Atividade de Utilizadores de Bitcoin Cai Apesar de Nova Máxima Histórica (ATH), Risco de Correção Iminente

Autor: Blockchainreporter
Fonte: Blockchainreporter
2025/10/06 20:10
Leu 2 min
ATH
ATH$0,006446+4,50%
BTC
BTC$72 643,27+6,04%
NOT
NOT$0,000374+3,48%
bitcoin-universe2 main

A última alta de preço do Bitcoin ($BTC) elevou os níveis de preço a máximas significativas, enquanto a atividade do usuário apresenta um cenário diferente. Assim, os endereços ativos de $BTC caíram em números para níveis baixos não vistos desde abril de 2020. Atualmente, existem 829.749 endereços ativos, o número era superior a 10 milhões em maio de 2025. De acordo com os dados da CryptoOnchain, um famoso provedor de análises cripto, a divergência entre a atividade do usuário e o preço do Bitcoin destaca os riscos de uma correção. No entanto, se isso realmente acontecerá ou não, ainda está para ser visto.

Endereços Ativos do Bitcoin Caem para Níveis de 2020

A análise comparativa dos endereços ativos e do preço do Bitcoin revela uma clara desconexão em linha com os dados mais recentes do mercado. Assim, enquanto o $BTC está atingindo novas alturas, como o novo recorde histórico de $125.559, os endereços ativos estão diminuindo em números. Isso indica o nível mais baixo da atividade do consumidor desde abril de 2020. Tal divergência sugere que menos novos clientes estão transferindo on-chain, aumentando as apreensões quanto à sustentabilidade da atual alta de alta do Bitcoin ($BTC).

Alta Em Andamento Carece de Suporte Adequado de Usuários

De acordo com a CryptoOnchain, a crescente divergência entre o preço do $BTC e os endereços ativos exibe um sinal de alerta. Tendo isso em vista, com menos carteiras ativas de Bitcoin participando na rede, a alta de preço pode ser deficiente no apoio fundamental da demanda real do consumidor. No geral, este desequilíbrio pode abrir caminho para potenciais correções repentinas no caso de mudanças de sentimento ou liquidação de posições alavancadas.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

