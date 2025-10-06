Preço do Sui aumenta 12%, mas conseguirá sustentar o desbloqueio de $555 milhões?

O post Preço do Sui Sobe 12%, Mas Irá Sustentar o Desbloqueio de $555 Milhões? apareceu primeiro em Coinpedia Fintech News

A semana passada foi emocionante para os detentores de Sui, com o preço subindo quase 12%. Assim, recuperando-se fortemente do nível de suporte de $3,08 para atingir máximas em torno de $3,66. No entanto, este rebote enfrenta um momento crítico enquanto o Sui testa a resistência chave em $3,76.

Resumindo os aspectos técnicos, os indicadores de momentum como o RSI em 53,67 e um histograma MACD positivo sugerem que as oscilações de preço estão equilibradas entre touros e ursos. Com mais de $555 milhões em tokens sendo desbloqueados na próxima semana e projetos rivais como Aptos atraindo a atenção dos investidores através do hype de ETF, a ação de preço do Sui poderá ver alguma volatilidade saudável.

O Que Está Impulsionando o Preço do Sui?

O próximo evento de desbloqueio de tokens do Sui na próxima semana paira grande na mente dos traders. Historicamente, quando tais grandes fornecimentos de tokens são desbloqueados, acabam sendo baixistas. Especialmente mais de meio bilhão de dólares, combinados com outros tokens.

O desbloqueio do Sui é uma fatia relativamente menor do seu fornecimento circulante total em comparação com alguns projetos menos conhecidos. No entanto, detentores experientes parecem estar garantindo lucros antecipadamente, explicando parcialmente os recuos recentes.

Análise de Preço do Sui

Atualmente, o preço do Sui está se mantendo firme acima do seu suporte de $3,53, com resistência claramente marcada no nível de $3,76. Uma resistência secundária existe próxima a $3,98, destacando o caminho para potencial valorização adicional se os touros recuperarem o controle.

Aprofundando-se nos aspectos técnicos, as Bandas de Bollinger sugerem alguma volatilidade, mas uma faixa estreita, indicando uma possível ruptura em breve. Os traders devem observar o índice de rotatividade, atualmente em 8,04%, sugerindo que a liquidez ainda é baixa e os movimentos de preço podem ser exagerados.

Em resumo, embora a volatilidade de curto prazo possa persistir, os ganhos semanais do Sui e os níveis de suporte de preço indicam uma força subjacente.

