimentado movimentos voláteis, o que pode ser um sinal de crescente interesse do mercado. De acordo com dados da DeFi Llama, o fornecimento da stablecoin na Hedera viu um aumento acentuado, atingindo o pico de $224 milhões em agosto, antes de diminuir novamente para $81 milhões. 

Hedera Hashgraph stablecoin supply Fonte: DeFi Llama

Este padrão tem sido impulsionado principalmente pelo USDC, que domina o mercado de stablecoin na Hedera. Apesar das flutuações, a tendência geral sugere que mais atividade e adoção estão ocorrendo na rede Hedera, indicando maior confiança na utilidade da rede.

O fornecimento de USDC na Hedera continuou a crescer de um mínimo de $43 bilhões no início deste ano para mais de $74 bilhões hoje. Espera-se que esta tendência permaneça estável à medida que mais empresas e instituições financeiras se tornam conscientes dos talentos únicos da Hedera.

Atualmente negociando a $0,2307, o HBAR está experimentando uma configuração de gráfico cada vez mais apertada que pode sinalizar uma iminente ruptura. Se o HBAR romper seu atual padrão de compressão, o próximo nível de resistência chave a observar é $0,25

