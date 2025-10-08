Os quatro melhores altcoins para comprar agora que a altseason começa

A publicação Top Four Altcoins To Buy Now As Altseason Begins apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News

O Bitcoin continua a estabelecer novos recordes históricos, ultrapassando recentemente os $126.000 antes de recuar ligeiramente. À medida que avança na descoberta de preços, a atenção está a voltar-se para as principais altcoins que podem seguir o seu exemplo. Os analistas esperam um forte desempenho de alguns projetos à medida que o capital roda pelo mercado.

Solana (SOL): Prazo do ETF e Forte Atividade de Rede

A Solana está a chamar a atenção antes da decisão final sobre o seu ETF spot, esperada para esta semana. Um resultado positivo poderia trazer mais dinheiro institucional para a rede. Empresas públicas têm adicionado Solana às suas tesourarias, mostrando crescente confiança no ativo.

Em setembro, as aplicações baseadas em Solana geraram cerca de $140 milhões em receita e processaram $125 mil milhões em volume de exchange descentralizada (DEX), superando o Ethereum pelo 11º mês consecutivo.

Se a aprovação do ETF avançar, o SOL poderá testar níveis de resistência em torno de $260-$270 no curto prazo.

Sui (SUI): Construindo Credibilidade e Interesse dos Desenvolvedores

O Sui está a começar a ganhar mais visibilidade depois do investidor Kevin O'Leary o ter endossado durante um evento blockchain em Singapura. A rede concentra-se na escalabilidade e na rápida execução de contratos inteligentes, tornando-a adequada para aplicações descentralizadas de próxima geração. O seu ecossistema de desenvolvedores está a crescer, apoiado por novas parcerias e casos de uso em expansão.

O TVL do Sui atingiu um novo recorde histórico de $2,63 mil milhões, subindo acentuadamente no último mês. As entradas de stablecoin aumentaram 62% em sete dias, com $177 milhões adicionados em apenas 24 horas. Os analistas dizem que a fase de acumulação está quase completa, com potencial de alta para $7 se a ruptura continuar.

Combinado com o seu ecossistema DeFi em expansão e o aumento da capitalização de mercado de stablecoin, o Sui parece pronto para um movimento ascendente.

Ondo Finance (ONDO): Crescimento Regulado Através de Aquisição

A Ondo Finance completou a sua aquisição da Oasis Pro, uma corretora registada na SEC dos EUA e sistema de negociação alternativo. Este movimento dá à Ondo uma das licenças de ativos digitais mais abrangentes do país, permitindo-lhe desenvolver mercados regulados para títulos tokenizados.

O valor total bloqueado (TVL) da Ondo continua a subir, com fortes tendências de acumulação visíveis em todas as exchanges. Os analistas esperam um movimento em direção a $3 se a atual consolidação entre $0,90 e $1,16 se mantiver.

Plume (PLUME): Integração de Ativos Reais

A Plume registou-se oficialmente como agente de transferência na SEC dos EUA, permitindo-lhe apoiar IPOs on-chain e angariação de fundos tokenizada. Agora facilita mais de 144 ativos tokenizados, apoiados por investidores institucionais como Blackstone e Invesco.

O TVL do token Plume está em $577 milhões, e o projeto tornou-se um dos de crescimento mais rápido no setor de ativos reais (RWA). Apesar da resistência temporária em torno de $0,12, os analistas esperam uma ruptura em direção a $0,20 assim que o intervalo atual for ultrapassado.