Husky Inu (HINU) atinge $0,00021237 enquanto Bitcoin (BTC) dispara para nova Máxima Histórica (ATH)

Autor: Cryptodaily
Fonte: Cryptodaily
2025/10/06 18:41
Leu 3 min
Husky Inu (HINU) completou o mais recente aumento de preço da fase de pré-lançamento, subindo de $0,00021113 para $0,00021237. O aumento de preço faz parte da fase de pré-lançamento do projeto, que começou em 1 de abril.

Enquanto isso, o Bitcoin (BTC) disparou para um novo recorde histórico ao ultrapassar $125.000, chegando a $125.559 antes de voltar ao seu nível atual.

Husky Inu (HINU) Completa Movimento Para $0,00021237

Husky Inu (HINU) completou o mais recente salto de preço da sua fase de pré-lançamento, subindo de $0,00021113 para $0,00021237. A fase de pré-lançamento do projeto começou em 1 de abril, após a conclusão da sua pré-venda. A fase de pré-lançamento visa capacitar a comunidade Husky Inu e continuar seus esforços de angariação de fundos à medida que a data de lançamento se aproxima. A fase de pré-lançamento é o próximo passo no roteiro do projeto, permitindo levantar capital para financiar melhorias na plataforma, desenvolvimentos em curso, iniciativas de marketing e expansão mais ampla do ecossistema.

O próximo aumento de preço do Husky Inu verá o valor do token HINU subir do seu nível atual para $0,00021298.

O projeto adotou uma estratégia de preços dinâmica durante a fase de pré-lançamento, permitindo aumentar o valor do token HINU a cada dois dias. Isso tem sido fundamental nos esforços de angariação de fundos do projeto, ajudando-o a ultrapassar marcos importantes de financiamento. Também ajudou o Husky Inu a angariar fundos enquanto mantém um preço favorável para sua comunidade iniciante, recompensando os primeiros adotantes do projeto enquanto promove um crescimento transparente.

$900.000 Ainda Não Alcançados

Husky Inu (HINU) ainda não alcançou o marco de $900.000, com os esforços de angariação de fundos desacelerando a um ritmo muito lento. O projeto tem lutado para angariar fundos nas últimas semanas, principalmente devido a uma queda substancial em setembro. Como resultado, os investidores adiaram investimentos em ativos digitais enquanto os mercados despencavam. No entanto, com os mercados se recuperando graças ao "Uptober", espera-se que a angariação de fundos aumente.

A estratégia de preços dinâmica do projeto permitiu angariar fundos de forma eficiente sem sobrecarregar sua comunidade existente. O Husky Inu adotou esta estratégia durante a fase de pré-lançamento, aumentando o preço do token HINU a cada dois dias. Isso permitiu ao projeto angariar fundos rapidamente enquanto mantém preços favoráveis e capacita sua comunidade em crescimento. Graças à sua estratégia dinâmica, o projeto ultrapassou o marco de $750.000 em 16 de maio e o marco de $800.000 em 15 de junho. O projeto alcançou seu último marco em tempo recorde, ultrapassando $850.000 em 25 de julho.

O projeto angariou $898.748 até agora.

Bitcoin (BTC) Estabelece Novo Recorde Histórico

Enquanto isso, o Bitcoin (BTC) quebrou o teto de $125.000 e alcançou um novo recorde histórico de $125.559 antes de cair para seu nível atual. A alta foi atribuída à melhoria do sentimento dos investidores, otimismo sobre outro corte na taxa pelo Federal Reserve, e aumento nos fluxos de ETF graças a um ressurgimento do interesse institucional. A ressurgência do BTC também elevou o mercado mais amplo, com Ethereum (ETH) cruzando brevemente $4.600 antes de voltar ao seu nível atual de $4.547. Ripple (XRP) recuperou $3, alcançando $3,06, enquanto Solana (SOL) atingiu uma alta intradia de $237 antes de voltar ao seu nível atual de $234. Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR) e Polkadot (DOT) também registraram aumentos notáveis antes de perderem impulso.

Aviso legal: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou destinado a ser usado como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento, financeiro ou outro tipo de aconselhamento.

