Grayscale Estreia os Primeiros ETFs Spot de Cripto dos EUA Com Recompensas de Staking

Principais conclusões:

Grayscale torna-se o primeiro emissor dos EUA a lançar ETFs spot de criptomoeda oferecendo recompensas de staking.

ETFs Ethereum Trust ($ETHE, $ETH) e Solana Trust ($GSOL) agora permitem que investidores ganhem rendimento passivo.

A iniciativa posiciona a Grayscale como pioneira na fusão de ETFs tradicionais com geração de renda baseada em blockchain.

A Grayscale Investments estabeleceu um novo precedente na indústria cripto, lançando os primeiros produtos negociados em bolsa (ETPs) spot de criptomoeda listados nos EUA que integram staking. O Ethereum Trust ETF (ETHE), Ethereum Mini Trust ETF (ETH) e Solana Trust (GSOL) da empresa agora permitem que os investidores ganhem recompensas de staking enquanto mantêm exposição aos ativos digitais subjacentes.

Um marco para ETFs de criptomoeda dos EUA

A Grayscale tornou-se a primeira a iniciar staking em veículos de investimento tanto de Ethereum quanto de Solana. Isso permite que os investidores ganhem passivamente através do uso de recompensas de rede Proof of Stake sem ter controle direto de ativos on-chain ou operar nós validadores.

A iniciativa da Grayscale é um passo em direção à evolução digital dos ETFs. Embora outros ETFs spot de Bitcoin tenham sido previamente permitidos no mercado, que estavam apenas vinculados a movimentos de preço, os produtos Grayscale com capacidades de staking trazem potencial de rendimento, mudando a forma como os investidores podem se envolver em redes blockchain por meio de produtos regulados.

No início de outubro, o ETHE tem cerca de $4,8 bilhões em Ethereum e o Ethereum Mini Trust tem cerca de 3,3 bilhões. Junto com o Solana Trust (ativos de 122 milhões), esses dois produtos sozinhos controlam mais de 8,25 bilhões, o que mais uma vez confirma a proeminência da Grayscale na indústria de investimento em criptomoedas.

Renda por participação passiva na rede

As blockchains Proof of Stake, incluindo Ethereum e Solana, requerem staking, o que significa que os usuários podem bloquear tokens para certificar transações e proteger a rede. Em troca, são recompensados por meio de novos tokens emitidos.

O modelo de Staking da Grayscale é baseado em custodiantes institucionais e parceiros validadores profissionais, sendo algumas das principais empresas neste campo a Coinbase Custody, Figment e Kiln. Esses parceiros conduzem operações de validação e os fundos podem obter recompensas sem ter que se envolver em operações ativas e permanecem líquidos para fazer resgates.

Ao contrário do staking individual, as recompensas obtidas pelos ETFs da Grayscale não são pagas na forma de pagamentos individuais, que garantem eficiência fiscal e transparência nos relatórios, mas como parte do valor líquido de ativos (NAV) dos fundos.

O modelo de nível institucional facilita o acesso aos rendimentos de staking e elimina a complexidade técnica e os riscos de custódia associados aos investidores de varejo.

Ether e Solana: A essência da inovação em rendimento

Ethereum mais do que nunca continua sendo a base das finanças descentralizadas e o staking é agora uma das fontes mais eficazes de estabilidade e escassez da rede. No final de setembro, mais de 36 milhões de ETH, aproximadamente 30% do volume total, estão em staking, o que reduz o fornecimento circulante e proporciona resiliência nos preços de longo prazo.

Solana, no entanto, mantém desempenho de nível institucional e áreas de força relacionadas a DeFi. A adição de staking ao Solana Trust pela Grayscale (GSOL) é a entrada da rede nos mercados de ETF regulados. Sujeito à permissão regulatória de uplisting, GSOL pode ser um dos primeiros ETFs spot de Solana a ter staking nos EUA.

Analistas de mercado argumentam que os rendimentos de staking de Solana são atualmente de 6%-7% ao ano em média, comparados ao Ethereum com um rendimento médio de pouco mais de 3%, para proporcionar aos investidores a oportunidade de receber fluxos de renda diversificados em dois dos ecossistemas Proof of Stake mais movimentados.

Conectando finanças tradicionais e rendimentos blockchain

O staking em ETFs conecta dois mundos: a infraestrutura financeira antiga e a economia de rede na blockchain.

A Grayscale permitiu que os investidores acessem criptomoedas geradoras de rendimento em um formato ETF regulamentado, o que de certa forma abre este grupo de clientes anteriormente exclusivo de cripto para acesso regulado.

Esta é uma continuação de uma tendência institucional maior de busca por rendimento na indústria cripto. A criptomoeda está gradualmente ganhando atenção de investidores tradicionais, que normalmente oferecem cripto como um instrumento puramente especulativo, à medida que as taxas de juros mundiais se estabilizam e a diversificação se torna uma necessidade.

Os acadêmicos também não ficaram para trás. Em um estudo de 2024, o Professor Associado da Universidade Marquette, David Krause, estimou que ETFs de staking regulados aumentariam a descentralização da rede e aumentariam os retornos dos investidores com conformidade. O modelo Grayscale com participação passiva dos validadores e acúmulo de rendimentos no NAV indica muitas dessas previsões iniciais.

