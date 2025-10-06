À medida que o Bitcoin inicia uma corrida altista, os traders estão a voltar-se para as melhores altcoins como o Bitcoin Hyper

No entanto, a corrida de alta do Bitcoin pode trazer alguns problemas. A rede Bitcoin já está a lutar com o número de transações que passam pela rede, especialmente quando comparada com blockchains de alta velocidade como Ethereum ou Solana.

Se continuar assim, as taxas que paga para negociar Bitcoin só vão piorar.

É por isso que uma nova altcoin está a fazer ondas com a sua pré-venda. O Bitcoin Hyper está a entrar com uma Layer-2 (L2) para Bitcoin. Baseado numa integração da Solana Virtual Machine (SVM) que traz alta velocidade e escalabilidade de contrato inteligente, este novo projeto tecnológico planeia transformar o $BTC num ativo compatível com Web3.

Os analistas esperam que o valor do Bitcoin suba além dos $125K, e um rally do Bitcoin geralmente termina com uma temporada de altcoins. Projetos como o Bitcoin Hyper, que adicionam valor à rede Bitcoin, podem ser os primeiros a destacar-se e crescer junto com ela. Compras recentes de whales de $196,6K e $145K confirmam que o mercado está entusiasmado com o potencial do Bitcoin Hyper à medida que o final do ano se aproxima.

Continue a ler para a história completa sobre como o Bitcoin Hyper L2 pode transformar a experiência do Bitcoin.

Por que é que a rede do Bitcoin é tão lenta?

A segurança é uma prioridade para a rede Bitcoin. Como é uma blockchain descentralizada, isso vem ao custo de escalabilidade reduzida. Como tal, até certo ponto, a rede Bitcoin é lenta por design.

Cada transação é adicionada a um bloco, que é então comprometido com a blockchain pelos mineradores. Este processo leva cerca de dez minutos para funcionar, pois cada bloco precisa ser validado pela maioria da rede.

Há um limite máximo de tamanho de arquivo para cada bloco, o que significa que a rede Bitcoin só pode processar um certo número de transações por segundo. A sua produção é estimada em cerca de 7 a 10 transações por segundo, em comparação com os milhares possíveis através da rede Solana.

Devido à competição por slots de transação, as taxas na cadeia Bitcoin estão a aumentar e o tempo para limpar está a piorar à medida que a atividade da rede aumenta.

Esta limitação de escalabilidade não é realmente um problema se estiver a comprar $BTC com a intenção de HODL. Mas torna-se um problema se estiver a usar Bitcoin para transações regulares e negociação, pois as velocidades de compensação tornam-no quase inutilizável para utilizadores de retalho.

É um problema conhecido para o desenvolvimento de blockchain, mas há uma solução que não requer sair da cadeia.

Adicionar a programabilidade da Solana à mistura com uma L2 preserva a segurança do Bitcoin na Layer-1, enquanto adiciona capacidades de processamento paralelo de alta velocidade.

Isto torna projetos cripto híbridos como o Bitcoin Hyper a solução perfeita para os problemas do Bitcoin. Vamos ver como tudo funciona.

Como é que o $HYPER resolve os problemas de escalabilidade do Bitcoin?

O Bitcoin Hyper acelera a blockchain Bitcoin reduzindo o número de transações sendo processadas na Layer-1 (L1).

Em vez disso, o Hyper L2 atua como um livro-razão temporário alimentado pela Solana, que coleta e processa transações, e depois as compromete de volta para o L1 para liquidação segura.

Isto mantém a pressão fora do Bitcoin L1 sem comprometer a segurança. À medida que o valor do $BTC cresce, mais utilizadores entrarão na rede Bitcoin, tornando soluções de escalabilidade como o Bitcoin Hyper essenciais.

O processamento off-chain e a liquidação L1 funcionam através de uma Ponte Canônica.

Quando $BTC é enviado para a Ponte Canônica, é mantido numa carteira custodial no L1 para guarda segura. Enquanto isso, a mesma quantidade de $BTC embrulhado ($wBTC) é cunhada na rede Bitcoin Hyper.

Uma vez cunhado, pode usar o $wBTC em protocolos DeFi e outras plataformas Web3 integradas na blockchain Hyper. Saiba mais sobre os recursos do projeto e o que ele pode fazer com esta revisão completa do Bitcoin Hyper.

A ponte também funciona no sentido inverso. Para desbloquear o seu $BTC da custódia, você envia de volta uma quantidade equivalente de $wBTC que é queimada. Depois, o seu $BTC é enviado de volta para a sua carteira.

Visite a pré-venda de tokens $HYPER para apoiar o projeto.

Por que é que a pré-venda do token $HYPER está a crescer?

O Bitcoin Hyper ($HYPER) é o token de utilidade oficial da próxima rede Bitcoin Hyper. Embora ainda esteja em pré-venda, recentemente ganhou um lugar na lista das melhores altcoins deste ano. Eis porquê.

O Bitcoin está a ter um desempenho melhor do que nunca. Isto significa uma maior necessidade de soluções como o Bitcoin Hyper à medida que a atividade da rede $BTC dispara. Este projeto em estágio inicial já ganhou tração significativa, como se vê pelo sucesso da pré-venda do seu token.

Vimos compras recentes de whales de $196,6K e $145K que mostram forte interesse do mercado na pré-venda do $HYPER à medida que se aproxima do fim. Até agora, o projeto arrecadou mais de $21,7M, e não esperamos que este impulso diminua tão cedo.

O token alimenta o desenvolvimento da nova cadeia SVM, com 50% dos tokens indo para atualizações de desenvolvimento e o tesouro.

Além disso, o token $HYPER traz vários benefícios, como:

Reduzir as taxas de transação no L2, para que você obtenha mais do seu $wBTC.

Desbloquear acesso prioritário aos primeiros dApps integrados e recursos de rede.

Conceder-lhe direitos de votação sobre o futuro do projeto (através do Hyper DAO).

Ganhar recompensas dinâmicas de staking durante toda a pré-venda (agora a 55% APY).

É também um token de recompensa para desenvolvedores de blockchain que constroem no L2 do Hyper, por isso tem muita promessa e utilidade se o ecossistema se expandir com sucesso em 2025-2026.

Portanto, se quiser comprar $HYPER enquanto ainda está barato, agora é a hora. A pré-venda do $HYPER deve terminar até o Q4 de 2025, com o preço atual de $0,013065 definido para aumentar em 30 horas.