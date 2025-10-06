Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Liderança da Coinbase expande-se com contratação de Chefe de Gabinete para fortalecer a equipa executiva

Autor: The Cryptonomist
Fonte: The Cryptonomist
2025/10/06 17:04
coinbase hiring chief of staff

Coinbase está a recrutar um Chefe de Gabinete da Coinbase para trabalhar com a Presidente Emilie Choi. A contratação sinaliza uma expansão deliberada de cargos seniores e um impulso mais amplo para a contratação de executivos remote-first na exchange.

O que sinaliza a expansão da liderança da Coinbase?

Coinbase visa fortalecer a sua equipa executiva à medida que o mercado amadurece. Neste contexto, a medida parece um esforço deliberado para reforçar a governança e melhorar a execução. O CEO Brian Armstrong escreveu no X que a empresa procura um parceiro sénior para apoiar Choi, descrevendo a função como um "multiplicador de força" para produtos e operações. Portanto, investidores e clientes institucionais devem interpretar a contratação como um sinal de maior disciplina operacional.

Quais são as responsabilidades do chefe de gabinete na Coinbase?

O anúncio enquadra a função em torno das clássicas funções e responsabilidades de chefe de gabinete: gestão de programas, coordenação entre equipas e priorização estratégica. Na prática, a contratação permitirá que Emilie Choi se concentre na estratégia de alto nível. Enquanto isso, o Chefe de Gabinete gere detalhes de execução e alinha as partes interessadas em todas as funções. Notavelmente, a integração entre funções é uma prioridade.

  • Projetos estratégicos: impulsionar iniciativas entre funções;
  • Cadência operacional: manter ritmos de liderança e relatórios;
  • Envolvimento das partes interessadas: fazer a ligação entre as equipas de produto, jurídicas e de políticas.

A partir da experiência prática em ambientes fintech regulados, vi como um integrador dedicado reduz o atrito entre produto, política e operações. Cadências claras, proprietários de thread única e briefings de decisão concisos aceleram a execução. Como resultado, a governança é preservada enquanto a entrega acelera. Esta perspetiva prática explica por que a função de Chefe de Gabinete frequentemente se torna o tecido conectivo entre equipas seniores.

Referências autoritativas: a descrição do trabalho destaca "gestão de programas, coordenação entre equipas e priorização estratégica" — veja o anúncio de emprego da Coinbase. 

Quanto é o salário e remuneração total do chefe de gabinete da Coinbase?

O anúncio público lista uma faixa base de $176.035 a $207.100, além de prémios de capital e bónus discricionários. Portanto, o pacote alinha-se com tendências mais amplas em pacotes de compensação para executivos de cripto, onde o capital forma uma parte material da remuneração total e pode amplificar o potencial de valorização para os candidatos.

A quem o Chefe de Gabinete reportará e com quem colaborará?

O novo contratado trabalhará diretamente com a Presidente Emilie Choi e coordenará com outros líderes seniores em toda a exchange. A descrição enfatiza um modelo de parceria próxima. Em essência, o Chefe de Gabinete atua como um integrador entre as equipas de produto, mercados e desenvolvimento corporativo—servindo como um nó central nas operações executivas da Coinbase.

Por que funções executivas remote-first importam na contratação cripto?

A postura remote-first da Coinbase amplia seu pool de candidatos num momento em que o panorama de competição por talentos cripto é intenso. Consequentemente, as empresas agora competem não apenas em remuneração, mas também em flexibilidade, potencial de valorização de capital e adequação à missão. Para traders e clientes institucionais, a liderança distribuída pode permitir iterações de produto mais rápidas e operações mais resilientes.

O que investidores e talentos devem observar a seguir?

Observe os sinais de contratação e nomeações seniores subsequentes: eles revelam prioridades. Se a Coinbase continuar a investir em contratações de liderança, isso sugere um foco em escalar serviços institucionais e apertar controlos operacionais. Esses fatores importam tanto para participantes do mercado quanto para observadores de governança.

