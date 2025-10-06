AMD e OpenAI anunciam acordo de chips de vários mil milhões de dólares—Ações da AMD sobem 24%

Topline
As ações da AMD subiram mais de 24% na negociação de pré-mercado na segunda-feira após a fabricante de chips anunciar um novo acordo multibilionário com a OpenAI, em uma jogada que parece desafiar o gigante da IA Nvidia, que recentemente anunciou planos para adquirir uma participação de 4% na rival Intel.
CEO da OpenAI Sam Altman e Presidente e CEO da AMD Lisa Su em uma audiência do Comitê de Comércio do Senado sobre IA.
Getty Images
Fatos Principais
O acordo permitirá que a OpenAI adquira e implante chips de IA da AMD no valor de 6 gigawatts, começando com uma implantação de 1 gigawatt da GPU Instinct MI450 da AMD no próximo ano.
De acordo com um registro na SEC feito pela AMD, a fabricante de chips emitiu à OpenAI um warrant para até 160 milhões de ações, aproximadamente 10% da empresa, a um centavo por ação, que serão adquiridas quando metas específicas de preço de ações e marcos comerciais forem atingidos.
O preço das ações da AMD disparou 24% para $204,50 no pré-mercado no início de segunda-feira, após o anúncio do acordo.
Esta é uma notícia em desenvolvimento.
Fonte: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/10/06/amd-shares-surge-24-after-announcing-multibillion-dollar-deal-openai/