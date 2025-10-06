Indústria cripto vê ligeiro recuo enquanto os melhores ativos refletem tendência de queda

O setor cripto está passando por um recuo de mercado de curto prazo, como mostrado nos preços dos principais ativos. Nesse aspecto, a capitalização cumulativa do mercado cripto atingiu $4,21T após uma queda de 1,33%.

No entanto, o volume cripto de 24 horas aumentou 15,05%, alcançando $168,93B. Simultaneamente, o Índice de Medo e Ganância Cripto está em 59 pontos, reivindicando o limite superior da zona "Neutra".

Bitcoin Cai 1,45% e Ethereum Vê Queda de 1,12%

Particularmente, o Bitcoin ($BTC) testemunhou uma queda de 1,45% nas últimas 24 horas. Como resultado disso, seu preço atual é $123.486,60, enquanto sua dominância de mercado representa 58,5%. Além disso, a principal altcoin, Ethereum ($ETH) experimentou uma diminuição de 1,12% nesse meio tempo. Assim, seu preço mais recente é $4.516,99 e domina 13,0% do mercado cripto geral.

$COIN, $TRUMP e $CHARLIE Lideram os Ganhadores Cripto do Dia

Ao mesmo tempo, os principais ganhadores cripto do dia incluem [Fake] Wrapped COINBASE ($COIN), PEPE ($TRUMP) e Charlie Kirk ($CHARLIE). Especificamente, $COIN saltou impressionantes 620,51%, atingindo a marca de $0,002489 em termos de preço.

Em seguida, $TRUMP viu um aumento de 503,33%, alcançando $0,000001259. Subsequentemente, $CHARLIE está agora pairando em torno de $0,0001423, liderado por um crescimento de 209,57%.

TVL DeFi Salta 0,93% e Volume de Vendas NFT Registra Aumento de 3,43%

Da mesma forma, o TVL DeFi também registrou um aumento de 0,93%, atingindo a cifra de $169,299B. Por outro lado, o principal projeto DeFi em termos de TVL, Aave, testemunhou uma queda de 0,71%, chegando a $44,721B. No entanto, quando se trata de Variação de TVL em 1 dia, o zkBoost desfruta da posição superior no mercado DeFi, representando um impressionante aumento de 268032% em vinte e quatro horas.

Da mesma forma, o volume de vendas de NFT tocou $21.253.212 após um aumento de 3,43%. No entanto, a coleção NFT mais vendida, DMarket, passou por uma queda de 1,13%, chegando a $1.130.114.

DeFiLlama Remove Aster Perps enquanto Chefe da SFC de Hong Kong Busca Novo Mandato

Seguindo em frente, o mercado cripto também viu muitos outros desenvolvimentos notáveis. Nesse aspecto, o DeFiLlama removeu da lista os futuros perpétuos de Aster ($ASTER) enquanto destacava apreensões relacionadas à precisão, já que os traders estão enfrentando incerteza.

Além disso, o Morgan Stanley começou a oferecer serviços de criptomoeda em portfólios de investimento. Além disso, a CEO da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, Julia Leung, é esperada para ser reeleita para servir por mais um mandato de 3 anos.