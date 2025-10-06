Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
A BlackRock está a planear lançar o seu iShares Bitcoin ETP no Reino Unido a partir de 8 de outubro de 2025. Isto segue-se à decisão da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido de levantar a sua proibição sobre o acesso de retalho a notas negociadas em bolsa de cripto (ETNs). A medida permitirá que os investidores de retalho do Reino Unido obtenham exposição regulamentada ao Bitcoin através da Bolsa de Valores de Londres, marcando um importante marco para a acessibilidade ao investimento em cripto e o progresso regulatório no Reino Unido.

BlackRock prepara-se para lançar ETP de Bitcoin no Reino Unido

2025/10/06 20:14
A publicação BlackRock Prepara-se para Lançar Bitcoin ETP no Reino Unido apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News

A BlackRock planeia lançar o seu iShares Bitcoin ETP no Reino Unido a partir de 8 de outubro de 2025. Isto segue-se à decisão da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido de levantar a proibição de acesso de investidores de retalho às notas negociadas em bolsa de criptomoedas (ETNs). Esta medida permitirá aos investidores de retalho do Reino Unido obter exposição regulamentada ao Bitcoin através da Bolsa de Valores de Londres, marcando um importante marco para a acessibilidade ao investimento em criptomoedas e o progresso regulatório no Reino Unido.

