Vendas a retalho da Zona Euro sobem 1% YoY em agosto vs. 2,1% anterior

As Vendas a Retalho da Zona Euro subiram 1% ano a ano em agosto, após um aumento revisado de 2,1% em julho, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Eurostat na segunda-feira. Numa base mensal, as Vendas a Retalho no velho continente avançaram 0,1% no mesmo período versus a revisão de -0,4% de julho. Os dados vieram em linha com as expectativas do mercado. Implicações FX Os dados da Zona Euro pouco fazem para mover o Euro. O par EUR/USD está a negociar 0,65% mais baixo no dia a 1,1666, no momento da escrita. Preço do Euro Hoje A tabela abaixo mostra a variação percentual do Euro (EUR) contra as principais moedas listadas hoje. O Euro foi o mais fraco contra o Dólar Australiano. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0,47% 0,10% 0,60% -0,04% -0,19% -0,01% 0,28% EUR -0,47% -0,47% 0,04% -0,54% -0,69% -0,51% -0,22% GBP -0,10% 0,47% 0,61% -0,07% -0,22% -0,03% 0,25% JPY -0,60% -0,04% -0,61% -0,58% -0,83% -0,66% -0,36% CAD 0,04% 0,54% 0,07% 0,58% -0,11% 0,04% 0,32% AUD 0,19% 0,69% 0,22% 0,83% 0,11% 0,19% 0,48% NZD 0,00% 0,51% 0,03% 0,66% -0,04% -0,19% 0,29% CHF -0,28% 0,22% -0,25% 0,36% -0,32% -0,48% -0,29% O mapa de calor mostra variações percentuais das principais moedas entre si. A moeda base é escolhida da coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida da linha superior. Por exemplo, se escolher o Euro da coluna da esquerda e mover ao longo da linha horizontal até o Dólar Americano, a variação percentual exibida na caixa representará EUR (base)/USD (cotação).