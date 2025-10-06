BlackRock prepara-se para lançar ETP de Bitcoin no Reino Unido

A publicação "BlackRock Prepara-se para Lançar Bitcoin ETP no Reino Unido" apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News A BlackRock está a planear lançar o seu iShares Bitcoin ETP no Reino Unido a partir de 8 de outubro de 2025. Isto segue-se à decisão da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido de levantar a sua proibição sobre o acesso de retalho a notas negociadas em bolsa de cripto (ETNs). A medida permitirá que os investidores de retalho do Reino Unido obtenham exposição regulamentada ao Bitcoin através da Bolsa de Valores de Londres, marcando um importante marco para a acessibilidade ao investimento em cripto e o progresso regulatório no Reino Unido. A publicação "BlackRock Prepara-se para Lançar Bitcoin ETP no Reino Unido" apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News A BlackRock está a planear lançar o seu iShares Bitcoin ETP no Reino Unido a partir de 8 de outubro de 2025. Isto segue-se à decisão da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido de levantar a sua proibição sobre o acesso de retalho a notas negociadas em bolsa de cripto (ETNs). A medida permitirá que os investidores de retalho do Reino Unido obtenham exposição regulamentada ao Bitcoin através da Bolsa de Valores de Londres, marcando um importante marco para a acessibilidade ao investimento em cripto e o progresso regulatório no Reino Unido.