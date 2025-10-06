ETFs de Bitcoin alcançaram as segundas maiores entradas semanais da história enquanto as compras corporativas atingiram $1,2B

É um momento emocionante para o $BTC, já que as empresas de reserva de Bitcoin adicionaram $1,2B em BTC às suas reservas na semana passada, enquanto analistas especulam que o novo recorde histórico do Bitcoin resultou dos ETFs de Bitcoin.

A Metaplanet liderou as compras de Bitcoin da semana passada, adquirindo 5.258 Bitcoins na quarta-feira, enquanto a Strategy continuou a acumular com mais 196 Bitcoins comprados.

No entanto, embora as reservas de Bitcoin tenham indubitavelmente contribuído para a alta do Bitcoin que elevou o preço acima de $125K, o principal motor da recente ação de preço são os ETFs de Bitcoin spot, que viram um fluxo de entrada líquido de $3,24 bilhões na semana passada.

Analistas preveem que altcoins como Bitcoin Hyper ($HYPER), que estão fundamentalmente ligadas ao sucesso do Bitcoin como ativo, devem subir como resultado. Discutiremos por que o $HYPER pode ter sucesso em breve, mas vamos nos concentrar primeiro em onde a atividade do Bitcoin está acontecendo.

Por que o preço do Bitcoin está disparando?

É uma mistura de crescente desconfiança no USD e aumento da demanda por Bitcoin. O dólar americano experimentou sua pior primeira metade do ano desde 1973, levando os traders a buscar ativos alternativos não vinculados ao dólar para preservar valor. Consequentemente, o Bitcoin disparou, quase dobrando no último ano.

Os ETFs estão impulsionando grande parte da atividade em um fornecimento de Bitcoin em contração. Até 11 de agosto deste ano, os ETFs de cripto haviam acumulado $29,4B em fluxos de entrada. A semana passada foi a segunda melhor semana para ETFs de Bitcoin até o momento, após os recordes de novembro de 2024 de $6,2B em fluxos de entrada de $BTC.

De acordo com a empresa de pesquisa financeira River, a demanda está rapidamente superando a oferta de Bitcoin. Em 2025, os ETFs estão comprando cerca de 1.430 $BTC em média por dia.

Os ETFs agora detêm mais de 1,5M de Bitcoin, com o gigante da indústria Strategy possuindo 3% do fornecimento global total possível de $BTC.

Os fluxos de entrada de Bitcoin são benéficos para toda a indústria, já que o capital do Bitcoin tende a se espalhar para outras altcoins ao longo do tempo. Isso é uma ótima notícia para projetos como Bitcoin Hyper ($HYPER), que está apostando no valor de longo prazo da rede Bitcoin.

Bitcoin Hyper – Uma solução Layer-2 que potencializa a rede Bitcoin com velocidades mais rápidas e taxas mais baixas

O $HYPER é o token oficial do Bitcoin Hyper, um projeto que está potencializando a rede Bitcoin com uma solução Layer-2 alimentada por uma Máquina Virtual Solana (SVM).

O interesse institucional em $BTC continua a crescer, tornando-o uma das melhores criptomoedas de investimento no mercado. No entanto, é bastante desafiador usá-lo no dia a dia devido às velocidades lentas de compensação e altas taxas de transação.

Parte disso se deve à escalabilidade: a rede Bitcoin processa apenas cerca de 7-10 transações por segundo, o que desacelera a rede à medida que mais usuários compram $BTC.

É aí que entra o Bitcoin Hyper. Ele utiliza uma Layer 2 alimentada por SVM para lidar com milhares de transações por segundo, enquanto também suporta aplicativos descentralizados (DApps). Seja você quer negociar NFTs, trocar cripto ou usar aplicativos DeFi, o Bitcoin Hyper pode lidar com tudo enquanto você mantém suas mãos no seu $BTC para crescimento de longo prazo.

A transferência de $BTC entre as redes Layer 1 e Layer 2 é gerenciada por uma Ponte Canônica. Quando você envia seu $BTC para o endereço na Layer 1, ele é mantido em custódia enquanto uma quantidade equivalente de $BTC embrulhado é cunhada na Layer 2.

Tudo funciona graças ao $HYPER, o token de utilidade oficial do Bitcoin Hyper. Usar $HYPER reduz as taxas que você paga por trocas de cripto e execuções de contrato inteligente, permitindo que você maximize o valor do seu $BTC.

Manter $HYPER também lhe dá acesso à DAO do Bitcoin Hyper, permitindo que você vote na direção da rede Bitcoin Hyper. Além disso, alguns recursos nos DApps do Bitcoin Hyper serão restritos, permitindo que apenas detentores de $HYPER os acessem.

A pré-venda do Bitcoin Hyper já atraiu mais de $21,7M em compras de tokens até o momento, aumentando o preço para $0,013065. Você pode comprar agora e receber até 55% em recompensas de staking por ano, mas o tempo está acabando – é uma pré-venda dinâmica, então essas ofertas não estarão disponíveis para sempre.

Compre $HYPER hoje enquanto o Bitcoin ainda está decolando.

Todos os produtos cripto são voláteis. Certifique-se de sempre fazer sua própria pesquisa antes de investir e investir apenas o que você está preparado para perder. Este artigo não é um conselho financeiro.

Escrito por Aaron Walker, NewsBTC — https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-etf-second-largest-weekly-inflow-bitcoin-hyper

Fonte: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-etf-second-largest-weekly-inflow-bitcoin-hyper/