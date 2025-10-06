Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Comprar café ou mercearias com cripto: como o SpacePay suporta Ethereum, XRP, Solana e SHIB

Autor: CoinPedia
Fonte: CoinPedia
2025/10/06 21:10
Leu 5 min
spacepay

O SpacePay torna as compras rotineiras com criptomoeda tão fáceis quanto usar cartões de pagamento tradicionais. A plataforma gere transações diárias como compras de café e mercearias através de múltiplos ativos digitais sem expor os utilizadores a complicações técnicas.

Os tokens SPY a $0,003181 transformam participações teóricas de criptomoedas em poder de compra prático para necessidades diárias. Esta abordagem transforma ativos digitais de investimentos especulativos em moeda funcional para gastos.

Com a pré-venda a arrecadar mais de $1,3 milhões, os investidores estão a acorrer ao SpacePay por todas as boas razões.

O Seu Café Matinal Com Diferentes Criptomoedas

Uma compra de café de $5 mostra como o SpacePay processa diferentes criptomoedas através de experiências de utilizador idênticas.

Quer os clientes paguem com Ethereum, XRP, Solana ou SHIB, a transação completa-se através de simples digitalização de código QR sem necessidade de conhecimento sobre diferenças de tokens.

Os detentores de Ethereum podem comprar café sem se preocupar com taxas de gás que possam exceder o valor da compra durante a congestão de rede.

A funcionalidade de liquidação instantânea do SpacePay gere transações Ethereum através da estrutura de taxa fixa de 0,5% da plataforma em vez de custos de rede imprevisíveis.

Os utilizadores de XRP beneficiam das vantagens de velocidade do token através de tempos de confirmação de pagamento que igualam ou excedem o processamento tradicional de cartões.

A cafetaria recebe moeda fiduciária estável enquanto os clientes acedem à eficiência técnica do XRP para compras rotineiras.

Os detentores de Solana experimentam processamento de transações em menos de um segundo que funciona mais rápido que a maioria das autorizações de cartão de crédito.

Os membros da comunidade SHIB podem finalmente gastar os seus tokens em negócios reais em vez de limitar a utilidade ao comércio online.

spacepay

Compras de Mercearia Simplificadas Através de Múltiplos Tokens

Cenários de compras semanais de mercearia mostram a gestão do SpacePay de transações maiores através de diferentes criptomoedas sem alterar a experiência fundamental de compras.

Uma conta de mercearia de $150 processa-se de forma idêntica quer os clientes paguem com qualquer token suportado.

Os detentores de Ethereum podem completar compras substanciais sem calcular taxas de gás ou cronometrar transações em torno de padrões de congestão de rede.

A estrutura de taxa fixa da plataforma proporciona previsibilidade de custos para orçamentar despesas de mercearia usando participações de ETH.

A fiabilidade de nível institucional do XRP traduz-se diretamente em experiências de checkout de mercearias onde a certeza da transação importa tanto para clientes como para comerciantes.

A confirmação de pagamento acontece de forma fiável sem atrasos de rede ou incertezas de processamento.

As capacidades de alto rendimento da Solana funcionam facilmente para transações de mercearia enquanto preservam os tempos rápidos de liquidação que tornam a rede atrativa para aplicações de pagamento.

Como o SpacePay Gere Diferentes Características de Tokens

A compatibilidade da plataforma com mais de 325 fornecedores de carteiras inclui aplicações especializadas para cada tipo de criptomoeda sem necessidade de os utilizadores alternarem entre diferentes interfaces para vários tokens.

A integração com sistemas Android de ponto de venda existentes significa que os comerciantes aceitam todas as criptomoedas suportadas através de interfaces de hardware e software idênticas.

A funcionalidade de liquidação instantânea do SpacePay converte qualquer criptomoeda em moeda fiduciária estável imediatamente, protegendo os comerciantes de preocupações de volatilidade que poderiam afetar custos de inventário ou margens de lucro.

A conformidade regulatória em todas as nações não sancionadas proporciona certeza legal tanto para comerciantes como para clientes que usam qualquer criptomoeda suportada para compras rotineiras.

A conformidade abrangente remove preocupações regulatórias que poderiam impedir a adoção empresarial ou o uso pelo cliente.

A partilha de receitas através de tokens SPY beneficia do volume de transações em todas as criptomoedas suportadas em vez de limitar fluxos de rendimento a tipos específicos de tokens.

O crescimento da plataforma vem do uso combinado em vez da competição entre diferentes ativos digitais.

spacepay

Exemplos de Gastos do Mundo Real Que Realmente Funcionam

Refeições em restaurantes mostram funcionalidade entre criptomoedas quando grupos de jantar pagam com diferentes tokens enquanto dividem contas através de preferências individuais.

O SpacePay processa pagamentos mistos sem complicar operações de comerciantes ou experiências de clientes.

A integração de compras online permite compras de comércio eletrónico usando qualquer criptomoeda suportada enquanto mantém processos de checkout familiares.

Comerciantes digitais podem servir clientes de criptomoeda sem modificar interfaces de website existentes ou fluxos de trabalho de pagamento.

O SpacePay transforma cenários de gastos diários em aplicações práticas de criptomoeda ao suportar Ethereum, XRP, Solana e SHIB através de integração com comerciantes que funciona como sistemas de pagamento familiares.

Os detentores de criptomoeda podem participar na pré-venda conectando as suas carteiras preferidas contendo quaisquer tokens suportados à plataforma SpacePay. Podem então selecionar as quantidades desejadas de tokens SPY ao preço atual de $0,003181.

JUNTE-SE À PRÉ-VENDA DO SPACEPAY (SPY) AGORA

Website    |    X    |  Telegram 

Oportunidade de mercado
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

