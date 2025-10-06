Ações da AMD (AMD); Sobem quase 38% após acordo de IA de vários mil milhões de dólares com a OpenAI

TLDRs:

As ações da AMD subiram quase 38% após anunciar um acordo de GPU de 6 gigawatts com a OpenAI.

A OpenAI receberá até 160 milhões de ações da AMD se as metas de implementação forem cumpridas.

O acordo pode gerar dezenas de bilhões em receita ao longo de cinco anos.

A alta segue o aumento de 7% da Hitachi na semana passada após sua própria colaboração de IA com a OpenAI.

As ações da Advanced Micro Devices ($AMD) dispararam quase 38% na negociação pré-mercado de segunda-feira, depois que a empresa e a OpenAI anunciaram conjuntamente uma parceria multibilionária para construir enormes centros de dados de IA alimentados pelas GPUs Instinct™ MI450 de próxima geração da AMD.

O acordo, um dos maiores compromissos de infraestrutura de IA já assinados, verá a OpenAI implementar até 6 gigawatts de chips AMD ao longo de vários anos, com a primeira implementação de 1 gigawatt programada para o segundo semestre de 2026. A colaboração apoiará a rápida expansão da capacidade de computação da OpenAI para treinar e servir modelos avançados de IA generativa, solidificando a posição da AMD como uma séria concorrente da Nvidia na corrida de chips de IA.

Sob o acordo, a OpenAI receberá warrants para até 160 milhões de ações da AMD, representando aproximadamente 10% das ações em circulação da AMD, precificadas a apenas $0,01 por ação. Os warrants serão adquiridos em parcelas vinculadas a marcos do projeto e metas de preço das ações da AMD, alinhando os incentivos de ambas as empresas para executar a parceria com sucesso.

AMD e OpenAI Fortalecem Sua Aliança

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

A parceria se baseia em colaborações anteriores entre as duas empresas envolvendo as linhas de GPU MI300X e MI350X da AMD. Esta nova fase marca um compromisso multigeracional, abrangendo futuras arquiteturas de GPU e sistemas de rack em larga escala para centros de dados de IA globais.

Sam Altman, CEO da OpenAI, disse que a parceria foi um passo fundamental para atender aos enormes requisitos de computação da IA avançada.

Greg Brockman, Presidente da OpenAI, acrescentou que construir o futuro da IA "requer colaboração profunda em todas as camadas da pilha", enfatizando que os pontos fortes técnicos da AMD a tornam uma parceira ideal de longo prazo.

Ações Disparam enquanto Investidores Comemoram

Após o anúncio, as ações da AMD ultrapassaram $220, acima dos $164,66 do fechamento de sexta-feira. Os analistas disseram que o acordo poderia gerar "dezenas de bilhões em receita" nos próximos cinco anos e aumentar significativamente os lucros por ação da AMD.

Jean Hu, Diretor Financeiro da AMD, destacou o impacto financeiro.

O aumento posicionou a AMD como a maior ganhadora na Nasdaq na manhã de segunda-feira, marcando uma das mais acentuadas altas pré-mercado de um único dia da empresa em anos.

Parceria da Hitachi com OpenAI Prepara o Terreno

A alta da AMD segue uma reação semelhante do mercado na semana passada, quando as ações da Hitachi Ltd. ($HTHIY) saltaram mais de 7% após revelar sua própria parceria de IA e dados com a OpenAI.

O conglomerado japonês planeja integrar a tecnologia da OpenAI na otimização de energia, automação industrial e infraestrutura digital, parte de sua estratégia mais ampla para modernizar operações através da IA.

Os analistas viram ambos os acordos como evidência da influência crescente da OpenAI em vários setores, da engenharia industrial ao design de chips, à medida que as empresas correm para se alinhar com seu ecossistema. A colaboração da Hitachi, anunciada em 2 de outubro, desencadeou um aumento no Nikkei 225, enquanto o anúncio da AMD agora inflamou o entusiasmo de Wall Street.

O post AMD (AMD) Stock; Salta Quase 38% Após Acordo de IA Multibilionário com OpenAI apareceu primeiro no CoinCentral.