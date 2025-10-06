O post Vendas a Retalho da Zona Euro sobem 1% YoY em agosto vs. 2,1% anterior apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As Vendas a Retalho da Zona Euro subiram 1% ano a ano em agosto, após um aumento revisado de 2,1% em julho, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Eurostat na segunda-feira. Numa base mensal, as Vendas a Retalho no velho continente avançaram 0,1% no mesmo período versus a revisão de -0,4% de julho. Os dados vieram em linha com as expectativas do mercado. Implicações FX Os dados da Zona Euro pouco fazem para mover o Euro. O par EUR/USD está a negociar 0,65% mais baixo no dia a 1,1666, no momento da escrita. Preço do Euro Hoje A tabela abaixo mostra a variação percentual do Euro (EUR) contra as principais moedas listadas hoje. O Euro foi o mais fraco contra o Dólar Australiano. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0,47% 0,10% 0,60% -0,04% -0,19% -0,01% 0,28% EUR -0,47% -0,47% 0,04% -0,54% -0,69% -0,51% -0,22% GBP -0,10% 0,47% 0,61% -0,07% -0,22% -0,03% 0,25% JPY -0,60% -0,04% -0,61% -0,58% -0,83% -0,66% -0,36% CAD 0,04% 0,54% 0,07% 0,58% -0,11% 0,04% 0,32% AUD 0,19% 0,69% 0,22% 0,83% 0,11% 0,19% 0,48% NZD 0,00% 0,51% 0,03% 0,66% -0,04% -0,19% 0,29% CHF -0,28% 0,22% -0,25% 0,36% -0,32% -0,48% -0,29% O mapa de calor mostra variações percentuais das principais moedas entre si. A moeda base é escolhida da coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida da linha superior. Por exemplo, se escolher o Euro da coluna da esquerda e mover ao longo da linha horizontal até o Dólar Americano, a variação percentual exibida na caixa representará EUR (base)/USD (cotação). Fonte: https://www.fxstreet.com/news/eurozone-retail-sales-rise-1-yoy-in-august-vs-21-previous-202510060903O post Vendas a Retalho da Zona Euro sobem 1% YoY em agosto vs. 2,1% anterior apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As Vendas a Retalho da Zona Euro subiram 1% ano a ano em agosto, após um aumento revisado de 2,1% em julho, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Eurostat na segunda-feira. Numa base mensal, as Vendas a Retalho no velho continente avançaram 0,1% no mesmo período versus a revisão de -0,4% de julho. Os dados vieram em linha com as expectativas do mercado. Implicações FX Os dados da Zona Euro pouco fazem para mover o Euro. O par EUR/USD está a negociar 0,65% mais baixo no dia a 1,1666, no momento da escrita. Preço do Euro Hoje A tabela abaixo mostra a variação percentual do Euro (EUR) contra as principais moedas listadas hoje. O Euro foi o mais fraco contra o Dólar Australiano. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0,47% 0,10% 0,60% -0,04% -0,19% -0,01% 0,28% EUR -0,47% -0,47% 0,04% -0,54% -0,69% -0,51% -0,22% GBP -0,10% 0,47% 0,61% -0,07% -0,22% -0,03% 0,25% JPY -0,60% -0,04% -0,61% -0,58% -0,83% -0,66% -0,36% CAD 0,04% 0,54% 0,07% 0,58% -0,11% 0,04% 0,32% AUD 0,19% 0,69% 0,22% 0,83% 0,11% 0,19% 0,48% NZD 0,00% 0,51% 0,03% 0,66% -0,04% -0,19% 0,29% CHF -0,28% 0,22% -0,25% 0,36% -0,32% -0,48% -0,29% O mapa de calor mostra variações percentuais das principais moedas entre si. A moeda base é escolhida da coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida da linha superior. Por exemplo, se escolher o Euro da coluna da esquerda e mover ao longo da linha horizontal até o Dólar Americano, a variação percentual exibida na caixa representará EUR (base)/USD (cotação). Fonte: https://www.fxstreet.com/news/eurozone-retail-sales-rise-1-yoy-in-august-vs-21-previous-202510060903
Vendas a retalho da Zona Euro sobem 1% YoY em agosto vs. 2,1% anterior
As vendas a retalho da Zona Euro aumentaram 1% em termos anuais em agosto, após um aumento revisto de 2,1% em julho, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Eurostat na segunda-feira.
Numa base mensal, as Vendas a Retalho no velho continente avançaram 0,1% no mesmo período em comparação com a revisão de -0,4% de julho. Os dados estavam em linha com as expectativas do mercado.
Implicações para o Forex
Os dados da Zona Euro pouco fazem para mover o Euro. O par EUR/USD está a negociar 0,65% mais baixo no dia a 1,1666, no momento da escrita.
Preço do Euro Hoje
A tabela abaixo mostra a variação percentual do Euro (EUR) contra as principais moedas listadas hoje. O Euro foi mais fraco contra o Dólar Australiano.
USD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
NZD
CHF
USD
0,47%
0,10%
0,60%
-0,04%
-0,19%
-0,01%
0,28%
EUR
-0,47%
-0,47%
0,04%
-0,54%
-0,69%
-0,51%
-0,22%
GBP
-0,10%
0,47%
0,61%
-0,07%
-0,22%
-0,03%
0,25%
JPY
-0,60%
-0,04%
-0,61%
-0,58%
-0,83%
-0,66%
-0,36%
CAD
0,04%
0,54%
0,07%
0,58%
-0,11%
0,04%
0,32%
AUD
0,19%
0,69%
0,22%
0,83%
0,11%
0,19%
0,48%
NZD
0,00%
0,51%
0,03%
0,66%
-0,04%
-0,19%
0,29%
CHF
-0,28%
0,22%
-0,25%
0,36%
-0,32%
-0,48%
-0,29%
O mapa de calor mostra variações percentuais das principais moedas entre si. A moeda base é selecionada da coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é selecionada da linha superior. Por exemplo, se escolher o Euro da coluna da esquerda e mover ao longo da linha horizontal até ao Dólar Americano, a variação percentual exibida na caixa representará EUR (base)/USD (cotação).
