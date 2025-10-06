CIO da Bitwise diz que Solana liderará a adoção de Stablecoin em Wall Street

TLDR

O CIO da Bitwise, Matt Hougan, afirma que a Solana está se tornando a rede preferida para stablecoins e tokenização de Wall Street.

Ele explica que os investidores de Wall Street veem as stablecoins e a tokenização como grandes inovações nos mercados financeiros.

Hougan diz que a velocidade, o throughput e a finalidade da Solana a tornam altamente atraente para investidores institucionais.

O fornecimento de stablecoin na Solana atingiu $13,9 bilhões, capturando uma participação crescente no mercado.

A Bitwise lançou um ETP Físico de Solana e aguarda a aprovação da SEC para um ETF spot de Solana.

A Solana está ganhando terreno entre instituições financeiras, conforme o CIO da Bitwise, Matt Hougan, confirma seu crescente domínio em tokenização e pagamentos. Hougan enfatizou o apelo da Solana para investidores tradicionais devido à sua velocidade, finalidade e escalabilidade. Enquanto Wall Street observa investimentos em blockchain, o CIO da Bitwise insiste que a Solana se encaixa melhor no molde institucional do que outras plataformas.

Solana Ganha Apoio Institucional, Diz CIO da Bitwise

O CIO da Bitwise, Matt Hougan, afirmou que a Solana é "a nova Wall Street" para stablecoins e tokenização de ativos do mundo real. Falando com Akshay BD da Fundação Solana em 2 de outubro, Hougan enfatizou o foco de Wall Street na praticidade. Ele observou que os investidores têm dificuldade em se relacionar com o Bitcoin, chamando-o de "muito efêmero" e abstrato.

De acordo com o CIO da Bitwise, os players institucionais reconhecem o potencial em stablecoins e tokenização de ativos. "Eles sabem que será enormemente significativo", afirmou. Hougan também disse que as stablecoins mudarão os pagamentos, enquanto a tokenização irá perturbar os mercados de ativos tradicionais.

https://x.com/Matt_Hougan/status/1974471208751276072

Ele argumentou que quando as instituições avaliam opções de blockchain, a Solana se destaca. "A velocidade, o throughput, a finalidade da Solana a fazem parecer extraordinariamente atraente", disse o CIO da Bitwise. Essas características correspondem às necessidades operacionais das empresas financeiras.

Velocidade de Liquidação da Solana Aumenta Seu Apelo

A Solana reduziu significativamente os tempos de liquidação de 400 para 150 microssegundos, de acordo com o CIO da Bitwise. Esta melhoria alinha-se com a demanda de Wall Street por finalidade de transação rápida e confiável. Hougan enfatizou que a velocidade é importante para empresas acostumadas a sistemas de negociação de baixa latência.

O crescimento de stablecoin na Solana reflete sua crescente adoção, com $13,9 bilhões em circulação, representando 4,7% do mercado. No entanto, o Ethereum ainda domina, com $172,5 bilhões e 59% de participação no mercado, expandindo para 65% com a adição de layer-2s.

Mesmo com uma participação menor, a infraestrutura da Solana atrai atenção. AJ Warner da Offchain Labs reconheceu o progresso da Solana, mas ainda apontou o EVM do Ethereum como o ambiente preferido para lançamentos de stablecoin. No entanto, o CIO da Bitwise acredita que o momentum da Solana não pode ser ignorado.

Bitwise Expande Ofertas de Solana e Destaca Vantagem de ETF

O CIO da Bitwise continua a promover a Solana, juntando-se ao CEO da Bitwise, Hunter Horsley, em destacar os benefícios de ETF da Solana. No Token2049, Horsley observou que o rápido processo de unstaking da Solana é ideal para estruturas de ETF. Este design suporta liquidez mais rápida, crucial para investidores de ETF.

A Bitwise oferece o ETP Físico de Solana, respaldado por SOL e mantido com custódia de nível institucional. No entanto, possui apenas $30 milhões em ativos sob gestão, o que está muito abaixo dos ETFs baseados em Bitcoin ou Ether. Apesar disso, o CIO da Bitwise mantém forte confiança no futuro da Solana.

Um ETF spot de Solana da Bitwise permanece na fila da SEC, com uma decisão esperada para 16 de outubro. O CIO da Bitwise continua a pressionar por aprovação, afirmando as vantagens estruturais da Solana. No momento da publicação, a Solana era negociada a $227, com queda de 2% no dia e 22% desde seu pico de janeiro.

