BlackRock prepara-se para lançar ETP de Bitcoin no Reino Unido

A BlackRock planeia lançar o seu iShares Bitcoin ETP no Reino Unido a partir de 8 de outubro de 2025. Isto segue-se à decisão da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido de levantar a proibição de acesso de investidores de retalho às notas negociadas em bolsa de criptomoedas (ETNs). Esta medida permitirá aos investidores de retalho do Reino Unido obter exposição regulamentada ao Bitcoin através da Bolsa de Valores de Londres, marcando um importante marco para a acessibilidade ao investimento em criptomoedas e o progresso regulatório no Reino Unido.
