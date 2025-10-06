Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Preço do Sui aumenta 12%, mas conseguirá sustentar o desbloqueio de $555 milhões?

Autor: CoinPedia
Fonte: CoinPedia
2025/10/06 18:57
SUI
SUI Price

A semana passada foi emocionante para os detentores de Sui, com o preço subindo quase 12%. Assim, recuperando-se fortemente do nível de suporte de $3,08 para atingir máximas em torno de $3,66. No entanto, este rebote enfrenta um momento crítico enquanto o Sui testa a resistência chave em $3,76. 

Resumindo os aspectos técnicos, os indicadores de momentum como o RSI em 53,67 e um histograma MACD positivo sugerem que as oscilações de preço estão equilibradas entre touros e ursos. Com mais de $555 milhões em tokens sendo desbloqueados na próxima semana e projetos rivais como Aptos atraindo a atenção dos investidores através do hype de ETF, a ação de preço do Sui poderá ver alguma volatilidade saudável.

O Que Está Impulsionando o Preço do Sui?

O próximo evento de desbloqueio de tokens do Sui na próxima semana paira grande na mente dos traders. Historicamente, quando tais grandes fornecimentos de tokens são desbloqueados, acabam sendo baixistas. Especialmente mais de meio bilhão de dólares, combinados com outros tokens. 

O desbloqueio do Sui é uma fatia relativamente menor do seu fornecimento circulante total em comparação com alguns projetos menos conhecidos. No entanto, detentores experientes parecem estar garantindo lucros antecipadamente, explicando parcialmente os recuos recentes.

Análise de Preço do Sui

Atualmente, o preço do Sui está se mantendo firme acima do seu suporte de $3,53, com resistência claramente marcada no nível de $3,76. Uma resistência secundária existe próxima a $3,98, destacando o caminho para potencial valorização adicional se os touros recuperarem o controle.

Sui Price Analysis 6-10-25

Aprofundando-se nos aspectos técnicos, as Bandas de Bollinger sugerem alguma volatilidade, mas uma faixa estreita, indicando uma possível ruptura em breve. Os traders devem observar o índice de rotatividade, atualmente em 8,04%, sugerindo que a liquidez ainda é baixa e os movimentos de preço podem ser exagerados.

Em resumo, embora a volatilidade de curto prazo possa persistir, os ganhos semanais do Sui e os níveis de suporte de preço indicam uma força subjacente.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que o próximo desbloqueio de tokens significa para o preço do Sui?

Os desbloqueios de tokens podem aumentar o fornecimento e a pressão de venda, muitas vezes causando quedas de curto prazo de 5-15%. Os traders podem vender antecipadamente para garantir lucros.

Qual é o preço do Sui hoje?

O preço de 1 token cripto Sui hoje é $3,65.

Quais níveis de preço chave os traders devem observar para o Sui?

Suporte próximo a $3,53 e resistência em torno de $3,76 e $3,98, que são níveis de retração de Fibonacci e máximas de oscilação, respectivamente.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

