AMD e OpenAI anunciam acordo de chips de vários mil milhões de dólares—Ações da AMD sobem 24%

Manchete As ações da AMD subiram mais de 24% na negociação de pré-mercado na segunda-feira depois de o fabricante de chips anunciar um novo acordo de vários mil milhões de dólares com a OpenAI, num movimento que parece desafiar o gigante da IA Nvidia, que recentemente anunciou planos para adquirir uma participação de 4% na rival Intel. CEO da OpenAI Sam Altman e Presidente e CEO da AMD Lisa Su numa audiência do Comité de Comércio do Senado sobre IA. Getty Images Factos-chave O acordo verá a OpenAI adquirir e implementar 6 gigawatts de chips de IA da AMD, começando com uma implementação de 1 gigawatt da GPU Instinct MI450 da AMD no próximo ano. De acordo com um documento apresentado à SEC pela AMD, o fabricante de chips emitiu à OpenAI um warrant para até 160 milhões de ações, aproximadamente 10% da empresa, a um centavo por ação, que será adquirido quando forem atingidos alvos específicos de preço de ações e marcos comerciais. O preço das ações da AMD subiu 24% para $204,50 no pré-mercado no início de segunda-feira, após o anúncio do acordo. Esta é uma história em desenvolvimento. Fonte: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/10/06/amd-shares-surge-24-after-announcing-multibillion-dollar-deal-openai/